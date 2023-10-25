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СБ ООН не приняла резолюцию России по Израилю и Газе - РИА Новости, 25.10.2023
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23:16 25.10.2023 (обновлено: 23:34 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/rezolyutsiya-1905268834.html
СБ ООН не приняла резолюцию России по Израилю и Газе
СБ ООН не приняла резолюцию России по Израилю и Газе - РИА Новости, 25.10.2023
СБ ООН не приняла резолюцию России по Израилю и Газе
СБ ООН не принял проект российской резолюции по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа с призывом к немедленному прекращению огня – документ учитывал также... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T23:16
2023-10-25T23:34
россия
бразилия
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
совет безопасности оон
хамас
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ООН, 25 окт – РИА Новости. СБ ООН не принял проект российской резолюции по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа с призывом к немедленному прекращению огня – документ учитывал также элементы непринятого на прошлой неделе проекта Бразилии.Проект не набрал необходимых девяти голосов "за" из 15. Четыре страны голосовали за (Китай, Россия, Гана, ОАЭ), две – против (США и Великобритания), девять воздержались.Проект резолюции РФ в частности призывал к немедленному, устойчивому прекращению огня, осуждал нападение ХАМАС 7 октября, а также неизбирательные удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в Газе. Текст призывал немедленно отменить предписание жителям Газы переместиться на юг сектора. Кроме того в нем содержался призыв организовать гуманитарные паузы и коридоры.Российский проект призывал к немедленному и безоговорочному освобождению гражданских заложников.
https://ria.ru/20231025/veto-1905267140.html
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россия, бразилия, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, совет безопасности оон, хамас
Россия, Бразилия, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Совет Безопасности ООН, ХАМАС
СБ ООН не приняла резолюцию России по Израилю и Газе

СБ ООН не приняла резолюцию РФ по Израилю и Газе, учитывающей проект Бразилии

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Заседание СБ ООН . Архивное фото
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ООН, 25 окт – РИА Новости. СБ ООН не принял проект российской резолюции по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа с призывом к немедленному прекращению огня – документ учитывал также элементы непринятого на прошлой неделе проекта Бразилии.
Проект не набрал необходимых девяти голосов "за" из 15. Четыре страны голосовали за (Китай, Россия, Гана, ОАЭ), две – против (США и Великобритания), девять воздержались.
Проект резолюции РФ в частности призывал к немедленному, устойчивому прекращению огня, осуждал нападение ХАМАС 7 октября, а также неизбирательные удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в Газе. Текст призывал немедленно отменить предписание жителям Газы переместиться на юг сектора. Кроме того в нем содержался призыв организовать гуманитарные паузы и коридоры.
Российский проект призывал к немедленному и безоговорочному освобождению гражданских заложников.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Россия и КНР наложили в СБ ООН вето на резолюцию США по ситуации в Израиле
25 октября, 22:59
 
РоссияБразилияООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИзраильСовет Безопасности ООНХАМАС
 
 
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