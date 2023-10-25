https://ria.ru/20231025/putin-1905252847.html
Россия на себе испытала, что такое международный терроризм, заявил Путин
Россия на себе испытала, что такое международный терроризм, заявил Путин - РИА Новости, 25.10.2023
Россия на себе испытала, что такое международный терроризм, заявил Путин
Россия знает, что такое международный терроризм, всегда будет чувствовать горечь потерь в годы борьбы с ним, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T20:34
2023-10-25T20:34
2023-10-25T20:45
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия знает, что такое международный терроризм, всегда будет чувствовать горечь потерь в годы борьбы с ним, заявил президент России Владимир Путин."Россия на себе испытала и знает, что такое международный терроризм. Мы знаем, что это такое", - сказал Путин на встрече с представителями религиозных объединений РФ.Он добавил, что Россия всегда будет "чувствовать горечь невосполнимых потерь", нанесенных в годы борьбы с международным терроризмом.
https://ria.ru/20231025/pogibshie-1905252655.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Россия на себе испытала, что такое международный терроризм, заявил Путин
Путин: Россия помнит горечь потерь в годы борьбы с международным терроризмом