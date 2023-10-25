https://ria.ru/20231025/promproizvodstvo-1905246706.html

Росстат зафиксировал рост промпроизводства в сентябре в годовом выражении

Росстат зафиксировал рост промпроизводства в сентябре в годовом выражении - РИА Новости, 25.10.2023

Росстат зафиксировал рост промпроизводства в сентябре в годовом выражении

Рост промышленного производства в РФ в сентябре ускорился до 5,6% в годовом выражении с 5,4% в августе, а в месячном составил 1%, свидетельствуют данные... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T19:56

2023-10-25T19:56

2023-10-25T19:56

россия

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Рост промышленного производства в РФ в сентябре ускорился до 5,6% в годовом выражении с 5,4% в августе, а в месячном составил 1%, свидетельствуют данные Росстата. В третьем квартале промышленность РФ выросла на 5,3% в годовом выражении, а за 9 месяцев - на 3,3%. "Индекс промышленного производства составил в сентябре 2023 года по сравнению с сентябрем 2022 года – 105,6%, по сравнению с августом 2023 года - 101,0%", - говорится в сообщении. С исключением сезонного и календарного факторов в сентябре текущего года промышленное производство выросло на 0,3%. Согласно данным Росстата, в сфере добычи полезных ископаемых промпроизводство в сентябре в годовом выражении снизилось на 0,7% после снижения на 1,2% в августе; за январь-сентябрь спад составил 1,2%. Обрабатывающая промышленность в сентябре ускорила рост в годовом выражении до 10,9% с 10,3% месяцем ранее; за январь-сентябрь рост составил 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов производство в сентябре в годовом выражении замедлило рост до 0,3% с 2,3% в августе (в январе-сентябре - спад на 2,6% в годовом исчислении). Производство в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром в сентябре снизилось на 3% в годовом выражении после роста на 2,1% в августе (за 9 месяцев текущего года - рост на 0,1%).

https://ria.ru/20230731/proizvodstvo-1887393042.html

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россия, экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат)