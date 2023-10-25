https://ria.ru/20231025/rumyniya-1905266877.html

Суд в Бухаресте вернется к рассмотрению дела о революции 1989 года

Суд в Бухаресте вернется к рассмотрению дела о революции 1989 года - РИА Новости, 25.10.2023

Суд в Бухаресте вернется к рассмотрению дела о революции 1989 года

Апелляционная палата Бухареста приняла решение о начале рассмотрения дела о революции 1989 года, в котором фигурируют бывшие руководители, а также военные и... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T22:56

2023-10-25T22:56

2023-10-25T22:56

в мире

румыния

бухарест

восточная европа

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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КИШИНЕВ, 25 окт – РИА Новости. Апелляционная палата Бухареста приняла решение о начале рассмотрения дела о революции 1989 года, в котором фигурируют бывшие руководители, а также военные и партийные чиновники Румынии, говорится в протоколе инстанции, который публикуют в среду румынские СМИ. В Румынии в декабре 1989 года произошла народная революция, которая привела к свержению правительства президента Социалистической Республики Румынии, генерального секретаря Компартии Румынии Николае Чаушеску. Румыния стала единственной страной Восточной Европы, где социалистический режим был свергнут не в результате "бархатной революции", а путем вооруженного восстания, а бывший лидер страны был казнен. Во время свержения режима Чаушеску погибли 857 человек, 2 382 были ранены, 585 в грубой форме лишены свободы с нарушением их базовых прав, а 409 испытали тяжёлые страдания. "Коллегия постановляет начать судебное разбирательство по делу в отношении ответчиков Иона Илиеску (экс-президент Румынии - ред.), Джелу Войкулеску (бывший заместитель премьер-министра правительства Румынии - ред.) и Иосифа Русу (экс-глава начальник Военной авиации - ред.)", - цитирует документ издание hotnews.ro. СМИ указывает, что фигуранты дела имеют возможность обжаловать это решение в течение трех дней. Хотя дело "О революции 1989 года" было направлено в суд в апреле 2019 года, из-за ряда процедурных нарушений оно не рассматривалось по существу более четырех лет. Издание отмечает, что Верховный суд Румынии передал дело о событиях революции 1989 года в ведение апелляционной палаты, определив её компетентность с точки зрения, что Илиеску на момент событий в декабре 1989 года не находился в должности главы государства. Во время декабрьской революции в Румынии был сформирован Совет Фронта национального спасения (ФНС), взявший власть в свои руки. ФНС возглавили Илиеску, бывший секретарь Румынской коммунистической партии, и Петре Роман, бывший деятель системы высшего образования. Было распущено правительство, Государственный совет. Совет Фронта национального спасения до февраля 1990 года выполнял роль главы государства. В 1990 году военная прокуратура открыла уголовное дело "о Революции 1989 года". Согласно материалам дела, "действия и распоряжения нового политического и военного руководства страны привели к убийству, ранению, нанесению физического и психического ущерба, лишению свободы значительного числа лиц, что отвечает признакам преступления против человечности".

https://ria.ru/20230517/osuzhdennye_glavy_gosudarstv-1872359836.html

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бухарест

восточная европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, румыния, бухарест, восточная европа, федеральная налоговая служба (фнс россии)