Рейтинг@Mail.ru
Сев озимых культур завершили в Липецкой области - РИА Новости, 25.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
 
11:29 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/sev-1905108351.html
Сев озимых культур завершили в Липецкой области
Сев озимых культур завершили в Липецкой области - РИА Новости, 25.10.2023
Сев озимых культур завершили в Липецкой области
Липецкие аграрии завершили сев озимых культур в оптимальные агрономические сроки, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T11:29
2023-10-25T11:29
липецкая область
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905108203_0:92:2350:1414_1920x0_80_0_0_99fc13404824bb80b9093d7dc4459dc7.jpg
ЛИПЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Липецкие аграрии завершили сев озимых культур в оптимальные агрономические сроки, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, под урожай следующего года озимой пшеницей засеяно 336 тысяч гектаров, озимой рожью – 3 тысячи гектаров и 7 тысяч гектаров отведено под озимый рапс. Артамонов отметил, что сев озимых культур произведен в оптимальные агрономические сроки. Запасы влаги в пахотном метровом слое почвы были также оптимальны. Озимые уже взошли и сейчас продолжают расти и куститься. "Посевная кампания озимых культур в регионе прошла успешно и своевременно. Аграрии хорошо справились с поставленными задачами. Сейчас в регионе еще продолжается уборка урожая, здесь тоже хорошие результаты по урожайности и валовому сбору", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20231020/korma-1904206199.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905108203_130:0:2219:1567_1920x0_80_0_0_3eaffcbd8dd23d7fe7220571c59e4a07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

Сев озимых культур завершили в Липецкой области

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиСев озимых культур завершили в Липецкой области
Сев озимых культур завершили в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Сев озимых культур завершили в Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Липецкие аграрии завершили сев озимых культур в оптимальные агрономические сроки, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, под урожай следующего года озимой пшеницей засеяно 336 тысяч гектаров, озимой рожью – 3 тысячи гектаров и 7 тысяч гектаров отведено под озимый рапс.
Подготовка сена к транспортировке - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
В Липецкой области завершили заготовку грубых кормов на зиму
20 октября, 17:18
Артамонов отметил, что сев озимых культур произведен в оптимальные агрономические сроки. Запасы влаги в пахотном метровом слое почвы были также оптимальны. Озимые уже взошли и сейчас продолжают расти и куститься.
"Посевная кампания озимых культур в регионе прошла успешно и своевременно. Аграрии хорошо справились с поставленными задачами. Сейчас в регионе еще продолжается уборка урожая, здесь тоже хорошие результаты по урожайности и валовому сбору", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала