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В ходе тренировки сил сдерживания состоялись пуски баллистических ракет - РИА Новости, 25.10.2023
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18:40 25.10.2023 (обновлено: 18:50 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/raketa-1905231196.html
В ходе тренировки сил сдерживания состоялись пуски баллистических ракет
В ходе тренировки сил сдерживания состоялись пуски баллистических ракет - РИА Новости, 25.10.2023
В ходе тренировки сил сдерживания состоялись пуски баллистических ракет
Практические пуски баллистических и крылатых ракет состоялись в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T18:40
2023-10-25T18:50
россия
владимир путин
баренцево море
ту-95мс
плесецк (космодром)
камчатка
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Практические пуски баллистических и крылатых ракет состоялись в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, сообщается на сайте Кремля."Под руководством Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимира Путина проведена тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания. В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Тула" выполнен пуск баллистической ракеты "Синева, с космодрома "Плесецк" по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", - говорится в сообщении.Отмечается, что также к тренировке привлекались самолёты дальней авиации Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования. "Управление практическими пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной Российской Федерации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230621/putin-1879562654.html
россия
баренцево море
камчатка
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россия, владимир путин, баренцево море, ту-95мс, плесецк (космодром), камчатка
Россия, Владимир Путин, Баренцево море, Ту-95МС, Плесецк (космодром), Камчатка
В ходе тренировки сил сдерживания состоялись пуски баллистических ракет

Кремль сообщил о тренировочных пусках баллистических и крылатых ракет

© Минобороны РоссииЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 Ярс
© Минобороны России
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Практические пуски баллистических и крылатых ракет состоялись в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, сообщается на сайте Кремля.
"Под руководством Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимира Путина проведена тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания. В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Тула" выполнен пуск баллистической ракеты "Синева, с космодрома "Плесецк" по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также к тренировке привлекались самолёты дальней авиации Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования. "Управление практическими пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 Ярс
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