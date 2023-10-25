https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905140355.html

В Миассе мужчина избил ребенка

В Миассе мужчина избил ребенка - РИА Новости, 25.10.2023

В Миассе мужчина избил ребенка

Водитель в городе Миасс избил мальчика, перебежавшего дорогу перед его машиной в неположенном месте, проводится проверка, сообщил пресс-центр прокуратуры... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T13:32

2023-10-25T13:32

2023-10-25T13:44

происшествия

миасс

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт – РИА Новости. Водитель в городе Миасс избил мальчика, перебежавшего дорогу перед его машиной в неположенном месте, проводится проверка, сообщил пресс-центр прокуратуры Челябинской области. В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Миассу, размещено видео, на котором мальчики перебегают дорогу перед близко едущим автомобилем в неположенном месте. Машина останавливается, водитель догоняет одного мальчика, толкает его. Ребенок падает на асфальт, водитель бьет его по лицу и пинает ногой, после чего уходит. Прокуратура уточняет, что инцидент с третьеклассником произошел 24 октября в Миассе. "Прокуратура Миасса проводит проверку по публикациям в СМИ о причинении телесных повреждений несовершеннолетнему ребенку водителем автомобиля", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905129575.html

миасс

челябинская область

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происшествия, миасс, челябинская область