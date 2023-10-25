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Экономист раскрыл предел роста курса рубля - РИА Новости, 25.10.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
03:18 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/rubl-1905055443.html
Экономист раскрыл предел роста курса рубля
Экономист раскрыл предел роста курса рубля - РИА Новости, 25.10.2023
Экономист раскрыл предел роста курса рубля
У текущего укрепления рубля есть несколько причин, и они продолжат влиять на курс как минимум до конца октября. Такое мнение в интервью агентству “Прайм”... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T03:18
2023-10-25T03:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
россия
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. У текущего укрепления рубля есть несколько причин, и они продолжат влиять на курс как минимум до конца октября. Такое мнение в интервью агентству “Прайм” высказал экономист Константин Церазов.На взгляд эксперта, для рубля сложился "идеальный штиль": сразу несколько факторов способствуют его укреплению. Среди них — налоговый период, который продлится до 30 октября, высокий уровень ключевой ставки, а также рост мировых цен на нефть.Однако определяющий фактор — указ президента об обязательной продаже валютной выручки некоторыми экспортерами, подписанный 11 октября. Рубль начал укрепляться на следующий же день."Очевидно, до конца октября мы будем наблюдать продолжающееся укрепление к мировым валютам. Искомый диапазон, вероятно, составляет примерно 92-95 рублей к доллару. Затем, когда налоговый период закончится, в ход пойдут другие факторы. Полагаю, до конца года курс будет колебаться в обозначенных рамках, оптимальных для бюджета и экономики", - подытожил Церазов.
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экономика, рубль, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Рубль, Россия
Экономист раскрыл предел роста курса рубля

Экономист Церазов определил минимальный курс доллара в 92 рубля

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкДевушка у входа в обменный пункт валют
Девушка у входа в обменный пункт валют - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. У текущего укрепления рубля есть несколько причин, и они продолжат влиять на курс как минимум до конца октября. Такое мнение в интервью агентству “Прайм” высказал экономист Константин Церазов.
На взгляд эксперта, для рубля сложился "идеальный штиль": сразу несколько факторов способствуют его укреплению. Среди них — налоговый период, который продлится до 30 октября, высокий уровень ключевой ставки, а также рост мировых цен на нефть.
Однако определяющий фактор — указ президента об обязательной продаже валютной выручки некоторыми экспортерами, подписанный 11 октября. Рубль начал укрепляться на следующий же день.
"Очевидно, до конца октября мы будем наблюдать продолжающееся укрепление к мировым валютам. Искомый диапазон, вероятно, составляет примерно 92-95 рублей к доллару. Затем, когда налоговый период закончится, в ход пойдут другие факторы. Полагаю, до конца года курс будет колебаться в обозначенных рамках, оптимальных для бюджета и экономики", - подытожил Церазов.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРубльРоссия
 
 
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