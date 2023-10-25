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Пенсионеру из Щелково за поимку грабителя вручили сертификат на автомобиль - РИА Новости, 26.10.2023
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18:25 25.10.2023 (обновлено: 10:59 26.10.2023)
https://ria.ru/20231025/schelkovo-1905228524.html
Пенсионеру из Щелково за поимку грабителя вручили сертификат на автомобиль
Пенсионеру из Щелково за поимку грабителя вручили сертификат на автомобиль - РИА Новости, 26.10.2023
Пенсионеру из Щелково за поимку грабителя вручили сертификат на автомобиль
Глава Щелковского района Андрей Булгаков вручил пенсионеру, обезвредившему мужчину, который ограбил ребенка, сертификат на новую отечественную машину, передает... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-25T18:25
2023-10-26T10:59
общество
щелково
щелковский район
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Глава Щелковского района Андрей Булгаков вручил пенсионеру, обезвредившему мужчину, который ограбил ребенка, сертификат на новую отечественную машину, передает корреспондент РИА Новости.Инцидент произошел в минувший понедельник: пенсионер в Щелково поймал грабителя, который у него на глазах отобрал у ребенка телефон и попытался убежать. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, нападавший судим за кражу и наркотики. Пожилой мужчина чинил свой автомобиль "Ока" неподалеку, быстро среагировал и поставил подножку злоумышленнику, а потом не дал ему уйти и передал полицейским."У всех такое пожелание было однозначное, что нужна новая машина. И мы, посоветовавшись со многими товарищами и общественниками, пришли к выводу, что это нужно сделать именно сегодня. Потому что чем новее машина, тем больше желания защищать и новую машину, и все, что вокруг... Выбор за вами в течение недели", — сказал глава района. Сертификат действует на покупку отечественного автомобиля.На вопрос корреспондента РИА Новости, какую машину бы он хотел, пенсионер сказал, что он поклонник отечественного автопрома. "Вы знаете, хорошо какую-нибудь по типу "Нивы", — сказал мужчина.
https://ria.ru/20231025/travma-1905191071.html
щелково
щелковский район
московская область (подмосковье)
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Вручение сертификата на автомобиль жителю Щелково
Глава Щелковского района вручил жителю Щелково, обезвредившему напавшего на ребенка грабителя, сертификат на новую отечественную машину
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общество, щелково, щелковский район, московская область (подмосковье)
Общество, Щелково, Щелковский район, Московская область (Подмосковье)
Пенсионеру из Щелково за поимку грабителя вручили сертификат на автомобиль

Глава Щелковского района вручил сертификат на авто мужчине, поймавшему грабителя

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Глава Щелковского района Андрей Булгаков вручил пенсионеру, обезвредившему мужчину, который ограбил ребенка, сертификат на новую отечественную машину, передает корреспондент РИА Новости.
Инцидент произошел в минувший понедельник: пенсионер в Щелково поймал грабителя, который у него на глазах отобрал у ребенка телефон и попытался убежать. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, нападавший судим за кражу и наркотики. Пожилой мужчина чинил свой автомобиль "Ока" неподалеку, быстро среагировал и поставил подножку злоумышленнику, а потом не дал ему уйти и передал полицейским.
"У всех такое пожелание было однозначное, что нужна новая машина. И мы, посоветовавшись со многими товарищами и общественниками, пришли к выводу, что это нужно сделать именно сегодня. Потому что чем новее машина, тем больше желания защищать и новую машину, и все, что вокруг... Выбор за вами в течение недели", — сказал глава района. Сертификат действует на покупку отечественного автомобиля.
На вопрос корреспондента РИА Новости, какую машину бы он хотел, пенсионер сказал, что он поклонник отечественного автопрома. "Вы знаете, хорошо какую-нибудь по типу "Нивы", — сказал мужчина.
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ОбществоЩелковоЩелковский районМосковская область (Подмосковье)
 
 
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