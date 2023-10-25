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Путин прокомментировал события на Ближнем Востоке - РИА Новости, 25.10.2023
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20:30 25.10.2023 (обновлено: 20:44 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/putin-1905251999.html
Путин прокомментировал события на Ближнем Востоке
Путин прокомментировал события на Ближнем Востоке - РИА Новости, 25.10.2023
Путин прокомментировал события на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин назвал гуманитарной катастрофой происходящее на Ближнем Востоке, отметив, что борьба с терроризмом не может вестись по принципу... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T20:30
2023-10-25T20:44
владимир путин
израиль
хамас
оон
россия
ближний восток
в мире
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал гуманитарной катастрофой происходящее на Ближнем Востоке, отметив, что борьба с терроризмом не может вестись по принципу "коллективной ответственности"."Для нас очевидный итог (ракетной атаки на Израиль - ред.), что за преступления, совершенные другими, не должны отвечать ни в чем не повинные люди. Борьба с терроризмом не может вестись по пресловутому принципу коллективной ответственности, когда также гибнут старики, женщины, дети - целые семьи. Сотни тысяч людей остаются без крова, еды, воды и медицинской помощи - это настоящая гуманитарная катастрофа", - сказал Путин на встрече с руководителями религиозных организаций.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысяч человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231025/obraschenie-1905132262.html
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владимир путин, израиль, хамас, оон, россия, ближний восток, в мире
Владимир Путин, Израиль, ХАМАС, ООН, Россия, Ближний Восток, В мире
Путин прокомментировал события на Ближнем Востоке

Путин назвал события на Ближнем Востоке гуманитарной катастрофой

© AP Photo / Ariel SchalitДым после израильского авиаудара по сектору Газа
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал гуманитарной катастрофой происходящее на Ближнем Востоке, отметив, что борьба с терроризмом не может вестись по принципу "коллективной ответственности".
"Для нас очевидный итог (ракетной атаки на Израиль - ред.), что за преступления, совершенные другими, не должны отвечать ни в чем не повинные люди. Борьба с терроризмом не может вестись по пресловутому принципу коллективной ответственности, когда также гибнут старики, женщины, дети - целые семьи. Сотни тысяч людей остаются без крова, еды, воды и медицинской помощи - это настоящая гуманитарная катастрофа", - сказал Путин на встрече с руководителями религиозных организаций.
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
ГД подготовит обращение к Генассамблее ООН о гуманитарной ситуации в Газе
25 октября, 13:07
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысяч человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Мужчина около зданий, разрушенных в результате израильских ракетных ударов по Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев
14 октября, 08:00
 
Владимир ПутинИзраильХАМАСООНРоссияБлижний ВостокВ мире
 
 
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