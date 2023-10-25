https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905081137.html

В Мытищах женщина с ребенком погибли при пожаре в частном доме

В Мытищах женщина с ребенком погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 25.10.2023

В Мытищах женщина с ребенком погибли при пожаре в частном доме

Мать и 15-летняя дочь погибли при пожаре в частном доме в Мытищах, отец семейства и еще двое детей госпитализированы, сообщает прокуратура Московской области. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T09:39

2023-10-25T09:39

2023-10-25T10:03

происшествия

мытищи

московская область (подмосковье)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Мать и 15-летняя дочь погибли при пожаре в частном доме в Мытищах, отец семейства и еще двое детей госпитализированы, сообщает прокуратура Московской области. "Вчера около 3 часов 30 минут по телефону экстренной службы поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Марфино городского округа Мытищи. В результате происшествия погибли женщина 1990 года рождения и ее 15-летняя дочь. Отец, двое детей восьми и пяти лет с диагнозом отравление продуктами горения госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в Telegram-канале ведомства. Предварительно, причиной пожара мог стать аварийный режим работы отопительного электрооборудования на террасе дома. В Telegram-канале подмосковного главка СК РФ отмечается, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

https://ria.ru/20231024/sobaki-1904860015.html

мытищи

московская область (подмосковье)

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происшествия, мытищи, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)