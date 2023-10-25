https://ria.ru/20231025/shariy-1905106977.html

Блогер Шарий перед атакой на дом сообщал в полицию, что ему угрожают

Блогер Шарий перед атакой на дом сообщал в полицию, что ему угрожают - РИА Новости, 25.10.2023

Блогер Шарий перед атакой на дом сообщал в полицию, что ему угрожают

Украинский блогер Анатолий Шарий и его жена сообщали в полицию о поступавших им угрозах незадолго до того, как их дом в Таррагоне забросали бутылками с... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T11:20

2023-10-25T11:20

2023-10-25T15:55

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анатолий шарий

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий и его жена сообщали в полицию о поступавших им угрозах незадолго до того, как их дом в Таррагоне забросали бутылками с зажигательной смесью, сообщило испанское издание El Pais."Прежде всего пара выделила присутствие группы людей с плакатами перед их домом, которые кричали им: "Мы убьем всю вашу семью", — пишет газета со ссылкой на полицейские документы.Дело Шария расследует полиция Каталонии.Ранее испанское издание Diario сообщало, что 24 октября дом блогера в каталонской провинции Таррагона забросали коктейлями Молотова. Позднее Шарий в своем Telegram-канале поблагодарил руководство спецслужб Испании за грамотное расследование и качественный розыск подозреваемых. В мае 2022 года Шария задержали в Испании по международному ордеру. Украинское издание "Сегодня" со ссылкой на силовиков сообщало о его возможной экстрадиции, однако позже стало известно, что политика отпустили под подписку о невыезде. В конце октября 2022 года Шарий заявил, что Генпрокуратура Украины не передала Испании документы, подтверждающие его вину, дело против него закрывается. В начале июля СБУ также заочно предъявила обвинения Шарию в госизмене, выраженной в сотрудничестве с ФСБ и "подготовке и распространении постановочных видеороликов с допросами украинских военных", которые, как утверждалось, потом использовались для дискредитации военно-политического руководства страны. Блогер в ответ заявил, что с российскими спецслужбами не контактировал.В июле в офисе украинского генерального прокурора сообщали, что на Украине передали в суд обвинительный акт по делу о госизмене против Шария и бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антона Шевцова.

https://ria.ru/20221107/ukraina-1829724498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, испания, анатолий шарий