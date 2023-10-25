https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905129575.html

Стали известны подробности поисков двухлетнего ребенка в Краснодаре

Стали известны подробности поисков двухлетнего ребенка в Краснодаре - РИА Новости, 25.10.2023

Стали известны подробности поисков двухлетнего ребенка в Краснодаре

Женщина, в сопровождении которой нашли пропавшего двухлетнего мальчика, пыталась помочь ребенку найти его родителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T12:58

2023-10-25T12:58

2023-10-25T12:58

происшествия

краснодар

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КРАСНОДАР, 25 окт - РИА Новости. Женщина, в сопровождении которой нашли пропавшего двухлетнего мальчика, пыталась помочь ребенку найти его родителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД. Во вторник поисковый отряд "Лиза Алерт" сообщил о пропаже в Краснодаре двухлетнего мальчика, который "ушел в неизвестном направлении". Полицейские по камерам видеонаблюдения нашли ребенка в сопровождении чужой женщины. Началась проверка, полиция выясняла мотивы действий гражданки. "Женщина пояснила, что она искала его мать, хотела оказать помощь в поиске родителей", - рассказали в ведомстве. В правоохранительных органах уточнили, что ребенок у родителей, с ним все в порядке. Проверка продолжается.

https://ria.ru/20231022/zhenschina-1904467245.html

краснодар

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2023

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происшествия, краснодар