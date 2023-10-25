https://ria.ru/20231025/sev-1905108351.html
Сев озимых культур завершили в Липецкой области
Сев озимых культур завершили в Липецкой области - РИА Новости, 25.10.2023
Сев озимых культур завершили в Липецкой области
Липецкие аграрии завершили сев озимых культур в оптимальные агрономические сроки, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T11:29
2023-10-25T11:29
2023-10-25T11:29
липецкая область
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905108203_0:92:2350:1414_1920x0_80_0_0_99fc13404824bb80b9093d7dc4459dc7.jpg
ЛИПЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Липецкие аграрии завершили сев озимых культур в оптимальные агрономические сроки, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, под урожай следующего года озимой пшеницей засеяно 336 тысяч гектаров, озимой рожью – 3 тысячи гектаров и 7 тысяч гектаров отведено под озимый рапс. Артамонов отметил, что сев озимых культур произведен в оптимальные агрономические сроки. Запасы влаги в пахотном метровом слое почвы были также оптимальны. Озимые уже взошли и сейчас продолжают расти и куститься. "Посевная кампания озимых культур в регионе прошла успешно и своевременно. Аграрии хорошо справились с поставленными задачами. Сейчас в регионе еще продолжается уборка урожая, здесь тоже хорошие результаты по урожайности и валовому сбору", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20231020/korma-1904206199.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Липецкие аграрии завершили сев озимых культур в оптимальные агрономические сроки, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, под урожай следующего года озимой пшеницей засеяно 336 тысяч гектаров, озимой рожью – 3 тысячи гектаров и 7 тысяч гектаров отведено под озимый рапс.
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Артамонов отметил, что сев озимых культур произведен в оптимальные агрономические сроки. Запасы влаги в пахотном метровом слое почвы были также оптимальны. Озимые уже взошли и сейчас продолжают расти и куститься.
"Посевная кампания озимых культур в регионе прошла успешно и своевременно. Аграрии хорошо справились с поставленными задачами. Сейчас в регионе еще продолжается уборка урожая, здесь тоже хорошие результаты по урожайности и валовому сбору", – сказал Артамонов
.