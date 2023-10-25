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Рекультивация Самосыровского полигона завершается в Татарстане - РИА Новости, 25.10.2023
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18:04 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/rekultivatsiya-1905224427.html
Рекультивация Самосыровского полигона завершается в Татарстане
Рекультивация Самосыровского полигона завершается в Татарстане - РИА Новости, 25.10.2023
Рекультивация Самосыровского полигона завершается в Татарстане
Работы по рекультивации Самосыровского полигона твердых коммунальных отходов площадью более 14 гектаров завершаются в Казани в рамках проекта "Чистая страна",... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T18:04
2023-10-25T18:04
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
свалки
отходы
казань
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КАЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. Работы по рекультивации Самосыровского полигона твердых коммунальных отходов площадью более 14 гектаров завершаются в Казани в рамках проекта "Чистая страна", сообщает министерство экологии и природных ресурсов Татарстана. Федеральный проект "Чистая страна" нацпроекта "Экология" направлен на рекультивацию наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов. "В рамках федерального проекта "Чистая страна" в Казани завершаются работы по рекультивации Самосыровского полигона… площадью 14,14 гектара. Сейчас работы на объекте выполнены на более чем 86%", - говорится в сообщении. По информации министерства, на данный момент на объекте ведутся работы по устройству системы дегазации, устройству плодородного слоя грунта и посеву трав. Цель рекультивации - устранение возможного негативного воздействия недействующего полигона ТКО на почву, подземные воды и атмосферный воздух, а также обеспечение возможности использования всей рекультивированной территории после окончания работ. При проведении работ по рекультивации полигона предусмотрено внедрение уникальной системы активной дегазации, которая позволит максимально исключить выброс свалочного газа и использовать его в качестве топлива для газопоршневой электростанции. При подготовке изучались лучшие мировые и российские научные обоснования и практики. Полигон твердых коммунальных отходов "Самосырово" под Казанью возник стихийно в 60-е годы прошлого века и принимал отходы до 2013 года. Долгое время Самосыровская свалка была крупнейшей в Татарстане. Благодаря рекультивации "мусорный Эверест" преобразился в холм, на котором растут деревья, кустарники, трава.
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республика татарстан (татарстан), свалки, отходы, казань
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Свалки, Отходы, Казань

Рекультивация Самосыровского полигона завершается в Татарстане

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРаботы по рекультивации на полигоне твердых коммунальных отходов "Самосырово"
Работы по рекультивации на полигоне твердых коммунальных отходов Самосырово - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Работы по рекультивации на полигоне твердых коммунальных отходов "Самосырово"
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. Работы по рекультивации Самосыровского полигона твердых коммунальных отходов площадью более 14 гектаров завершаются в Казани в рамках проекта "Чистая страна", сообщает министерство экологии и природных ресурсов Татарстана.
Федеральный проект "Чистая страна" нацпроекта "Экология" направлен на рекультивацию наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов.
"В рамках федерального проекта "Чистая страна" в Казани завершаются работы по рекультивации Самосыровского полигона… площадью 14,14 гектара. Сейчас работы на объекте выполнены на более чем 86%", - говорится в сообщении.
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По информации министерства, на данный момент на объекте ведутся работы по устройству системы дегазации, устройству плодородного слоя грунта и посеву трав. Цель рекультивации - устранение возможного негативного воздействия недействующего полигона ТКО на почву, подземные воды и атмосферный воздух, а также обеспечение возможности использования всей рекультивированной территории после окончания работ.
При проведении работ по рекультивации полигона предусмотрено внедрение уникальной системы активной дегазации, которая позволит максимально исключить выброс свалочного газа и использовать его в качестве топлива для газопоршневой электростанции. При подготовке изучались лучшие мировые и российские научные обоснования и практики.
Полигон твердых коммунальных отходов "Самосырово" под Казанью возник стихийно в 60-е годы прошлого века и принимал отходы до 2013 года. Долгое время Самосыровская свалка была крупнейшей в Татарстане. Благодаря рекультивации "мусорный Эверест" преобразился в холм, на котором растут деревья, кустарники, трава.
 
Республика ТатарстанРеспублика Татарстан (Татарстан)СвалкиОтходыКазань
 
 
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