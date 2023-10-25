https://ria.ru/20231025/rossiya-1905103659.html
СМИ: уехавшие из страны граждане стали возвращаться в Россию
СМИ: уехавшие из страны граждане стали возвращаться в Россию - РИА Новости, 25.10.2023
СМИ: уехавшие из страны граждане стали возвращаться в Россию
Российским властям удалось сдержать экономические удары после начала специальной военной операции (СВО) на Украине, в связи с чем в страну начали возвращаться... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T11:03
2023-10-25T11:03
2023-10-25T15:45
россия
украина
москва
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российским властям удалось сдержать экономические удары после начала специальной военной операции (СВО) на Украине, в связи с чем в страну начали возвращаться уехавшие люди, пишет британская газета Financial Times. Как говорится в материале издания, после "определенного оттока россиян за рубеж" некоторые решили вернуться в Москву, что журналисты назвали "признаком того, в какой степени Кремлю удалось сдержать некоторые из самых крупных экономических потрясений".FT опросила нескольких из вернувшихся граждан. Один россиянин, уехавший в Армению, рассказал журналистам, что решил сделать это, так как понял: "возможности трудоустройства за пределами страны не так хороши, как могли бы быть". Другой собеседник газеты уехал в Киргизию, но вернулся, осознав, что в России "жизнь продолжается и бизнес продолжает развиваться".Среди мотиваций к возвращению также называли возможность устроиться на руководящие посты с высокой зарплатой в крупные технологические компании, которые стремятся закрыть образовавшиеся из-за оттока специалистов пробелы. Также, как отмечает Financial Times, причиной возвращения могут быть сложности, с которыми столкнулись россияне в других странах. В сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что уехавшие из России специалисты рано или поздно вернутся с учетом стабильности в российской экономике. По его словам, экономика страны начала развиваться и "в экономическом плане мы живем неплохо".Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". После начала активных боевых действий санкционное давление на Россию усилилось.При этом еще в прошлом году западные СМИ отмечали неэффективность введенных ограничений. В частности, в октябре 2022 года журнал The Economist писал, что экономическая ситуация в России значительно улучшается, в то время как Европа находится на грани "глубокой рецессии". Американская газета The Wall Street Journal отмечала, что способность России выдерживать давление станет в будущем предметом для изучения аналитиков, размышляющих, когда санкции имеют смысл.
https://ria.ru/20231023/es-1904608768.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, москва, владимир путин, дмитрий песков, экономика
Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Экономика
СМИ: уехавшие из страны граждане стали возвращаться в Россию
FT: уехавшие из страны граждане стали возвращаться в Россию
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.
Российским властям удалось сдержать экономические удары после начала специальной военной операции (СВО) на Украине, в связи с чем в страну начали возвращаться уехавшие люди, пишет британская газета Financial Times
.
Как говорится в материале издания, после "определенного оттока россиян за рубеж" некоторые решили вернуться в Москву, что журналисты назвали "признаком того, в какой степени Кремлю удалось сдержать некоторые из самых крупных экономических потрясений".
FT опросила нескольких из вернувшихся граждан. Один россиянин, уехавший в Армению, рассказал журналистам, что решил сделать это, так как понял: "возможности трудоустройства за пределами страны не так хороши, как могли бы быть". Другой собеседник газеты уехал в Киргизию, но вернулся, осознав, что в России "жизнь продолжается и бизнес продолжает развиваться".
Среди мотиваций к возвращению также называли возможность устроиться на руководящие посты с высокой зарплатой в крупные технологические компании, которые стремятся закрыть образовавшиеся из-за оттока специалистов пробелы. Также, как отмечает Financial Times, причиной возвращения могут быть сложности, с которыми столкнулись россияне в других странах.
Опыт показал неэффективность санкций Евросоюза против России, заявил Грушко
В сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
заявил, что уехавшие из России специалисты рано или поздно вернутся с учетом стабильности в российской экономике. По его словам, экономика страны начала развиваться и "в экономическом плане мы живем неплохо".
Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". После начала активных боевых действий санкционное давление на Россию усилилось.
При этом еще в прошлом году западные СМИ отмечали неэффективность введенных ограничений. В частности, в октябре 2022 года журнал The Economist писал, что экономическая ситуация в России значительно улучшается, в то время как Европа
находится на грани "глубокой рецессии". Американская газета The Wall Street Journal отмечала, что способность России выдерживать давление станет в будущем предметом для изучения аналитиков, размышляющих, когда санкции имеют смысл.
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