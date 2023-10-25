https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905075461.html
На трассе в Тюменской области из-за упавшего с тягача бревна погиб водитель
На трассе в Тюменской области из-за упавшего с тягача бревна погиб водитель - РИА Новости, 25.10.2023
На трассе в Тюменской области из-за упавшего с тягача бревна погиб водитель
Водитель грузовика Iveco погиб на трассе в Тюменской области из-за того, что на машину при движении со встречного тягача упало бревно, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T08:53
2023-10-25T08:53
2023-10-25T10:10
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 25 окт – РИА Новости. Водитель грузовика Iveco погиб на трассе в Тюменской области из-за того, что на машину при движении со встречного тягача упало бревно, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону. Происшествие случилось около 1.30 (23.30 мск вторника - ред.) на автодороге Шадринск-Ялуторовск в Исетском районе. "При движении с прицепа большегруза Freightliner упало бревно на встречный грузовик Iveco. От удара Iveco съехал в кювет, 44-летний водитель, житель Челябинской области, погиб", – следует из сообщения пресс-службы ведомства. Отмечается, что водитель тягача не заметил случившегося, ему об этом сообщил очевидец, остановивший машину примерно через 500 метров. Ночью на месте происшествия работали дорожно-патрульная служба и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП выясняются.
https://ria.ru/20230715/dtp-1884347431.html
https://ria.ru/20230529/dtp-1874900992.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, тюменская область, исетский район, челябинская область, гибдд мвд рф, iveco
Происшествия, Авто, Тюменская область, Исетский район, Челябинская область, ГИБДД МВД РФ, Iveco
На трассе в Тюменской области из-за упавшего с тягача бревна погиб водитель
В Тюменской области из-за упавшего с тягача бревна погиб водитель грузовика