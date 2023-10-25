https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905152906.html

В Подмосковье пенсионер поймал грабителя, отобравшего телефон у ребенка

В Подмосковье пенсионер поймал грабителя, отобравшего телефон у ребенка - РИА Новости, 25.10.2023

В Подмосковье пенсионер поймал грабителя, отобравшего телефон у ребенка

Пенсионер в подмосковном Щелково поймал грабителя, который отобрал у ребенка телефон и попытался убежать, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T14:18

2023-10-25T14:18

2023-10-25T16:19

происшествия

московская область (подмосковье)

щелково

хорошие новости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905153826_0:3:1548:874_1920x0_80_0_0_849af507d3059eeb6e7f0e962c8be817.png

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Пенсионер в подмосковном Щелково поймал грабителя, который отобрал у ребенка телефон и попытался убежать, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления СК по области.Инцидент произошел в минувший понедельник у дома № 4 на улице Комарова. Мальчик шел по улице один, когда к нему подбежал неизвестный и выхватил телефон.Остановить преступника помог пожилой мужчина, чинивший автомобиль неподалеку: он быстро среагировал и поставил подножку убегавшему злоумышленнику, а потом не дал ему уйти. Далее в ситуацию вмешались и другие прохожие."По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж. Напавший на ребенка задержан", — подчеркнули в ведомстве.Как уточнила старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий, подозреваемым оказался 35-летний местный житель. В ближайшее время ему предъявят обвинение.Источник РИА Новости в правоохранительных органах также заявил, что преступника ранее судили за кражу и незаконный оборот наркотиков.В свою очередь, начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова сообщила, что пенсионера, который задержал злоумышленника, наградят.

https://ria.ru/20231024/proisshestvie-1904921223.html

московская область (подмосковье)

щелково

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Инцидент в подмосковном Щелково. Видео с камеры наблюдения Инцидент в подмосковном Щелково. Видео с камеры наблюдения В подмосковном Щёлково пенсионер поймал грабителя, который у него на глазах отобрал у ребенка телефон. 2023-10-25T14:18 true PT0M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), щелково