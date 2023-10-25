https://ria.ru/20231025/sektor-1905130391.html
В Херсонской области задержали участника "Правого сектора"*
В Херсонской области задержали участника "Правого сектора"* - РИА Новости, 25.10.2023
В Херсонской области задержали участника "Правого сектора"*
Участник признанной экстремистской и запрещенной в России украинской организации "Правый сектор"* задержан в Херсонской области, сообщает региональное... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T13:02
2023-10-25T13:02
2023-10-25T13:18
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
россия
правый сектор
следственный комитет россии (ск рф)
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Участник признанной экстремистской и запрещенной в России украинской организации "Правый сектор"* задержан в Херсонской области, сообщает региональное управление СК РФ. "В результате проведенных сотрудниками регионального следственного управления следственных действий и оперативных мероприятий фигурант задержан", - говорится в сообщении. По данным следствия, 32-летний житель Херсонской области проходил военную подготовку в "Правом секторе"* и был включен в его состав. На мужчину заведено уголовное дело за возбуждение ненависти либо вражды. "Фигурант в социальных сетях опубликовал антироссийские высказывания, а также призывал вступать в организацию, участником которой он являлся", - подчеркнули в ведомстве.* Запрещенная в России экстремистская организация
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Херсонской области задержали участника "Правого сектора"*
СК объявил о задержании участника "Правого сектора" в Херсонской области