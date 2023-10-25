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Источник рассказал, что ограбивший ребенка в Щелково был ранее судим - РИА Новости, 25.10.2023
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15:45 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/schelkovo-1905178356.html
Источник рассказал, что ограбивший ребенка в Щелково был ранее судим
Источник рассказал, что ограбивший ребенка в Щелково был ранее судим - РИА Новости, 25.10.2023
Источник рассказал, что ограбивший ребенка в Щелково был ранее судим
Грабитель, отобравший у ребенка телефон и затем схваченный прохожим в подмосковном Щелково, имеет судимость за кражу и наркотики, рассказал РИА Новости источник РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T15:45
2023-10-25T15:45
происшествия
щелково
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Грабитель, отобравший у ребенка телефон и затем схваченный прохожим в подмосковном Щелково, имеет судимость за кражу и наркотики, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Павел Потапов 1988 года рождения ранее был судим по статьям 158 УК РФ (Кража), 228 УК РФ (Незаконный оборот наркотиков)", - сказал собеседник агентства. Инцидент произошел в минувший понедельник: пенсионер в Щелково поймал грабителя, который у него на глазах отобрал у ребенка телефон и попытался убежать. Пожилой мужчина чинил автомобиль неподалеку, быстро среагировал и поставил подножку злоумышленнику, а потом не дал ему уйти и передал полицейским. В подмосковном главке МВД РФ решили наградить находчивого пенсионера.
https://ria.ru/20220506/sakhalin-1787143524.html
щелково
россия
московская область (подмосковье)
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Кирилл Волков
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происшествия, щелково, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Щелково, Россия, Московская область (Подмосковье)
Источник рассказал, что ограбивший ребенка в Щелково был ранее судим

Источник: ограбившего ребенка в Щелково ранее судили за кражу и наркотики

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияПенсионер останавливает грабителя, укравшего телефон у ребенка в Щелково
Пенсионер останавливает грабителя, укравшего телефон у ребенка в Щелково
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Пенсионер останавливает грабителя, укравшего телефон у ребенка в Щелково
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Грабитель, отобравший у ребенка телефон и затем схваченный прохожим в подмосковном Щелково, имеет судимость за кражу и наркотики, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Павел Потапов 1988 года рождения ранее был судим по статьям 158 УК РФ (Кража), 228 УК РФ (Незаконный оборот наркотиков)", - сказал собеседник агентства.
Инцидент произошел в минувший понедельник: пенсионер в Щелково поймал грабителя, который у него на глазах отобрал у ребенка телефон и попытался убежать. Пожилой мужчина чинил автомобиль неподалеку, быстро среагировал и поставил подножку злоумышленнику, а потом не дал ему уйти и передал полицейским. В подмосковном главке МВД РФ решили наградить находчивого пенсионера.
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ПроисшествияЩелковоРоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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