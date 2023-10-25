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В Челябинске более десяти человек пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 25.10.2023
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09:08 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905076669.html
В Челябинске более десяти человек пострадали в ДТП с автобусом
В Челябинске более десяти человек пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 25.10.2023
В Челябинске более десяти человек пострадали в ДТП с автобусом
Двенадцать человек пострадали после столкновения автобуса и иномарки в Челябинске в среду утром, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T09:08
2023-10-25T09:08
происшествия
челябинск
гибдд мвд рф
peugeot 3008
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт – РИА Новости. Двенадцать человек пострадали после столкновения автобуса и иномарки в Челябинске в среду утром, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона. По данным ГИБДД по Челябинску, ДТП произошло 25 октября около 07.30 (05.30 мск) в Челябинске на мосту путепровода Челябинск-Главный, съезд в сторону улицы Гончаренко. По предварительным данным, произошло столкновение автобуса ЛиАЗ, маршрут 483, и автомобиля Peugeot под управлением мужчины 1986 года рождения. "На место ДТП было направлено шесть бригад скорой медицинской помощи. Всего 12 пострадавших, всем пострадавшим была оказана вся необходимая медицинская помощь. Из них 11 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести, один от госпитализации отказался", - говорится в сообщении. По данным горадминистрации, челябинские дорожные службы переведены на усиленный режим работы в связи с непогодой. По предварительным данным гидрометцентра, снег, начавшийся в ночь на 25 октября, может продлиться еще сутки. Так, в ночную смену дороги убирали 97 единиц техники и 160 рабочих, уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20231023/proisshestvie-1904693918.html
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происшествия, челябинск, гибдд мвд рф, peugeot 3008
Происшествия, Челябинск, ГИБДД МВД РФ, Peugeot 3008
В Челябинске более десяти человек пострадали в ДТП с автобусом

В Челябинске более десяти человек пострадали в ДТП с автобусом и иномаркой

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт – РИА Новости. Двенадцать человек пострадали после столкновения автобуса и иномарки в Челябинске в среду утром, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
По данным ГИБДД по Челябинску, ДТП произошло 25 октября около 07.30 (05.30 мск) в Челябинске на мосту путепровода Челябинск-Главный, съезд в сторону улицы Гончаренко. По предварительным данным, произошло столкновение автобуса ЛиАЗ, маршрут 483, и автомобиля Peugeot под управлением мужчины 1986 года рождения.
«
"На место ДТП было направлено шесть бригад скорой медицинской помощи. Всего 12 пострадавших, всем пострадавшим была оказана вся необходимая медицинская помощь. Из них 11 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести, один от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.
По данным горадминистрации, челябинские дорожные службы переведены на усиленный режим работы в связи с непогодой. По предварительным данным гидрометцентра, снег, начавшийся в ночь на 25 октября, может продлиться еще сутки. Так, в ночную смену дороги убирали 97 единиц техники и 160 рабочих, уточняет пресс-служба.
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ПроисшествияЧелябинскГИБДД МВД РФPeugeot 3008
 
 
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