https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905141514.html
В Казани стройматериалы загорелись на крыше ТЦ
В Казани стройматериалы загорелись на крыше ТЦ - РИА Новости, 25.10.2023
В Казани стройматериалы загорелись на крыше ТЦ
Стройматериалы загорелись на крыше магазина "Бахетле" в Казани, пожар был потушен рабочими на площади 10 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T13:35
2023-10-25T13:35
2023-10-25T13:36
происшествия
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КАЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. Стройматериалы загорелись на крыше магазина "Бахетле" в Казани, пожар был потушен рабочими на площади 10 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по Татарстану. "В 12.41 поступило сообщение о пожаре по улице Павлюхина, 57. Подразделения гарнизона выехали по 2 номеру вызова. По прибытии установлено, что на кровле четырехэтажного здания ТЦ "Бахетле" проводились огневые работы", - говорится в сообщении. По информации МЧС, в результате нарушения правил проведения огневых работ воспламенились стройматериалы, которые рабочие потушили самостоятельно огнетушителями на площади 10 квадратных метров до прибытия пожарных подразделений. Пострадавших нет.
https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905081137.html
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происшествия, казань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Казань, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Казани стройматериалы загорелись на крыше ТЦ
В Казани стройматериалы загорелись на крыше ТЦ "Бахетле"