Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области задержали участника "Правого сектора"* - РИА Новости, 25.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:02 25.10.2023 (обновлено: 13:18 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/sektor-1905130391.html
В Херсонской области задержали участника "Правого сектора"*
В Херсонской области задержали участника "Правого сектора"* - РИА Новости, 25.10.2023
В Херсонской области задержали участника "Правого сектора"*
Участник признанной экстремистской и запрещенной в России украинской организации "Правый сектор"* задержан в Херсонской области, сообщает региональное... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T13:02
2023-10-25T13:18
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
россия
правый сектор
следственный комитет россии (ск рф)
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583603_0:9:3255:1840_1920x0_80_0_0_8fa9bf99056d26f20cfa2c8cd2aea72c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Участник признанной экстремистской и запрещенной в России украинской организации "Правый сектор"* задержан в Херсонской области, сообщает региональное управление СК РФ. "В результате проведенных сотрудниками регионального следственного управления следственных действий и оперативных мероприятий фигурант задержан", - говорится в сообщении. По данным следствия, 32-летний житель Херсонской области проходил военную подготовку в "Правом секторе"* и был включен в его состав. На мужчину заведено уголовное дело за возбуждение ненависти либо вражды. "Фигурант в социальных сетях опубликовал антироссийские высказывания, а также призывал вступать в организацию, участником которой он являлся", - подчеркнули в ведомстве.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20230913/vykriki-1896178701.html
херсонская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583603_524:0:3255:2048_1920x0_80_0_0_4cb060c1a31a37677b114df2f3f597e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, херсонская область , россия, правый сектор, следственный комитет россии (ск рф), украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Россия, Правый сектор, Следственный комитет России (СК РФ), Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Херсонской области задержали участника "Правого сектора"*

СК объявил о задержании участника "Правого сектора" в Херсонской области

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Участник признанной экстремистской и запрещенной в России украинской организации "Правый сектор"* задержан в Херсонской области, сообщает региональное управление СК РФ.
"В результате проведенных сотрудниками регионального следственного управления следственных действий и оперативных мероприятий фигурант задержан", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 32-летний житель Херсонской области проходил военную подготовку в "Правом секторе"* и был включен в его состав. На мужчину заведено уголовное дело за возбуждение ненависти либо вражды. "Фигурант в социальных сетях опубликовал антироссийские высказывания, а также призывал вступать в организацию, участником которой он являлся", - подчеркнули в ведомстве.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Петербуржца арестовали на десять суток за выкрики в поддержку Украины
13 сентября, 18:02
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьРоссияПравый секторСледственный комитет России (СК РФ)УкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала