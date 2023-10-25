https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905104440.html

В Бердянске взорвали автомобиль военного

В Бердянске взорвали автомобиль военного - РИА Новости, 25.10.2023

В Бердянске взорвали автомобиль военного

В Бердянске неизвестный заложил бомбу под машину российского военного, он погиб, сообщило Следственное управление СК по Запорожской области. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T11:07

2023-10-25T11:07

2023-10-25T12:51

происшествия

бердянск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Бердянске неизвестный заложил бомбу под машину российского военного, он погиб, сообщило Следственное управление СК по Запорожской области."Когда мужчина сел в салон автомобиля, припаркованного возле дома на улице Мичурина города Бердянска, оно (самодельное взрывное устройство. — Прим. ред.) сработало и произошло возгорание транспортного средства. От полученных травм потерпевший скончался на месте", — добавили в ведомстве.По версии следствия, СВУ заложили вечером 23 октября.Первый отдел следственного управления СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".Проводится расследование, назначены экспертизы, идут опросы очевидцев.

https://ria.ru/20231024/proisshestvie-1904856319.html

бердянск

россия

запорожская область

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происшествия, бердянск, следственный комитет россии (ск рф), россия, запорожская область