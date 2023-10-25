https://ria.ru/20231025/sektor-1905130391.html

В Херсонской области задержали участника "Правого сектора"*

В Херсонской области задержали участника "Правого сектора"* - РИА Новости, 25.10.2023

В Херсонской области задержали участника "Правого сектора"*

Участник признанной экстремистской и запрещенной в России украинской организации "Правый сектор"* задержан в Херсонской области, сообщает региональное... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T13:02

2023-10-25T13:02

2023-10-25T13:18

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

россия

правый сектор

следственный комитет россии (ск рф)

украина

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Участник признанной экстремистской и запрещенной в России украинской организации "Правый сектор"* задержан в Херсонской области, сообщает региональное управление СК РФ. "В результате проведенных сотрудниками регионального следственного управления следственных действий и оперативных мероприятий фигурант задержан", - говорится в сообщении. По данным следствия, 32-летний житель Херсонской области проходил военную подготовку в "Правом секторе"* и был включен в его состав. На мужчину заведено уголовное дело за возбуждение ненависти либо вражды. "Фигурант в социальных сетях опубликовал антироссийские высказывания, а также призывал вступать в организацию, участником которой он являлся", - подчеркнули в ведомстве.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20230913/vykriki-1896178701.html

херсонская область

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, херсонская область , россия, правый сектор, следственный комитет россии (ск рф), украина, ситуация в днр и лнр