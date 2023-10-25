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Росстат зафиксировал рост промпроизводства в сентябре в годовом выражении - РИА Новости, 25.10.2023
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19:56 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/promproizvodstvo-1905246706.html
Росстат зафиксировал рост промпроизводства в сентябре в годовом выражении
Росстат зафиксировал рост промпроизводства в сентябре в годовом выражении - РИА Новости, 25.10.2023
Росстат зафиксировал рост промпроизводства в сентябре в годовом выражении
Рост промышленного производства в РФ в сентябре ускорился до 5,6% в годовом выражении с 5,4% в августе, а в месячном составил 1%, свидетельствуют данные... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T19:56
2023-10-25T19:56
россия
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Рост промышленного производства в РФ в сентябре ускорился до 5,6% в годовом выражении с 5,4% в августе, а в месячном составил 1%, свидетельствуют данные Росстата. В третьем квартале промышленность РФ выросла на 5,3% в годовом выражении, а за 9 месяцев - на 3,3%. "Индекс промышленного производства составил в сентябре 2023 года по сравнению с сентябрем 2022 года – 105,6%, по сравнению с августом 2023 года - 101,0%", - говорится в сообщении. С исключением сезонного и календарного факторов в сентябре текущего года промышленное производство выросло на 0,3%. Согласно данным Росстата, в сфере добычи полезных ископаемых промпроизводство в сентябре в годовом выражении снизилось на 0,7% после снижения на 1,2% в августе; за январь-сентябрь спад составил 1,2%. Обрабатывающая промышленность в сентябре ускорила рост в годовом выражении до 10,9% с 10,3% месяцем ранее; за январь-сентябрь рост составил 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов производство в сентябре в годовом выражении замедлило рост до 0,3% с 2,3% в августе (в январе-сентябре - спад на 2,6% в годовом исчислении). Производство в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром в сентябре снизилось на 3% в годовом выражении после роста на 2,1% в августе (за 9 месяцев текущего года - рост на 0,1%).
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россия, экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Россия, Экономика, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Росстат зафиксировал рост промпроизводства в сентябре в годовом выражении

Росстат: промпроизводство в сентябре выросло на 5,6% в годовом выражении

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Росстата
Здание Росстата - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Росстата. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Рост промышленного производства в РФ в сентябре ускорился до 5,6% в годовом выражении с 5,4% в августе, а в месячном составил 1%, свидетельствуют данные Росстата.
В третьем квартале промышленность РФ выросла на 5,3% в годовом выражении, а за 9 месяцев - на 3,3%.
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"Индекс промышленного производства составил в сентябре 2023 года по сравнению с сентябрем 2022 года – 105,6%, по сравнению с августом 2023 года - 101,0%", - говорится в сообщении.
С исключением сезонного и календарного факторов в сентябре текущего года промышленное производство выросло на 0,3%.
Согласно данным Росстата, в сфере добычи полезных ископаемых промпроизводство в сентябре в годовом выражении снизилось на 0,7% после снижения на 1,2% в августе; за январь-сентябрь спад составил 1,2%. Обрабатывающая промышленность в сентябре ускорила рост в годовом выражении до 10,9% с 10,3% месяцем ранее; за январь-сентябрь рост составил 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов производство в сентябре в годовом выражении замедлило рост до 0,3% с 2,3% в августе (в январе-сентябре - спад на 2,6% в годовом исчислении). Производство в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром в сентябре снизилось на 3% в годовом выражении после роста на 2,1% в августе (за 9 месяцев текущего года - рост на 0,1%).
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