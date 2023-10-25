https://ria.ru/20231025/sekretar-1905063657.html

Слова пресс-секретаря Байдена об антисемитизме вызвали скандал

Слова пресс-секретаря Байдена об антисемитизме вызвали скандал - РИА Новости, 25.10.2023

Слова пресс-секретаря Байдена об антисемитизме вызвали скандал

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подверглась резкой критике в США из-за того, что якобы "преуменьшила" проблему антисемитизма, пишет Fox News. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T04:34

2023-10-25T04:34

2023-10-25T04:34

в мире

израиль

сша

карин жан-пьер

джо байден

хамас

федеральное бюро расследований сша

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подверглась резкой критике в США из-за того, что якобы "преуменьшила" проблему антисемитизма, пишет Fox News.Как отмечает телеканал, во время брифинга в понедельник Жан-Пьер подверглась "испытанию", когда ее спросили об "уровне обеспокоенности" президента Джо Байдена случаями антисемитизма, которые распространились по всей Америке после эскалации палестино-израильского конфликта.В ответ пресс-секретарь заявила, что администрация "не видела никаких достоверных угроз", отметив при этом положение мусульман в США, которые "пережили непропорционально большое количество нападений на почве ненависти".Высказывание Жан-Пьер, как пишет Fox, вызвало волну критики. Так, гендиректор Антидиффамационной лиги США (еврейская неправительственная правозащитная организация. – ред.) Джонатан Гринблатт написал в соцсетях, что "понятия не имеет", что пыталась сказать Жан-Пьер, отметив, что организация выявила массовый рост антисемитских инцидентов. Конгрессмен-демократ от Флориды Джаред Московиц, в свою очередь, назвал "слабым" заявление пресс-секретаря, задавшись вопросом, "зачем она подглядывала в свой блокнот" и "какой был "одобренный" ответ".Также "странным" назвал высказывание Жан-Пьер журналист Яшар Али, который предположил, что она таким образом "отвергла угрозы антисемитизма". В ответ на пост журналиста пресс-секретарь Белого дома была вынуждена "внести ясность", написав в X, что Байден и его команда "очень обеспокоены ростом антисемитизма".При этом в ответ на запрос Fox News Жан-Пьер сообщила, что "ослышалась". "Да, я действительно неправильно расслышала вопрос. Как я много раз заявляла с трибуны и в прямом эфире, антисемитизм — это мерзость, с которой этот президент боролся всю свою жизнь", - написала пресс-секретарь в электронном письме.Как ранее заявил Байден, из статистики ФБР следует, что преступления на почве антисемитизма выросли на 25% c 2021 по 2022 годы. По его словам, преступления на почве ненависти никуда не пропали, а остаются "пятном на душе" Штатов.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек.

https://ria.ru/20231023/antisemitizm-1904813707.html

https://ria.ru/20231021/usa-1904309470.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

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в мире, израиль, сша, карин жан-пьер, джо байден, хамас, федеральное бюро расследований сша