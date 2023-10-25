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В Миассе мужчина избил ребенка - РИА Новости, 25.10.2023
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13:32 25.10.2023 (обновлено: 13:44 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905140355.html
В Миассе мужчина избил ребенка
В Миассе мужчина избил ребенка - РИА Новости, 25.10.2023
В Миассе мужчина избил ребенка
Водитель в городе Миасс избил мальчика, перебежавшего дорогу перед его машиной в неположенном месте, проводится проверка, сообщил пресс-центр прокуратуры... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T13:32
2023-10-25T13:44
происшествия
миасс
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт – РИА Новости. Водитель в городе Миасс избил мальчика, перебежавшего дорогу перед его машиной в неположенном месте, проводится проверка, сообщил пресс-центр прокуратуры Челябинской области. В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Миассу, размещено видео, на котором мальчики перебегают дорогу перед близко едущим автомобилем в неположенном месте. Машина останавливается, водитель догоняет одного мальчика, толкает его. Ребенок падает на асфальт, водитель бьет его по лицу и пинает ногой, после чего уходит. Прокуратура уточняет, что инцидент с третьеклассником произошел 24 октября в Миассе. "Прокуратура Миасса проводит проверку по публикациям в СМИ о причинении телесных повреждений несовершеннолетнему ребенку водителем автомобиля", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905129575.html
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происшествия, миасс, челябинская область
Происшествия, Миасс, Челябинская область
В Миассе мужчина избил ребенка

В Миассе водитель избил ребенка, перебежавшего дорогу в неположенном месте

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияСтоп-кадр видео избиения школьника в Миассе в Челябинской области
Стоп-кадр видео избиения школьника в Миассе в Челябинской области
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Стоп-кадр видео избиения школьника в Миассе в Челябинской области
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт – РИА Новости. Водитель в городе Миасс избил мальчика, перебежавшего дорогу перед его машиной в неположенном месте, проводится проверка, сообщил пресс-центр прокуратуры Челябинской области.
В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Миассу, размещено видео, на котором мальчики перебегают дорогу перед близко едущим автомобилем в неположенном месте. Машина останавливается, водитель догоняет одного мальчика, толкает его. Ребенок падает на асфальт, водитель бьет его по лицу и пинает ногой, после чего уходит. Прокуратура уточняет, что инцидент с третьеклассником произошел 24 октября в Миассе.
"Прокуратура Миасса проводит проверку по публикациям в СМИ о причинении телесных повреждений несовершеннолетнему ребенку водителем автомобиля", - говорится в сообщении.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
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ПроисшествияМиассЧелябинская область
 
 
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