https://ria.ru/20231025/rubl-1905055443.html

Экономист раскрыл предел роста курса рубля

Экономист раскрыл предел роста курса рубля - РИА Новости, 25.10.2023

Экономист раскрыл предел роста курса рубля

У текущего укрепления рубля есть несколько причин, и они продолжат влиять на курс как минимум до конца октября. Такое мнение в интервью агентству “Прайм”... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T03:18

2023-10-25T03:18

2023-10-25T03:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

рубль

россия

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. У текущего укрепления рубля есть несколько причин, и они продолжат влиять на курс как минимум до конца октября. Такое мнение в интервью агентству “Прайм” высказал экономист Константин Церазов.На взгляд эксперта, для рубля сложился "идеальный штиль": сразу несколько факторов способствуют его укреплению. Среди них — налоговый период, который продлится до 30 октября, высокий уровень ключевой ставки, а также рост мировых цен на нефть.Однако определяющий фактор — указ президента об обязательной продаже валютной выручки некоторыми экспортерами, подписанный 11 октября. Рубль начал укрепляться на следующий же день."Очевидно, до конца октября мы будем наблюдать продолжающееся укрепление к мировым валютам. Искомый диапазон, вероятно, составляет примерно 92-95 рублей к доллару. Затем, когда налоговый период закончится, в ход пойдут другие факторы. Полагаю, до конца года курс будет колебаться в обозначенных рамках, оптимальных для бюджета и экономики", - подытожил Церазов.

https://ria.ru/20231024/evro-1905004761.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, рубль, россия