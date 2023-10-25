https://ria.ru/20231025/sberbank-1905091269.html

Сбербанк открыл первый офис в Симферополе

Сбербанк открыл первый офис в Симферополе - РИА Новости, 25.10.2023

Сбербанк открыл первый офис в Симферополе

Сбербанк открыл первый офис в Симферополе, там доступны все основные сервисы банка, говорится в сообщении кредитной организации. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T10:22

2023-10-25T10:22

2023-10-25T11:48

экономика

симферополь

ялта

севастополь

сбербанк россии

сбер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905112585_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_940a4ac99792831641ccee742f768b74.jpg

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Сбербанк открыл первый офис в Симферополе, там доступны все основные сервисы банка, говорится в сообщении кредитной организации. "Сбербанк открыл первый офис для розничных клиентов в столице Республики Крым — Симферополе. В отделении доступны все основные продукты и сервисы "Сбера" для розничных клиентов и самые востребованные услуги для бизнеса", — указано в пресс-релизе.Сейчас на полуострове работают четыре отделения Сбербанка, которые обслуживают розничных и корпоративных клиентов, а также три специализированных офиса по обслуживанию юридических лиц.Как рассказал председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников, самыми востребованными среди розничных клиентов остаются такие сервисы, как оформление дебетовых и кредитных карт, открытие и пополнение вкладов, перевод пенсии и зарплаты в "Сбер".Он добавил, что до конца года в Крыму появятся еще несколько отделений.

https://ria.ru/20230912/sberbank-1895711234.html

https://ria.ru/20230921/vklady-1897795828.html

симферополь

ялта

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, симферополь, ялта, севастополь, сбербанк россии, сбер