https://ria.ru/20231025/sev-1905108351.html

Сев озимых культур завершили в Липецкой области

Сев озимых культур завершили в Липецкой области - РИА Новости, 25.10.2023

Сев озимых культур завершили в Липецкой области

Липецкие аграрии завершили сев озимых культур в оптимальные агрономические сроки, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T11:29

2023-10-25T11:29

2023-10-25T11:29

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Липецкие аграрии завершили сев озимых культур в оптимальные агрономические сроки, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, под урожай следующего года озимой пшеницей засеяно 336 тысяч гектаров, озимой рожью – 3 тысячи гектаров и 7 тысяч гектаров отведено под озимый рапс. Артамонов отметил, что сев озимых культур произведен в оптимальные агрономические сроки. Запасы влаги в пахотном метровом слое почвы были также оптимальны. Озимые уже взошли и сейчас продолжают расти и куститься. "Посевная кампания озимых культур в регионе прошла успешно и своевременно. Аграрии хорошо справились с поставленными задачами. Сейчас в регионе еще продолжается уборка урожая, здесь тоже хорошие результаты по урожайности и валовому сбору", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20231020/korma-1904206199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов