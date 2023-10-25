https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905141514.html

В Казани стройматериалы загорелись на крыше ТЦ

В Казани стройматериалы загорелись на крыше ТЦ - РИА Новости, 25.10.2023

В Казани стройматериалы загорелись на крыше ТЦ

Стройматериалы загорелись на крыше магазина "Бахетле" в Казани, пожар был потушен рабочими на площади 10 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T13:35

2023-10-25T13:35

2023-10-25T13:36

происшествия

казань

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КАЗАНЬ, 25 окт – РИА Новости. Стройматериалы загорелись на крыше магазина "Бахетле" в Казани, пожар был потушен рабочими на площади 10 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС России по Татарстану. "В 12.41 поступило сообщение о пожаре по улице Павлюхина, 57. Подразделения гарнизона выехали по 2 номеру вызова. По прибытии установлено, что на кровле четырехэтажного здания ТЦ "Бахетле" проводились огневые работы", - говорится в сообщении. По информации МЧС, в результате нарушения правил проведения огневых работ воспламенились стройматериалы, которые рабочие потушили самостоятельно огнетушителями на площади 10 квадратных метров до прибытия пожарных подразделений. Пострадавших нет.

https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905081137.html

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происшествия, казань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)