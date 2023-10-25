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Сбербанк открыл первый офис в Симферополе - РИА Новости, 25.10.2023
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10:22 25.10.2023 (обновлено: 11:48 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/sberbank-1905091269.html
Сбербанк открыл первый офис в Симферополе
Сбербанк открыл первый офис в Симферополе - РИА Новости, 25.10.2023
Сбербанк открыл первый офис в Симферополе
Сбербанк открыл первый офис в Симферополе, там доступны все основные сервисы банка, говорится в сообщении кредитной организации. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T10:22
2023-10-25T11:48
экономика
симферополь
ялта
севастополь
сбербанк россии
сбер
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Сбербанк открыл первый офис в Симферополе, там доступны все основные сервисы банка, говорится в сообщении кредитной организации. "Сбербанк открыл первый офис для розничных клиентов в столице Республики Крым — Симферополе. В отделении доступны все основные продукты и сервисы "Сбера" для розничных клиентов и самые востребованные услуги для бизнеса", — указано в пресс-релизе.Сейчас на полуострове работают четыре отделения Сбербанка, которые обслуживают розничных и корпоративных клиентов, а также три специализированных офиса по обслуживанию юридических лиц.Как рассказал председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников, самыми востребованными среди розничных клиентов остаются такие сервисы, как оформление дебетовых и кредитных карт, открытие и пополнение вкладов, перевод пенсии и зарплаты в "Сбер".Он добавил, что до конца года в Крыму появятся еще несколько отделений.
https://ria.ru/20230912/sberbank-1895711234.html
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экономика, симферополь, ялта, севастополь, сбербанк россии, сбер
Экономика, Симферополь, Ялта, Севастополь, Сбербанк России, Сбер
Сбербанк открыл первый офис в Симферополе

Сбербанк открыл первый офис для розничных клиентов в Симферополе

© РИА НовостиОфис Сбербанка в Симферополе
Офис Сбербанка в Симферополе
© РИА Новости
Офис Сбербанка в Симферополе
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Сбербанк открыл первый офис в Симферополе, там доступны все основные сервисы банка, говорится в сообщении кредитной организации.
"Сбербанк открыл первый офис для розничных клиентов в столице Республики Крым — Симферополе. В отделении доступны все основные продукты и сервисы "Сбера" для розничных клиентов и самые востребованные услуги для бизнеса", — указано в пресс-релизе.
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Сейчас на полуострове работают четыре отделения Сбербанка, которые обслуживают розничных и корпоративных клиентов, а также три специализированных офиса по обслуживанию юридических лиц.
Как рассказал председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников, самыми востребованными среди розничных клиентов остаются такие сервисы, как оформление дебетовых и кредитных карт, открытие и пополнение вкладов, перевод пенсии и зарплаты в "Сбер".
Он добавил, что до конца года в Крыму появятся еще несколько отделений.
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ЭкономикаСимферопольЯлтаСевастопольСбербанк РоссииСбер
 
 
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