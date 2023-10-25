Рейтинг@Mail.ru
Суд в Бухаресте вернется к рассмотрению дела о революции 1989 года - РИА Новости, 25.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:56 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/rumyniya-1905266877.html
Суд в Бухаресте вернется к рассмотрению дела о революции 1989 года
Суд в Бухаресте вернется к рассмотрению дела о революции 1989 года - РИА Новости, 25.10.2023
Суд в Бухаресте вернется к рассмотрению дела о революции 1989 года
Апелляционная палата Бухареста приняла решение о начале рассмотрения дела о революции 1989 года, в котором фигурируют бывшие руководители, а также военные и... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T22:56
2023-10-25T22:56
в мире
румыния
бухарест
восточная европа
федеральная налоговая служба (фнс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894048367_86:289:3022:1940_1920x0_80_0_0_65cb61ef0b68bc33c7f3bbb572dceb64.jpg
КИШИНЕВ, 25 окт – РИА Новости. Апелляционная палата Бухареста приняла решение о начале рассмотрения дела о революции 1989 года, в котором фигурируют бывшие руководители, а также военные и партийные чиновники Румынии, говорится в протоколе инстанции, который публикуют в среду румынские СМИ. В Румынии в декабре 1989 года произошла народная революция, которая привела к свержению правительства президента Социалистической Республики Румынии, генерального секретаря Компартии Румынии Николае Чаушеску. Румыния стала единственной страной Восточной Европы, где социалистический режим был свергнут не в результате "бархатной революции", а путем вооруженного восстания, а бывший лидер страны был казнен. Во время свержения режима Чаушеску погибли 857 человек, 2 382 были ранены, 585 в грубой форме лишены свободы с нарушением их базовых прав, а 409 испытали тяжёлые страдания. "Коллегия постановляет начать судебное разбирательство по делу в отношении ответчиков Иона Илиеску (экс-президент Румынии - ред.), Джелу Войкулеску (бывший заместитель премьер-министра правительства Румынии - ред.) и Иосифа Русу (экс-глава начальник Военной авиации - ред.)", - цитирует документ издание hotnews.ro. СМИ указывает, что фигуранты дела имеют возможность обжаловать это решение в течение трех дней. Хотя дело "О революции 1989 года" было направлено в суд в апреле 2019 года, из-за ряда процедурных нарушений оно не рассматривалось по существу более четырех лет. Издание отмечает, что Верховный суд Румынии передал дело о событиях революции 1989 года в ведение апелляционной палаты, определив её компетентность с точки зрения, что Илиеску на момент событий в декабре 1989 года не находился в должности главы государства. Во время декабрьской революции в Румынии был сформирован Совет Фронта национального спасения (ФНС), взявший власть в свои руки. ФНС возглавили Илиеску, бывший секретарь Румынской коммунистической партии, и Петре Роман, бывший деятель системы высшего образования. Было распущено правительство, Государственный совет. Совет Фронта национального спасения до февраля 1990 года выполнял роль главы государства. В 1990 году военная прокуратура открыла уголовное дело "о Революции 1989 года". Согласно материалам дела, "действия и распоряжения нового политического и военного руководства страны привели к убийству, ранению, нанесению физического и психического ущерба, лишению свободы значительного числа лиц, что отвечает признакам преступления против человечности".
https://ria.ru/20230517/osuzhdennye_glavy_gosudarstv-1872359836.html
румыния
бухарест
восточная европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894048367_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c52868361fd5adb8ed9220095172014b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, бухарест, восточная европа, федеральная налоговая служба (фнс россии)
В мире, Румыния, Бухарест, Восточная Европа, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Суд в Бухаресте вернется к рассмотрению дела о революции 1989 года

Суд в Бухаресте принял решение о начале рассмотрения дела о революции 1989 года

© iStock.com / Thomas FaullФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© iStock.com / Thomas Faull
Флаг Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 25 окт – РИА Новости. Апелляционная палата Бухареста приняла решение о начале рассмотрения дела о революции 1989 года, в котором фигурируют бывшие руководители, а также военные и партийные чиновники Румынии, говорится в протоколе инстанции, который публикуют в среду румынские СМИ.
В Румынии в декабре 1989 года произошла народная революция, которая привела к свержению правительства президента Социалистической Республики Румынии, генерального секретаря Компартии Румынии Николае Чаушеску. Румыния стала единственной страной Восточной Европы, где социалистический режим был свергнут не в результате "бархатной революции", а путем вооруженного восстания, а бывший лидер страны был казнен. Во время свержения режима Чаушеску погибли 857 человек, 2 382 были ранены, 585 в грубой форме лишены свободы с нарушением их базовых прав, а 409 испытали тяжёлые страдания.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинНиколае Чаушеску
Николае Чаушеску - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Николае Чаушеску
«
"Коллегия постановляет начать судебное разбирательство по делу в отношении ответчиков Иона Илиеску (экс-президент Румынии - ред.), Джелу Войкулеску (бывший заместитель премьер-министра правительства Румынии - ред.) и Иосифа Русу (экс-глава начальник Военной авиации - ред.)", - цитирует документ издание hotnews.ro.
СМИ указывает, что фигуранты дела имеют возможность обжаловать это решение в течение трех дней. Хотя дело "О революции 1989 года" было направлено в суд в апреле 2019 года, из-за ряда процедурных нарушений оно не рассматривалось по существу более четырех лет. Издание отмечает, что Верховный суд Румынии передал дело о событиях революции 1989 года в ведение апелляционной палаты, определив её компетентность с точки зрения, что Илиеску на момент событий в декабре 1989 года не находился в должности главы государства.
Во время декабрьской революции в Румынии был сформирован Совет Фронта национального спасения (ФНС), взявший власть в свои руки. ФНС возглавили Илиеску, бывший секретарь Румынской коммунистической партии, и Петре Роман, бывший деятель системы высшего образования. Было распущено правительство, Государственный совет. Совет Фронта национального спасения до февраля 1990 года выполнял роль главы государства.
В 1990 году военная прокуратура открыла уголовное дело "о Революции 1989 года". Согласно материалам дела, "действия и распоряжения нового политического и военного руководства страны привели к убийству, ранению, нанесению физического и психического ущерба, лишению свободы значительного числа лиц, что отвечает признакам преступления против человечности".
Экс-президент Франции Николя Саркози - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Бывшие и действующие главы государств, осужденные по решению суда
17 мая, 12:53
 
В миреРумынияБухарестВосточная ЕвропаФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала