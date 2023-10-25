https://ria.ru/20231025/schelkovo-1905228524.html

Пенсионеру из Щелково за поимку грабителя вручили сертификат на автомобиль

Пенсионеру из Щелково за поимку грабителя вручили сертификат на автомобиль - РИА Новости, 26.10.2023

Пенсионеру из Щелково за поимку грабителя вручили сертификат на автомобиль

Глава Щелковского района Андрей Булгаков вручил пенсионеру, обезвредившему мужчину, который ограбил ребенка, сертификат на новую отечественную машину, передает... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-25T18:25

2023-10-25T18:25

2023-10-26T10:59

общество

щелково

щелковский район

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Глава Щелковского района Андрей Булгаков вручил пенсионеру, обезвредившему мужчину, который ограбил ребенка, сертификат на новую отечественную машину, передает корреспондент РИА Новости.Инцидент произошел в минувший понедельник: пенсионер в Щелково поймал грабителя, который у него на глазах отобрал у ребенка телефон и попытался убежать. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, нападавший судим за кражу и наркотики. Пожилой мужчина чинил свой автомобиль "Ока" неподалеку, быстро среагировал и поставил подножку злоумышленнику, а потом не дал ему уйти и передал полицейским."У всех такое пожелание было однозначное, что нужна новая машина. И мы, посоветовавшись со многими товарищами и общественниками, пришли к выводу, что это нужно сделать именно сегодня. Потому что чем новее машина, тем больше желания защищать и новую машину, и все, что вокруг... Выбор за вами в течение недели", — сказал глава района. Сертификат действует на покупку отечественного автомобиля.На вопрос корреспондента РИА Новости, какую машину бы он хотел, пенсионер сказал, что он поклонник отечественного автопрома. "Вы знаете, хорошо какую-нибудь по типу "Нивы", — сказал мужчина.

https://ria.ru/20231025/travma-1905191071.html

щелково

щелковский район

московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вручение сертификата на автомобиль жителю Щелково Глава Щелковского района вручил жителю Щелково, обезвредившему напавшего на ребенка грабителя, сертификат на новую отечественную машину 2023-10-25T18:25 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, щелково, щелковский район, московская область (подмосковье)