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В Казани стройматериалы загорелись на крыше ТЦ - РИА Новости, 25.10.2023
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13:35 25.10.2023 (обновлено: 13:36 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905141514.html
В Казани стройматериалы загорелись на крыше ТЦ
В Казани стройматериалы загорелись на крыше ТЦ - РИА Новости, 25.10.2023
В Казани стройматериалы загорелись на крыше ТЦ
Стройматериалы загорелись на крыше магазина "Бахетле" в Казани, пожар был потушен рабочими на площади 10 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T13:35
2023-10-25T13:36
происшествия
казань
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. Стройматериалы загорелись на крыше магазина "Бахетле" в Казани, пожар был потушен рабочими на площади 10 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по Татарстану. "В 12.41 поступило сообщение о пожаре по улице Павлюхина, 57. Подразделения гарнизона выехали по 2 номеру вызова. По прибытии установлено, что на кровле четырехэтажного здания ТЦ "Бахетле" проводились огневые работы", - говорится в сообщении. По информации МЧС, в результате нарушения правил проведения огневых работ воспламенились стройматериалы, которые рабочие потушили самостоятельно огнетушителями на площади 10 квадратных метров до прибытия пожарных подразделений. Пострадавших нет.
https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905081137.html
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происшествия, казань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Казань, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Казани стройматериалы загорелись на крыше ТЦ

В Казани стройматериалы загорелись на крыше ТЦ "Бахетле"

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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КАЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. Стройматериалы загорелись на крыше магазина "Бахетле" в Казани, пожар был потушен рабочими на площади 10 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.
"В 12.41 поступило сообщение о пожаре по улице Павлюхина, 57. Подразделения гарнизона выехали по 2 номеру вызова. По прибытии установлено, что на кровле четырехэтажного здания ТЦ "Бахетле" проводились огневые работы", - говорится в сообщении.
По информации МЧС, в результате нарушения правил проведения огневых работ воспламенились стройматериалы, которые рабочие потушили самостоятельно огнетушителями на площади 10 квадратных метров до прибытия пожарных подразделений.
Пострадавших нет.
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25 октября, 09:39
 
ПроисшествияКазаньРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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