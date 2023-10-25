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Более 150 сетей для СВО сплели "серебряные" волонтеры в Красноярске - РИА Новости, 25.10.2023
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18:54 25.10.2023
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Более 150 сетей для СВО сплели "серебряные" волонтеры в Красноярске
Более 150 сетей для СВО сплели "серебряные" волонтеры в Красноярске - РИА Новости, 25.10.2023
Более 150 сетей для СВО сплели "серебряные" волонтеры в Красноярске
"Серебряные" волонтеры и работники некоммерческих организаций Красноярска изготовили более 150 маскировочных сетей с новым рисунком для участников спецоперации, РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T18:54
2023-10-25T18:54
надежные люди
общество
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 25 окт - РИА Новости. "Серебряные" волонтеры и работники некоммерческих организаций Красноярска изготовили более 150 маскировочных сетей с новым рисунком для участников спецоперации, сообщается в Telegram-канале мэрии. "Маскировочные сети очень помогают скрывать технику, опорные пункты и позиции наших подразделений. Мы постоянно на связи с военнослужащими. Все лето и осень делали рисунок "грязь", теперь нас попросили плести другой – "степь", – приводятся в сообщении слова директора по развитию НКО "Институт образования взрослых" Жанны Тимошковой. По данным мэрии, желающие присоединиться к "серебряным" волонтерам могут их найти по адресам: ул. 9 Мая, 10, Совет ветеранов и в библиотеке имени Н.А. Некрасова на проспект Металлургов, 39 А.
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общество, красноярск
Надежные люди, Общество, Красноярск
Более 150 сетей для СВО сплели "серебряные" волонтеры в Красноярске

Более 150 маскировочных сетей СВО сплели "серебряные" волонтеры в Красноярске

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкТанк укрыт маскировочной сетью
Танк укрыт маскировочной сетью - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Танк укрыт маскировочной сетью. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 25 окт - РИА Новости. "Серебряные" волонтеры и работники некоммерческих организаций Красноярска изготовили более 150 маскировочных сетей с новым рисунком для участников спецоперации, сообщается в Telegram-канале мэрии.
«
"Маскировочные сети очень помогают скрывать технику, опорные пункты и позиции наших подразделений. Мы постоянно на связи с военнослужащими. Все лето и осень делали рисунок "грязь", теперь нас попросили плести другой – "степь", – приводятся в сообщении слова директора по развитию НКО "Институт образования взрослых" Жанны Тимошковой.
По данным мэрии, желающие присоединиться к "серебряным" волонтерам могут их найти по адресам: ул. 9 Мая, 10, Совет ветеранов и в библиотеке имени Н.А. Некрасова на проспект Металлургов, 39 А.
Жительница Красноярского края пожертвовала свадебное платье для плетения маскировочных сетей - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
В Красноярском крае на плетение маскировочных сетей отдали свадебное платье
24 октября, 18:43
 
Надежные людиОбществоКрасноярск
 
 
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