https://ria.ru/20231025/schelkovo-1905178356.html

Источник рассказал, что ограбивший ребенка в Щелково был ранее судим

Источник рассказал, что ограбивший ребенка в Щелково был ранее судим - РИА Новости, 25.10.2023

Источник рассказал, что ограбивший ребенка в Щелково был ранее судим

Грабитель, отобравший у ребенка телефон и затем схваченный прохожим в подмосковном Щелково, имеет судимость за кражу и наркотики, рассказал РИА Новости источник РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T15:45

2023-10-25T15:45

2023-10-25T15:45

происшествия

щелково

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Грабитель, отобравший у ребенка телефон и затем схваченный прохожим в подмосковном Щелково, имеет судимость за кражу и наркотики, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Павел Потапов 1988 года рождения ранее был судим по статьям 158 УК РФ (Кража), 228 УК РФ (Незаконный оборот наркотиков)", - сказал собеседник агентства. Инцидент произошел в минувший понедельник: пенсионер в Щелково поймал грабителя, который у него на глазах отобрал у ребенка телефон и попытался убежать. Пожилой мужчина чинил автомобиль неподалеку, быстро среагировал и поставил подножку злоумышленнику, а потом не дал ему уйти и передал полицейским. В подмосковном главке МВД РФ решили наградить находчивого пенсионера.

https://ria.ru/20220506/sakhalin-1787143524.html

щелково

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, щелково, россия, московская область (подмосковье)