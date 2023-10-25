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В Новокузнецке задержали мужчину, выстрелившего из окна своей квартиры - РИА Новости, 25.10.2023
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14:29 25.10.2023 (обновлено: 14:33 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905158032.html
В Новокузнецке задержали мужчину, выстрелившего из окна своей квартиры
В Новокузнецке задержали мужчину, выстрелившего из окна своей квартиры - РИА Новости, 25.10.2023
В Новокузнецке задержали мужчину, выстрелившего из окна своей квартиры
Полицейские в Кузбассе задержали жителя Новокузнецка, выстрелившего из окна своей квартиры из охотничьего ружья, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T14:29
2023-10-25T14:33
происшествия
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кемеровская область
россия
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КЕМЕРОВО, 25 окт – РИА Новости. Полицейские в Кузбассе задержали жителя Новокузнецка, выстрелившего из окна своей квартиры из охотничьего ружья, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области. Сообщение о выстреле из окна первого этажа дома по проспекту Курако поступило около 08.00 (04.00 мск). По указанному адресу незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, наряды полиции и Росгвардии. Они оцепили территорию дома. "Сотрудники полиции установили, из какой квартиры был произведен выстрел. Ее жильцы сначала не откликались, однако в результате переговоров открыли дверь. 57-летний хозяин жилища был задержан. Мужчина, имеющий явные признаки сильного алкогольного опьянения, признался, что открыл окно и выстрелил на улицу в направлении двора, но не смог объяснить мотивов своего поступка. В результате инцидента никто не пострадал", - сообщает ведомство. Отмечается, что оперативники изъяли гладкоствольное охотничье ружье 20 калибра, которым хозяин владел законно. В оружии находилась одна стреляная гильза. Кроме того, у владельца изъяты порох, дробь и самодельный нож. Сотрудники полиции проводят по данному факту проверку. Задержанный доставлен в отдел полиции. Следователь УМВД по Новокузнецку решает вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
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происшествия, новокузнецк, кемеровская область, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Новокузнецк, Кемеровская область, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Новокузнецке задержали мужчину, выстрелившего из окна своей квартиры

В Кузбассе задержали выстрелившего из окна квартиры из охотничьего ружья мужчину

© Фото : Полиция Кузбасса/TelegramОхотничье ружье, из которого выстрелил в окно житель Новокузнецка
Охотничье ружье, из которого выстрелил в окно житель Новокузнецка - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© Фото : Полиция Кузбасса/Telegram
Охотничье ружье, из которого выстрелил в окно житель Новокузнецка
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 25 окт – РИА Новости. Полицейские в Кузбассе задержали жителя Новокузнецка, выстрелившего из окна своей квартиры из охотничьего ружья, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Сообщение о выстреле из окна первого этажа дома по проспекту Курако поступило около 08.00 (04.00 мск). По указанному адресу незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, наряды полиции и Росгвардии. Они оцепили территорию дома.
"Сотрудники полиции установили, из какой квартиры был произведен выстрел. Ее жильцы сначала не откликались, однако в результате переговоров открыли дверь. 57-летний хозяин жилища был задержан. Мужчина, имеющий явные признаки сильного алкогольного опьянения, признался, что открыл окно и выстрелил на улицу в направлении двора, но не смог объяснить мотивов своего поступка. В результате инцидента никто не пострадал", - сообщает ведомство.
Отмечается, что оперативники изъяли гладкоствольное охотничье ружье 20 калибра, которым хозяин владел законно. В оружии находилась одна стреляная гильза. Кроме того, у владельца изъяты порох, дробь и самодельный нож.
Сотрудники полиции проводят по данному факту проверку. Задержанный доставлен в отдел полиции. Следователь УМВД по Новокузнецку решает вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
 
ПроисшествияНовокузнецкКемеровская областьРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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