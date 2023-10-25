https://ria.ru/20231025/serbiya-1905193162.html

В Минкультуры ожидают совместных проектов с Сербией в сфере цифровизации

В Минкультуры ожидают совместных проектов с Сербией в сфере цифровизации - РИА Новости, 25.10.2023

В Минкультуры ожидают совместных проектов с Сербией в сфере цифровизации

Замминистра культуры России Надежда Преподобная заявила, что ожидает совместных проектов с коллегами в Сербии в области цифровизации, инклюзии и новых подходов... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T16:34

2023-10-25T16:34

2023-10-25T16:34

сербия

сергей рахманинов

белград (город)

россия

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

третьяковская галерея

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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БЕЛГРАД, 25 окт - РИА Новости. Замминистра культуры России Надежда Преподобная заявила, что ожидает совместных проектов с коллегами в Сербии в области цифровизации, инклюзии и новых подходов к сохранению культурного наследия. Четвертый Российско-Сербский культурный форум открылся в представительстве Россотрудничества - Российском центре науки и культуры "Русский дом" в Белграде в среду. В Сербию на форум прибыла российская делегация во главе с Преподобной. "Мы ожидаем, что по итогам сегодняшнего форума обязательно будут подписаны соглашения о взаимодействии и реализации совместных проектов. Сейчас это в процессе обсуждения с сербскими коллегами и нашими руководителями учреждений", - заявила журналистам Преподобная. "Мы делились опытом в рамках пленарного заседания и пока коллеги не озвучили нам конкретные проекты, которые будут реализованы совместно. Но темы, которые мы поднимали, это цифровизация, инклюзия, новые подходы и новый формат, они понятны и созвучны и Сербии, и России. Рассчитываем, что по этим направлениям будут совместные проекты, но возможно, что и по другим", - уточнила она. Замминистра привела в пример Государственный академический центральный театр кукол имени Образцова, чье руководство озвучило желание приехать с гастролями в Сербию после 25-летнего перерыва, и ожидается одобрение сербской стороны. Как заявили организаторы, ключевые темы форума - сохранение и продвижение культурного наследия России и Сербии и использование современных методик и технологий для реставрации культурных ценностей. Руководители российских и сербских учреждений культуры обсудят вопросы развития музейного дела и популяризации наследия двух стран. В рамках форума пройдет мастер-класс Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени Грабаря по современным методикам реставрации музейных предметов. В программе также концерт фортепианной музыки, посвященный 150-летию Сергея Рахманинова, в исполнении пианиста, лауреата международных конкурсов Ивана Бессонова. В состав российской делегации также вошли гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева, директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Елизавета Лихачева, генеральный директор Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина Кристина Трубинова. Сербскую делегацию возглавил госсекретарь (в ранге замминистра) минкультуры Миодраг Иванович. С приветственным словом к собравшимся обратился посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

https://ria.ru/20230925/serby-1898469997.html

https://ria.ru/20230911/vuchich-1895617116.html

сербия

белград (город)

россия

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Варвара Скокшина

сербия, сергей рахманинов, белград (город), россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), третьяковская галерея, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)