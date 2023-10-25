https://ria.ru/20231025/shariy-1905106977.html
Блогер Шарий перед атакой на дом сообщал в полицию, что ему угрожают
Блогер Шарий перед атакой на дом сообщал в полицию, что ему угрожают - РИА Новости, 25.10.2023
Блогер Шарий перед атакой на дом сообщал в полицию, что ему угрожают
Украинский блогер Анатолий Шарий и его жена сообщали в полицию о поступавших им угрозах незадолго до того, как их дом в Таррагоне забросали бутылками с... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T11:20
2023-10-25T11:20
2023-10-25T15:55
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий и его жена сообщали в полицию о поступавших им угрозах незадолго до того, как их дом в Таррагоне забросали бутылками с зажигательной смесью, сообщило испанское издание El Pais."Прежде всего пара выделила присутствие группы людей с плакатами перед их домом, которые кричали им: "Мы убьем всю вашу семью", — пишет газета со ссылкой на полицейские документы.Дело Шария расследует полиция Каталонии.Ранее испанское издание Diario сообщало, что 24 октября дом блогера в каталонской провинции Таррагона забросали коктейлями Молотова. Позднее Шарий в своем Telegram-канале поблагодарил руководство спецслужб Испании за грамотное расследование и качественный розыск подозреваемых. В мае 2022 года Шария задержали в Испании по международному ордеру. Украинское издание "Сегодня" со ссылкой на силовиков сообщало о его возможной экстрадиции, однако позже стало известно, что политика отпустили под подписку о невыезде. В конце октября 2022 года Шарий заявил, что Генпрокуратура Украины не передала Испании документы, подтверждающие его вину, дело против него закрывается. В начале июля СБУ также заочно предъявила обвинения Шарию в госизмене, выраженной в сотрудничестве с ФСБ и "подготовке и распространении постановочных видеороликов с допросами украинских военных", которые, как утверждалось, потом использовались для дискредитации военно-политического руководства страны. Блогер в ответ заявил, что с российскими спецслужбами не контактировал.В июле в офисе украинского генерального прокурора сообщали, что на Украине передали в суд обвинительный акт по делу о госизмене против Шария и бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антона Шевцова.
https://ria.ru/20221107/ukraina-1829724498.html
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в мире, украина, испания, анатолий шарий
В мире, Украина, Испания, Анатолий Шарий
Блогер Шарий перед атакой на дом сообщал в полицию, что ему угрожают
Pais: Шарий и его жена перед атакой на их дом в Испании сообщали об угрозах
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.
Украинский блогер Анатолий Шарий и его жена сообщали в полицию о поступавших им угрозах незадолго до того, как их дом в Таррагоне забросали бутылками с зажигательной смесью, сообщило испанское издание El Pais
.
"Прежде всего пара выделила присутствие группы людей с плакатами перед их домом, которые кричали им: "Мы убьем всю вашу семью", — пишет газета со ссылкой на полицейские документы.
Дело Шария расследует полиция Каталонии.
Ранее испанское издание Diario сообщало, что 24 октября дом блогера в каталонской провинции Таррагона забросали коктейлями Молотова. Позднее Шарий в своем Telegram-канале
поблагодарил руководство спецслужб Испании
за грамотное расследование и качественный розыск подозреваемых.
Анатолий Шарий — основатель Партии Шария, деятельность которой была запрещена на Украине по решению суда. С начала российской военной операции он публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Кроме того, он сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации Украины на переговорах с Москвой Дениса Киреева. Власти также ввели санкции в отношении издания блогера "Шарий.net".
СБУ задержала блогера, который сотрудничал с Анатолием Шарием
В мае 2022 года Шария задержали в Испании по международному ордеру. Украинское издание "Сегодня" со ссылкой на силовиков сообщало о его возможной экстрадиции, однако позже стало известно, что политика отпустили под подписку о невыезде.
В конце октября 2022 года Шарий заявил, что Генпрокуратура Украины не передала Испании документы, подтверждающие его вину, дело против него закрывается.
В начале июля СБУ также заочно предъявила обвинения Шарию в госизмене, выраженной в сотрудничестве с ФСБ и "подготовке и распространении постановочных видеороликов с допросами украинских военных", которые, как утверждалось, потом использовались для дискредитации военно-политического руководства страны. Блогер в ответ заявил, что с российскими спецслужбами не контактировал.
В июле в офисе украинского генерального прокурора сообщали, что на Украине передали в суд обвинительный акт по делу о госизмене против Шария и бывшего начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области
Антона Шевцова.
СБУ во второй раз заочно обвинила блогера Подоляку в госизмене