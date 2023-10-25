https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905152906.html
В Подмосковье пенсионер поймал грабителя, отобравшего телефон у ребенка
В Подмосковье пенсионер поймал грабителя, отобравшего телефон у ребенка - РИА Новости, 25.10.2023
В Подмосковье пенсионер поймал грабителя, отобравшего телефон у ребенка
Пенсионер в подмосковном Щелково поймал грабителя, который отобрал у ребенка телефон и попытался убежать, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T14:18
2023-10-25T14:18
2023-10-25T16:19
происшествия
московская область (подмосковье)
щелково
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905153826_0:3:1548:874_1920x0_80_0_0_849af507d3059eeb6e7f0e962c8be817.png
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Пенсионер в подмосковном Щелково поймал грабителя, который отобрал у ребенка телефон и попытался убежать, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления СК по области.Инцидент произошел в минувший понедельник у дома № 4 на улице Комарова. Мальчик шел по улице один, когда к нему подбежал неизвестный и выхватил телефон.Остановить преступника помог пожилой мужчина, чинивший автомобиль неподалеку: он быстро среагировал и поставил подножку убегавшему злоумышленнику, а потом не дал ему уйти. Далее в ситуацию вмешались и другие прохожие."По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж. Напавший на ребенка задержан", — подчеркнули в ведомстве.Как уточнила старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий, подозреваемым оказался 35-летний местный житель. В ближайшее время ему предъявят обвинение.Источник РИА Новости в правоохранительных органах также заявил, что преступника ранее судили за кражу и незаконный оборот наркотиков.В свою очередь, начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова сообщила, что пенсионера, который задержал злоумышленника, наградят.
https://ria.ru/20231024/proisshestvie-1904921223.html
московская область (подмосковье)
щелково
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905153826_0:0:1166:874_1920x0_80_0_0_c63895d09d696cf44953f95e731cfdf9.png
Инцидент в подмосковном Щелково. Видео с камеры наблюдения
Инцидент в подмосковном Щелково. Видео с камеры наблюдения
В подмосковном Щёлково пенсионер поймал грабителя, который у него на глазах отобрал у ребенка телефон.
2023-10-25T14:18
true
PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), щелково
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Щелково, Хорошие новости
В Подмосковье пенсионер поймал грабителя, отобравшего телефон у ребенка
В подмосковном Щелково пенсионер поймал грабителя, отобравшего телефон у ребенка
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Пенсионер в подмосковном Щелково поймал грабителя, который отобрал у ребенка телефон и попытался убежать, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления СК по области.
Инцидент произошел в минувший понедельник у дома № 4 на улице Комарова. Мальчик шел по улице один, когда к нему подбежал неизвестный и выхватил телефон.
Остановить преступника помог пожилой мужчина, чинивший автомобиль неподалеку: он быстро среагировал и поставил подножку убегавшему злоумышленнику, а потом не дал ему уйти. Далее в ситуацию вмешались и другие прохожие.
"По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж. Напавший на ребенка задержан", — подчеркнули в ведомстве.
Как уточнила старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий, подозреваемым оказался 35-летний местный житель. В ближайшее время ему предъявят обвинение.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах также заявил, что преступника ранее судили за кражу и незаконный оборот наркотиков.
В свою очередь, начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова сообщила, что пенсионера, который задержал злоумышленника, наградят.
В Саратове начали проверку после видео с пьяной бабушкой, избившей внучку