https://ria.ru/20231025/rezolyutsiya-1905268834.html

СБ ООН не приняла резолюцию России по Израилю и Газе

СБ ООН не приняла резолюцию России по Израилю и Газе - РИА Новости, 25.10.2023

СБ ООН не приняла резолюцию России по Израилю и Газе

СБ ООН не принял проект российской резолюции по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа с призывом к немедленному прекращению огня – документ учитывал также... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T23:16

2023-10-25T23:16

2023-10-25T23:34

россия

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оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

израиль

совет безопасности оон

хамас

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ООН, 25 окт – РИА Новости. СБ ООН не принял проект российской резолюции по ситуации вокруг Израиля и сектора Газа с призывом к немедленному прекращению огня – документ учитывал также элементы непринятого на прошлой неделе проекта Бразилии.Проект не набрал необходимых девяти голосов "за" из 15. Четыре страны голосовали за (Китай, Россия, Гана, ОАЭ), две – против (США и Великобритания), девять воздержались.Проект резолюции РФ в частности призывал к немедленному, устойчивому прекращению огня, осуждал нападение ХАМАС 7 октября, а также неизбирательные удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в Газе. Текст призывал немедленно отменить предписание жителям Газы переместиться на юг сектора. Кроме того в нем содержался призыв организовать гуманитарные паузы и коридоры.Российский проект призывал к немедленному и безоговорочному освобождению гражданских заложников.

https://ria.ru/20231025/veto-1905267140.html

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россия, бразилия, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, совет безопасности оон, хамас