https://ria.ru/20231025/rezolyutsiya-1905268834.html
СБ ООН не приняла резолюцию России по Израилю и Газе
СБ ООН не приняла резолюцию России по Израилю и Газе - РИА Новости, 25.10.2023
СБ ООН не приняла резолюцию России по Израилю и Газе
СБ ООН не принял проект российской резолюции по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа с призывом к немедленному прекращению огня – документ учитывал также... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T23:16
2023-10-25T23:16
2023-10-25T23:34
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ООН, 25 окт – РИА Новости. СБ ООН не принял проект российской резолюции по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа с призывом к немедленному прекращению огня – документ учитывал также элементы непринятого на прошлой неделе проекта Бразилии.Проект не набрал необходимых девяти голосов "за" из 15. Четыре страны голосовали за (Китай, Россия, Гана, ОАЭ), две – против (США и Великобритания), девять воздержались.Проект резолюции РФ в частности призывал к немедленному, устойчивому прекращению огня, осуждал нападение ХАМАС 7 октября, а также неизбирательные удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в Газе. Текст призывал немедленно отменить предписание жителям Газы переместиться на юг сектора. Кроме того в нем содержался призыв организовать гуманитарные паузы и коридоры.Российский проект призывал к немедленному и безоговорочному освобождению гражданских заложников.
https://ria.ru/20231025/veto-1905267140.html
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россия, бразилия, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, совет безопасности оон, хамас
Россия, Бразилия, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Совет Безопасности ООН, ХАМАС
СБ ООН не приняла резолюцию России по Израилю и Газе
СБ ООН не приняла резолюцию РФ по Израилю и Газе, учитывающей проект Бразилии