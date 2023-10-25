https://ria.ru/20231025/rekultivatsiya-1905224427.html

Рекультивация Самосыровского полигона завершается в Татарстане

Рекультивация Самосыровского полигона завершается в Татарстане - РИА Новости, 25.10.2023

Рекультивация Самосыровского полигона завершается в Татарстане

Работы по рекультивации Самосыровского полигона твердых коммунальных отходов площадью более 14 гектаров завершаются в Казани в рамках проекта "Чистая страна",... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T18:04

2023-10-25T18:04

2023-10-25T18:04

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

свалки

отходы

казань

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905219760_0:0:2922:1645_1920x0_80_0_0_5d31f5a20a3bcd7ef92672e08b3e1491.jpg

КАЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. Работы по рекультивации Самосыровского полигона твердых коммунальных отходов площадью более 14 гектаров завершаются в Казани в рамках проекта "Чистая страна", сообщает министерство экологии и природных ресурсов Татарстана. Федеральный проект "Чистая страна" нацпроекта "Экология" направлен на рекультивацию наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов. "В рамках федерального проекта "Чистая страна" в Казани завершаются работы по рекультивации Самосыровского полигона… площадью 14,14 гектара. Сейчас работы на объекте выполнены на более чем 86%", - говорится в сообщении. По информации министерства, на данный момент на объекте ведутся работы по устройству системы дегазации, устройству плодородного слоя грунта и посеву трав. Цель рекультивации - устранение возможного негативного воздействия недействующего полигона ТКО на почву, подземные воды и атмосферный воздух, а также обеспечение возможности использования всей рекультивированной территории после окончания работ. При проведении работ по рекультивации полигона предусмотрено внедрение уникальной системы активной дегазации, которая позволит максимально исключить выброс свалочного газа и использовать его в качестве топлива для газопоршневой электростанции. При подготовке изучались лучшие мировые и российские научные обоснования и практики. Полигон твердых коммунальных отходов "Самосырово" под Казанью возник стихийно в 60-е годы прошлого века и принимал отходы до 2013 года. Долгое время Самосыровская свалка была крупнейшей в Татарстане. Благодаря рекультивации "мусорный Эверест" преобразился в холм, на котором растут деревья, кустарники, трава.

https://ria.ru/20230925/neyroset-1898401077.html

республика татарстан (татарстан)

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика татарстан (татарстан), свалки, отходы, казань