https://ria.ru/20231025/semina-1904634055.html

Биография Тамары Семиной

Биография Тамары Семиной - РИА Новости, 25.10.2023

Биография Тамары Семиной

Советская и российская актриса театра и кино Тамара Петровна Семина родилась 25 октября 1938 года в городе Льгове Курской области. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T00:34

2023-10-25T00:34

2023-10-25T00:34

справки

тамара семина

льгов

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Советская и российская актриса театра и кино Тамара Петровна Семина родилась 25 октября 1938 года в городе Льгове Курской области.В 1961 году окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), мастерскую Ольги Пыжовой. С 1961 года работала в Театре-студии киноактера (ныне Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова). Играла в спектаклях "Гроза" Александра Островского, "Русские люди" Константина Симонова и др.Дебютом в кино стала роль Наташи в фильме Марлена Хуциева "Два Федора" (1958). Значительными работами актрисы являются роли в фильмах Михаила Швейцера "Воскресение" (1960-1961) и "Время, вперед!" (1965).Актриса снялась в известных кинокартинах "Коллеги" (1962) режиссера Алексея Сахарова, "Порожний рейс" (1962) Владимира Венгерова и "День счастья" (1963) Иосифа Хейфица.В 1968 году принимала участие в съемках фильма "Золотой теленок". Успех актрисе принесла роль в сериале Владимира Краснопольского и Валерия Ускова "Вечный зов" (1973-1983), котором Семина сыграла роль Анфисы.Тамара Семина исполнила главные роли в фильмах "Расскажи мне о себе" (1971), "А у нас была тишина" (1977), "Доброта" (1977), "Холостяки" (1980), "Формула света" (1982), "Найди на счастье подкову" (1983), "Еще люблю, еще надеюсь" (1984), "Заряженные смертью" (1991), "Парный танец в одиночку" (2001), "Две судьбы" (2002), "Химик" (2010) и др.В последние годы актриса снялась в таких фильмах и сериалах как "Людмила Гурченко" (2015), "Непридуманная жизнь" (2015), "Королева Марго" (2017), "Большое небо" (2018), "Стажеры" (2019), "Призраки Замоскворечья" (2019) и "Не дождетесь" (2023) и др.В 1980-е годы работала на дубляже иностранных фильмов. Актриса озвучила более 50 российских и иностранных кинокартин.В 2014 году была одной из ведущих ток-шоу "Дело ваше" на Первом канале. Принимала участие в съемках документальных фильмов, среди которых: "Чтобы помнили" (1996-2001), "Лидия Шукшина. Непредсказуемая роль" (2008), "Тайны советского кино" (2010-2015), "Тамара Семина. Всегда наоборот" (2013), "Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия" (2017) и др.Тамара Семина – народная артистка РСФСР (1978), награждена орденом Трудового Красного Знамени (1900) и орденом Почета (2005). Лауреат премии ФИПРЕССИ на XV международном кинофестивале в Локарно (1962) и лауреат Приза за лучшее исполнение женской роли на фестивале телефильмов в Алма-Ате за фильм "Вечный зов" (1983). В 1961 году она была признана лучшей актрисой по опросу журнала "Советский экран".Тамара Семина была замужем за актером Владимиром Прокофьевым (1937-2005). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

льгов

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, тамара семина, льгов