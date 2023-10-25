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В Бердянске взорвали автомобиль военного - РИА Новости, 25.10.2023
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11:07 25.10.2023 (обновлено: 12:51 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905104440.html
В Бердянске взорвали автомобиль военного
В Бердянске взорвали автомобиль военного - РИА Новости, 25.10.2023
В Бердянске взорвали автомобиль военного
В Бердянске неизвестный заложил бомбу под машину российского военного, он погиб, сообщило Следственное управление СК по Запорожской области. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T11:07
2023-10-25T12:51
происшествия
бердянск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
запорожская область
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Бердянске неизвестный заложил бомбу под машину российского военного, он погиб, сообщило Следственное управление СК по Запорожской области."Когда мужчина сел в салон автомобиля, припаркованного возле дома на улице Мичурина города Бердянска, оно (самодельное взрывное устройство. — Прим. ред.) сработало и произошло возгорание транспортного средства. От полученных травм потерпевший скончался на месте", — добавили в ведомстве.По версии следствия, СВУ заложили вечером 23 октября.Первый отдел следственного управления СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".Проводится расследование, назначены экспертизы, идут опросы очевидцев.
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бердянск
россия
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происшествия, бердянск, следственный комитет россии (ск рф), россия, запорожская область
Происшествия, Бердянск, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Запорожская область
В Бердянске взорвали автомобиль военного

В Бердянске неизвестный заложил взрывное устройство под автомобиль военного

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Бердянске неизвестный заложил бомбу под машину российского военного, он погиб, сообщило Следственное управление СК по Запорожской области.
"Когда мужчина сел в салон автомобиля, припаркованного возле дома на улице Мичурина города Бердянска, оно (самодельное взрывное устройство. — Прим. ред.) сработало и произошло возгорание транспортного средства. От полученных травм потерпевший скончался на месте", — добавили в ведомстве.
© Фото : Владимир Рогов/TelegramГорящий автомобиль после взрыва в Запорожской области
Горящий автомобиль после взрыва в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© Фото : Владимир Рогов/Telegram
Горящий автомобиль после взрыва в Запорожской области
По версии следствия, СВУ заложили вечером 23 октября.
Первый отдел следственного управления СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
Проводится расследование, назначены экспертизы, идут опросы очевидцев.
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ПроисшествияБердянскСледственный комитет России (СК РФ)РоссияЗапорожская область
 
 
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