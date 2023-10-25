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В томской школе взорвался аккумулятор от вейпа - РИА Новости, 25.10.2023
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10:09 25.10.2023 (обновлено: 12:07 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905088108.html
В томской школе взорвался аккумулятор от вейпа
В томской школе взорвался аккумулятор от вейпа - РИА Новости, 25.10.2023
В томской школе взорвался аккумулятор от вейпа
Аккумулятор от принесенного учеником вейпа взорвался в школе №19 Томска в среду, пострадавших нет, сообщает прокуратура Томской области. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T10:09
2023-10-25T12:07
происшествия
томск
томская область
октябрьский район
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НОВОСИБИРСК, 25 окт – РИА Новости. Аккумулятор от принесенного учеником вейпа взорвался в школе №19 Томска в среду, пострадавших нет, сообщает прокуратура Томской области. "Сегодня, 25 октября 2023 года, в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №19 Томска взорвался аккумулятор от вейпа, принесенный одним из учеников", - говорится в сообщении ведомства. В прокуратуре уточнили, что, по предварительной информации, травмированных и пострадавших нет, а занятия в школе проводятся в обычном режиме. "Прокуратура Октябрьского района Томска организовала проведение проверки на предмет соблюдения требований законодательства об образовании и профилактике правонарушений несовершеннолетних", - отметили в надзорном ведомстве.
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томск
томская область
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происшествия, томск, томская область, октябрьский район
Происшествия, Томск, Томская область, Октябрьский район
В томской школе взорвался аккумулятор от вейпа

В томской школе взорвался аккумулятор от вейпа, пострадавших нет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НОВОСИБИРСК, 25 окт – РИА Новости. Аккумулятор от принесенного учеником вейпа взорвался в школе №19 Томска в среду, пострадавших нет, сообщает прокуратура Томской области.
«
"Сегодня, 25 октября 2023 года, в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №19 Томска взорвался аккумулятор от вейпа, принесенный одним из учеников", - говорится в сообщении ведомства.
В прокуратуре уточнили, что, по предварительной информации, травмированных и пострадавших нет, а занятия в школе проводятся в обычном режиме.
"Прокуратура Октябрьского района Томска организовала проведение проверки на предмет соблюдения требований законодательства об образовании и профилактике правонарушений несовершеннолетних", - отметили в надзорном ведомстве.
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