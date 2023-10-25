Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Малков осмотрел новый пункт отбора контрактников в Рязани - РИА Новости, 25.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область
Рязанская область
 
19:02 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/ryazan-1905236754.html
Губернатор Малков осмотрел новый пункт отбора контрактников в Рязани
Губернатор Малков осмотрел новый пункт отбора контрактников в Рязани - РИА Новости, 25.10.2023
Губернатор Малков осмотрел новый пункт отбора контрактников в Рязани
Губернатор Рязанской области Павел Малков осмотрел новый региональный пункт отбора на военную службу по контракту, оснащенный комнатой временного размещения,... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T19:02
2023-10-25T19:02
рязанская область
рязанская область
рязань
павел малков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589371522_0:0:2946:1657_1920x0_80_0_0_7a8c2f66b179969250fe444abe845862.jpg
РЯЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков осмотрел новый региональный пункт отбора на военную службу по контракту, оснащенный комнатой временного размещения, спортзалом и столовой. Как сообщил журналистам губернатор, работы по ремонту и оснащению в новом пункте отбора контрактников завершены недавно, его сотрудники уже приступили к выполнению своих функций в полном объеме. "Здесь созданы максимально комфортные условия и для кандидатов, и для сотрудников… Есть и комната для временного размещения, есть спортивный зал, столовая. В этом же здании располагается и многофункциональный центр предоставления услуг. Все это работает в едином комплексе", - рассказал Павел Малков. Он отметил, что регион подошел к задаче отбора на военную службу по контракту не формально, работая на прежней инфраструктуре, а стараясь "соответствовать времени". "Надо с особым уважением относиться к тем, кто защищает нашу родину", - подчеркнул глава региона. По словам губернатора, при ремонте и оснащении нового пункта использовались российские материалы и комплектующие. "Старались использовать в том числе то, что производится непосредственно на территории Рязанской области. Я эту задачу ставлю сейчас при любой стройке. А с другой стороны, здесь не должно быть ничего некачественного. Поэтому здесь все сделано без каких-то завышенных, может быть, вещей, но точно достойно и на хорошем уровне качества", - сказал Павел Малков.
https://ria.ru/20231025/kontraktniki-1905207910.html
рязанская область
рязань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589371522_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_22c0cee3c0c30ac0e929d6e85c1a0f0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рязанская область, рязань, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Рязань, Павел Малков

Губернатор Малков осмотрел новый пункт отбора контрактников в Рязани

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПавел Малков
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Павел Малков. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков осмотрел новый региональный пункт отбора на военную службу по контракту, оснащенный комнатой временного размещения, спортзалом и столовой.
Как сообщил журналистам губернатор, работы по ремонту и оснащению в новом пункте отбора контрактников завершены недавно, его сотрудники уже приступили к выполнению своих функций в полном объеме.
«
"Здесь созданы максимально комфортные условия и для кандидатов, и для сотрудников… Есть и комната для временного размещения, есть спортивный зал, столовая. В этом же здании располагается и многофункциональный центр предоставления услуг. Все это работает в едином комплексе", - рассказал Павел Малков.
Он отметил, что регион подошел к задаче отбора на военную службу по контракту не формально, работая на прежней инфраструктуре, а стараясь "соответствовать времени". "Надо с особым уважением относиться к тем, кто защищает нашу родину", - подчеркнул глава региона.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Путин решил продолжить работу по доукомплектованию ВС контрактниками
25 октября, 17:29
По словам губернатора, при ремонте и оснащении нового пункта использовались российские материалы и комплектующие. "Старались использовать в том числе то, что производится непосредственно на территории Рязанской области. Я эту задачу ставлю сейчас при любой стройке. А с другой стороны, здесь не должно быть ничего некачественного. Поэтому здесь все сделано без каких-то завышенных, может быть, вещей, но точно достойно и на хорошем уровне качества", - сказал Павел Малков.
 
Рязанская областьРязанская областьРязаньПавел Малков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала