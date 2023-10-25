https://ria.ru/20231025/putin-1905252847.html

Россия на себе испытала, что такое международный терроризм, заявил Путин

Россия на себе испытала, что такое международный терроризм, заявил Путин - РИА Новости, 25.10.2023

Россия на себе испытала, что такое международный терроризм, заявил Путин

Россия знает, что такое международный терроризм, всегда будет чувствовать горечь потерь в годы борьбы с ним, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T20:34

2023-10-25T20:34

2023-10-25T20:45

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия знает, что такое международный терроризм, всегда будет чувствовать горечь потерь в годы борьбы с ним, заявил президент России Владимир Путин."Россия на себе испытала и знает, что такое международный терроризм. Мы знаем, что это такое", - сказал Путин на встрече с представителями религиозных объединений РФ.Он добавил, что Россия всегда будет "чувствовать горечь невосполнимых потерь", нанесенных в годы борьбы с международным терроризмом.

https://ria.ru/20231025/pogibshie-1905252655.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин