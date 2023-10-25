https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905088108.html

В томской школе взорвался аккумулятор от вейпа

В томской школе взорвался аккумулятор от вейпа - РИА Новости, 25.10.2023

В томской школе взорвался аккумулятор от вейпа

Аккумулятор от принесенного учеником вейпа взорвался в школе №19 Томска в среду, пострадавших нет, сообщает прокуратура Томской области. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T10:09

2023-10-25T10:09

2023-10-25T12:07

происшествия

томск

томская область

октябрьский район

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НОВОСИБИРСК, 25 окт – РИА Новости. Аккумулятор от принесенного учеником вейпа взорвался в школе №19 Томска в среду, пострадавших нет, сообщает прокуратура Томской области. "Сегодня, 25 октября 2023 года, в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №19 Томска взорвался аккумулятор от вейпа, принесенный одним из учеников", - говорится в сообщении ведомства. В прокуратуре уточнили, что, по предварительной информации, травмированных и пострадавших нет, а занятия в школе проводятся в обычном режиме. "Прокуратура Октябрьского района Томска организовала проведение проверки на предмет соблюдения требований законодательства об образовании и профилактике правонарушений несовершеннолетних", - отметили в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20231022/napadenie-1904475950.html

томск

томская область

октябрьский район

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происшествия, томск, томская область, октябрьский район