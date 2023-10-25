https://ria.ru/20231025/semina-1904634055.html
Биография Тамары Семиной
Биография Тамары Семиной - РИА Новости, 25.10.2023
Биография Тамары Семиной
Советская и российская актриса театра и кино Тамара Петровна Семина родилась 25 октября 1938 года в городе Льгове Курской области. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T00:34
2023-10-25T00:34
2023-10-25T00:34
справки
тамара семина
льгов
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Советская и российская актриса театра и кино Тамара Петровна Семина родилась 25 октября 1938 года в городе Льгове Курской области.В 1961 году окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), мастерскую Ольги Пыжовой. С 1961 года работала в Театре-студии киноактера (ныне Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова). Играла в спектаклях "Гроза" Александра Островского, "Русские люди" Константина Симонова и др.Дебютом в кино стала роль Наташи в фильме Марлена Хуциева "Два Федора" (1958). Значительными работами актрисы являются роли в фильмах Михаила Швейцера "Воскресение" (1960-1961) и "Время, вперед!" (1965).Актриса снялась в известных кинокартинах "Коллеги" (1962) режиссера Алексея Сахарова, "Порожний рейс" (1962) Владимира Венгерова и "День счастья" (1963) Иосифа Хейфица.В 1968 году принимала участие в съемках фильма "Золотой теленок". Успех актрисе принесла роль в сериале Владимира Краснопольского и Валерия Ускова "Вечный зов" (1973-1983), котором Семина сыграла роль Анфисы.Тамара Семина исполнила главные роли в фильмах "Расскажи мне о себе" (1971), "А у нас была тишина" (1977), "Доброта" (1977), "Холостяки" (1980), "Формула света" (1982), "Найди на счастье подкову" (1983), "Еще люблю, еще надеюсь" (1984), "Заряженные смертью" (1991), "Парный танец в одиночку" (2001), "Две судьбы" (2002), "Химик" (2010) и др.В последние годы актриса снялась в таких фильмах и сериалах как "Людмила Гурченко" (2015), "Непридуманная жизнь" (2015), "Королева Марго" (2017), "Большое небо" (2018), "Стажеры" (2019), "Призраки Замоскворечья" (2019) и "Не дождетесь" (2023) и др.В 1980-е годы работала на дубляже иностранных фильмов. Актриса озвучила более 50 российских и иностранных кинокартин.В 2014 году была одной из ведущих ток-шоу "Дело ваше" на Первом канале. Принимала участие в съемках документальных фильмов, среди которых: "Чтобы помнили" (1996-2001), "Лидия Шукшина. Непредсказуемая роль" (2008), "Тайны советского кино" (2010-2015), "Тамара Семина. Всегда наоборот" (2013), "Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия" (2017) и др.Тамара Семина – народная артистка РСФСР (1978), награждена орденом Трудового Красного Знамени (1900) и орденом Почета (2005). Лауреат премии ФИПРЕССИ на XV международном кинофестивале в Локарно (1962) и лауреат Приза за лучшее исполнение женской роли на фестивале телефильмов в Алма-Ате за фильм "Вечный зов" (1983). В 1961 году она была признана лучшей актрисой по опросу журнала "Советский экран".Тамара Семина была замужем за актером Владимиром Прокофьевым (1937-2005). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, тамара семина, льгов
Справки, Тамара Семина, Льгов
Советская и российская актриса театра и кино Тамара Петровна Семина родилась 25 октября 1938 года в городе Льгове Курской области.
В 1961 году окончила
Всесоюзный государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), мастерскую Ольги Пыжовой.
С 1961 года работала в Театре-студии киноактера (ныне Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова). Играла в спектаклях "Гроза" Александра Островского, "Русские люди" Константина Симонова и др.
Дебютом в кино стала роль Наташи в фильме Марлена Хуциева "Два Федора" (1958
).
Значительными работами актрисы являются роли
в фильмах Михаила Швейцера "Воскресение" (1960-1961) и "Время, вперед!" (1965).
Актриса снялась в известных кинокартинах "Коллеги" (1962) режиссера Алексея Сахарова, "Порожний рейс" (1962) Владимира Венгерова и "День счастья" (1963) Иосифа Хейфица.
В 1968 году принимала участие в съемках фильма "Золотой теленок". Успех актрисе принесла роль в сериале Владимира Краснопольского и Валерия Ускова "Вечный зов" (1973-1983), котором Семина сыграла роль Анфисы.
Тамара Семина исполнила главные роли в фильмах "Расскажи мне о себе" (1971), "А у нас была тишина" (1977), "Доброта" (1977), "Холостяки" (1980), "Формула света" (1982), "Найди на счастье подкову" (1983), "Еще люблю, еще надеюсь" (1984), "Заряженные смертью" (1991), "Парный танец в одиночку" (2001), "Две судьбы" (2002), "Химик" (2010) и др.
В последние годы актриса снялась в таких фильмах и сериалах как "Людмила Гурченко" (2015), "Непридуманная жизнь" (2015), "Королева Марго" (2017), "Большое небо" (2018), "Стажеры" (2019), "Призраки Замоскворечья" (2019) и "Не дождетесь" (2023) и др.
В 1980-е годы работала
на дубляже иностранных фильмов. Актриса озвучила более 50 российских и иностранных кинокартин.
В 2014 году была одной из ведущих ток-шоу "Дело ваше" на Первом канале.
Принимала участие в съемках документальных фильмов, среди которых: "Чтобы помнили" (1996-2001), "Лидия Шукшина. Непредсказуемая роль" (2008), "Тайны советского кино" (2010-2015), "Тамара Семина. Всегда наоборот" (2013), "Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия" (2017) и др.
Тамара Семина – народная артистка РСФСР (1978), награждена орденом Трудового Красного Знамени (1900
) и орденом Почета (2005
).
Лауреат премии ФИПРЕССИ на XV международном кинофестивале в Локарно (1962) и лауреат Приза за лучшее исполнение женской роли на фестивале телефильмов в Алма-Ате за фильм "Вечный зов" (1983). В 1961 году она была признана лучшей актрисой по опросу журнала "Советский экран".
Тамара Семина была замужем
за актером Владимиром Прокофьевым (1937-2005).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников