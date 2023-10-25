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В Дагестане подросток пострадал при взрыве газа в частном доме - РИА Новости, 25.10.2023
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13:58 25.10.2023 (обновлено: 14:34 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905147374.html
В Дагестане подросток пострадал при взрыве газа в частном доме
В Дагестане подросток пострадал при взрыве газа в частном доме - РИА Новости, 25.10.2023
В Дагестане подросток пострадал при взрыве газа в частном доме
Газ взорвался в среду в частном доме в Кизилюртовском районе Дагестана, в результате пострадал один человек, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T13:58
2023-10-25T14:34
происшествия
кизилюртовский район
россия
чонтаул
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 25 окт - РИА Новости. Газ взорвался в среду в частном доме в Кизилюртовском районе Дагестана, в результате пострадал один человек, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. "В 10.25 (мск) … по линии 112 поступила информация о том, что в населенном пункте Чонтаул Кизилюртовского района в частном одноэтажном жилом доме произошел хлопок газа. По предварительной информации, в результате хлопка возгорания на месте нет, пострадал один человек", – говорится в сообщении. Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники МЧС.Как сообщили РИА Новости в администрации Кизилюртовского района, пострадавший - 15-летний мальчик. Сейчас подросток в реанимации с сильными ожогами.
https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905081137.html
кизилюртовский район
россия
чонтаул
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происшествия, кизилюртовский район, россия, чонтаул, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кизилюртовский район, Россия, Чонтаул, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане подросток пострадал при взрыве газа в частном доме

В Дагестане при взрыве газа в жилом доме пострадал один человек

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 25 окт - РИА Новости. Газ взорвался в среду в частном доме в Кизилюртовском районе Дагестана, в результате пострадал один человек, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.
"В 10.25 (мск) … по линии 112 поступила информация о том, что в населенном пункте Чонтаул Кизилюртовского района в частном одноэтажном жилом доме произошел хлопок газа. По предварительной информации, в результате хлопка возгорания на месте нет, пострадал один человек", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники МЧС.
Как сообщили РИА Новости в администрации Кизилюртовского района, пострадавший - 15-летний мальчик. Сейчас подросток в реанимации с сильными ожогами.
Пожар в частном доме в Мытищах. 25 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
В Мытищах женщина с ребенком погибли при пожаре в частном доме
25 октября, 09:39
 
ПроисшествияКизилюртовский районРоссияЧонтаулМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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