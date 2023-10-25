https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905147374.html

В Дагестане подросток пострадал при взрыве газа в частном доме

В Дагестане подросток пострадал при взрыве газа в частном доме - РИА Новости, 25.10.2023

В Дагестане подросток пострадал при взрыве газа в частном доме

Газ взорвался в среду в частном доме в Кизилюртовском районе Дагестана, в результате пострадал один человек, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T13:58

2023-10-25T13:58

2023-10-25T14:34

происшествия

кизилюртовский район

россия

чонтаул

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 25 окт - РИА Новости. Газ взорвался в среду в частном доме в Кизилюртовском районе Дагестана, в результате пострадал один человек, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. "В 10.25 (мск) … по линии 112 поступила информация о том, что в населенном пункте Чонтаул Кизилюртовского района в частном одноэтажном жилом доме произошел хлопок газа. По предварительной информации, в результате хлопка возгорания на месте нет, пострадал один человек", – говорится в сообщении. Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники МЧС.Как сообщили РИА Новости в администрации Кизилюртовского района, пострадавший - 15-летний мальчик. Сейчас подросток в реанимации с сильными ожогами.

https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905081137.html

кизилюртовский район

россия

чонтаул

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происшествия, кизилюртовский район, россия, чонтаул, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)