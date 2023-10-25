https://ria.ru/20231025/ryazan-1905236754.html
Губернатор Малков осмотрел новый пункт отбора контрактников в Рязани
Губернатор Малков осмотрел новый пункт отбора контрактников в Рязани - РИА Новости, 25.10.2023
Губернатор Малков осмотрел новый пункт отбора контрактников в Рязани
Губернатор Рязанской области Павел Малков осмотрел новый региональный пункт отбора на военную службу по контракту, оснащенный комнатой временного размещения,... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T19:02
2023-10-25T19:02
2023-10-25T19:02
рязанская область
рязанская область
рязань
павел малков
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РЯЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков осмотрел новый региональный пункт отбора на военную службу по контракту, оснащенный комнатой временного размещения, спортзалом и столовой. Как сообщил журналистам губернатор, работы по ремонту и оснащению в новом пункте отбора контрактников завершены недавно, его сотрудники уже приступили к выполнению своих функций в полном объеме. "Здесь созданы максимально комфортные условия и для кандидатов, и для сотрудников… Есть и комната для временного размещения, есть спортивный зал, столовая. В этом же здании располагается и многофункциональный центр предоставления услуг. Все это работает в едином комплексе", - рассказал Павел Малков. Он отметил, что регион подошел к задаче отбора на военную службу по контракту не формально, работая на прежней инфраструктуре, а стараясь "соответствовать времени". "Надо с особым уважением относиться к тем, кто защищает нашу родину", - подчеркнул глава региона. По словам губернатора, при ремонте и оснащении нового пункта использовались российские материалы и комплектующие. "Старались использовать в том числе то, что производится непосредственно на территории Рязанской области. Я эту задачу ставлю сейчас при любой стройке. А с другой стороны, здесь не должно быть ничего некачественного. Поэтому здесь все сделано без каких-то завышенных, может быть, вещей, но точно достойно и на хорошем уровне качества", - сказал Павел Малков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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рязанская область, рязань, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Рязань, Павел Малков
РЯЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков осмотрел новый региональный пункт отбора на военную службу по контракту, оснащенный комнатой временного размещения, спортзалом и столовой.
Как сообщил журналистам губернатор, работы по ремонту и оснащению в новом пункте отбора контрактников завершены недавно, его сотрудники уже приступили к выполнению своих функций в полном объеме.
«
"Здесь созданы максимально комфортные условия и для кандидатов, и для сотрудников… Есть и комната для временного размещения, есть спортивный зал, столовая. В этом же здании располагается и многофункциональный центр предоставления услуг. Все это работает в едином комплексе", - рассказал Павел Малков
.
Он отметил, что регион подошел к задаче отбора на военную службу по контракту не формально, работая на прежней инфраструктуре, а стараясь "соответствовать времени". "Надо с особым уважением относиться к тем, кто защищает нашу родину", - подчеркнул глава региона.
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По словам губернатора, при ремонте и оснащении нового пункта использовались российские материалы и комплектующие. "Старались использовать в том числе то, что производится непосредственно на территории Рязанской области. Я эту задачу ставлю сейчас при любой стройке. А с другой стороны, здесь не должно быть ничего некачественного. Поэтому здесь все сделано без каких-то завышенных, может быть, вещей, но точно достойно и на хорошем уровне качества", - сказал Павел Малков.