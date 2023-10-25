https://ria.ru/20231025/seti-1905234427.html
Более 150 сетей для СВО сплели "серебряные" волонтеры в Красноярске
Более 150 сетей для СВО сплели "серебряные" волонтеры в Красноярске - РИА Новости, 25.10.2023
Более 150 сетей для СВО сплели "серебряные" волонтеры в Красноярске
"Серебряные" волонтеры и работники некоммерческих организаций Красноярска изготовили более 150 маскировочных сетей с новым рисунком для участников спецоперации, РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T18:54
2023-10-25T18:54
2023-10-25T18:54
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красноярск
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КРАСНОЯРСК, 25 окт - РИА Новости. "Серебряные" волонтеры и работники некоммерческих организаций Красноярска изготовили более 150 маскировочных сетей с новым рисунком для участников спецоперации, сообщается в Telegram-канале мэрии. "Маскировочные сети очень помогают скрывать технику, опорные пункты и позиции наших подразделений. Мы постоянно на связи с военнослужащими. Все лето и осень делали рисунок "грязь", теперь нас попросили плести другой – "степь", – приводятся в сообщении слова директора по развитию НКО "Институт образования взрослых" Жанны Тимошковой. По данным мэрии, желающие присоединиться к "серебряным" волонтерам могут их найти по адресам: ул. 9 Мая, 10, Совет ветеранов и в библиотеке имени Н.А. Некрасова на проспект Металлургов, 39 А.
https://ria.ru/20231024/plate-1905012116.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, красноярск
Надежные люди, Общество, Красноярск
Более 150 сетей для СВО сплели "серебряные" волонтеры в Красноярске
Более 150 маскировочных сетей СВО сплели "серебряные" волонтеры в Красноярске