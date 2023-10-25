https://ria.ru/20231025/raketa-1905231196.html

В ходе тренировки сил сдерживания состоялись пуски баллистических ракет

В ходе тренировки сил сдерживания состоялись пуски баллистических ракет - РИА Новости, 25.10.2023

В ходе тренировки сил сдерживания состоялись пуски баллистических ракет

Практические пуски баллистических и крылатых ракет состоялись в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T18:40

2023-10-25T18:40

2023-10-25T18:50

россия

владимир путин

баренцево море

ту-95мс

плесецк (космодром)

камчатка

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Практические пуски баллистических и крылатых ракет состоялись в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, сообщается на сайте Кремля."Под руководством Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимира Путина проведена тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания. В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Тула" выполнен пуск баллистической ракеты "Синева, с космодрома "Плесецк" по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", - говорится в сообщении.Отмечается, что также к тренировке привлекались самолёты дальней авиации Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования. "Управление практическими пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной Российской Федерации", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230621/putin-1879562654.html

россия

баренцево море

камчатка

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россия, владимир путин, баренцево море, ту-95мс, плесецк (космодром), камчатка