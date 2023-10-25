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В Подмосковье пенсионер поймал грабителя, отобравшего телефон у ребенка - РИА Новости, 25.10.2023
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Хорошие новости
 
14:18 25.10.2023 (обновлено: 16:19 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905152906.html
В Подмосковье пенсионер поймал грабителя, отобравшего телефон у ребенка
В Подмосковье пенсионер поймал грабителя, отобравшего телефон у ребенка - РИА Новости, 25.10.2023
В Подмосковье пенсионер поймал грабителя, отобравшего телефон у ребенка
Пенсионер в подмосковном Щелково поймал грабителя, который отобрал у ребенка телефон и попытался убежать, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T14:18
2023-10-25T16:19
происшествия
московская область (подмосковье)
щелково
хорошие новости
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Пенсионер в подмосковном Щелково поймал грабителя, который отобрал у ребенка телефон и попытался убежать, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления СК по области.Инцидент произошел в минувший понедельник у дома № 4 на улице Комарова. Мальчик шел по улице один, когда к нему подбежал неизвестный и выхватил телефон.Остановить преступника помог пожилой мужчина, чинивший автомобиль неподалеку: он быстро среагировал и поставил подножку убегавшему злоумышленнику, а потом не дал ему уйти. Далее в ситуацию вмешались и другие прохожие."По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж. Напавший на ребенка задержан", — подчеркнули в ведомстве.Как уточнила старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий, подозреваемым оказался 35-летний местный житель. В ближайшее время ему предъявят обвинение.Источник РИА Новости в правоохранительных органах также заявил, что преступника ранее судили за кражу и незаконный оборот наркотиков.В свою очередь, начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова сообщила, что пенсионера, который задержал злоумышленника, наградят.
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московская область (подмосковье)
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Инцидент в подмосковном Щелково. Видео с камеры наблюдения
Инцидент в подмосковном Щелково. Видео с камеры наблюдения В подмосковном Щёлково пенсионер поймал грабителя, который у него на глазах отобрал у ребенка телефон.
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происшествия, московская область (подмосковье), щелково
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Щелково, Хорошие новости
В Подмосковье пенсионер поймал грабителя, отобравшего телефон у ребенка

В подмосковном Щелково пенсионер поймал грабителя, отобравшего телефон у ребенка

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияПенсионер в подмосковном Щелково поймал грабителя
Пенсионер в подмосковном Щелково поймал грабителя
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Пенсионер в подмосковном Щелково поймал грабителя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Пенсионер в подмосковном Щелково поймал грабителя, который отобрал у ребенка телефон и попытался убежать, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления СК по области.
Инцидент произошел в минувший понедельник у дома № 4 на улице Комарова. Мальчик шел по улице один, когда к нему подбежал неизвестный и выхватил телефон.
Остановить преступника помог пожилой мужчина, чинивший автомобиль неподалеку: он быстро среагировал и поставил подножку убегавшему злоумышленнику, а потом не дал ему уйти. Далее в ситуацию вмешались и другие прохожие.
"По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж. Напавший на ребенка задержан", — подчеркнули в ведомстве.
Как уточнила старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий, подозреваемым оказался 35-летний местный житель. В ближайшее время ему предъявят обвинение.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах также заявил, что преступника ранее судили за кражу и незаконный оборот наркотиков.
В свою очередь, начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова сообщила, что пенсионера, который задержал злоумышленника, наградят.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
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Хорошие новостиПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Щелково
 
 
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