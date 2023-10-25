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В Египте заявили, что Израиль препятствует переговорам о пленных ХАМАС - РИА Новости, 25.10.2023
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17:49 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/prepyatstvovanie-1905220200.html
В Египте заявили, что Израиль препятствует переговорам о пленных ХАМАС
В Египте заявили, что Израиль препятствует переговорам о пленных ХАМАС - РИА Новости, 25.10.2023
В Египте заявили, что Израиль препятствует переговорам о пленных ХАМАС
Израиль чинит препятствия переговорам об освобождении пленных палестинского движения ХАМАС, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T17:49
2023-10-25T17:49
в мире
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россия
египет
владимир путин
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Израиль чинит препятствия переговорам об освобождении пленных палестинского движения ХАМАС, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного египетского чиновника. "За прошедшие недели было много взлетов и падений по поводу освобождения гражданских, которых удерживает ХАМАС. Каждый раз, когда мы думали, что произошел прорыв, одна сторона, в основном Израиль, в последнюю минуту дает задний ход", - приводит издание слова неназванного чиновника из Египта. По информации должностных лиц, знакомых с ходом переговоров, ХАМАС заявил, что готово отпустить более крупную группу пленных при условия допуска в сектор Газа гуманитарной помощи и сокращения числа израильских авиаударов. При этом представитель движения также заявил Wall Street Journal, что оно уже отказалось от некоторых своих требований, например, обменять женщин и детей из числа иностранцев на палестинских женщин и детей, которых удерживают в израильских тюрьмах. Вместо этого ХАМАС просит о поставках топлива и гумпоомщи для жителей анклава. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысяч человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231024/plennitsa-1904935829.html
https://ria.ru/20231025/operatsiya-1905153634.html
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в мире, израиль, россия, египет, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Египет, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Египте заявили, что Израиль препятствует переговорам о пленных ХАМАС

WSJ: в Египте заявили о препятствовании Израиля переговорам о пленных ХАМАС

© AP Photo / Petros GiannakourisФотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в плену в Газе, выставленные на улице в Тель-Авиве
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в плену в Газе, выставленные на улице в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в плену в Газе, выставленные на улице в Тель-Авиве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Израиль чинит препятствия переговорам об освобождении пленных палестинского движения ХАМАС, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного египетского чиновника.
«
"За прошедшие недели было много взлетов и падений по поводу освобождения гражданских, которых удерживает ХАМАС. Каждый раз, когда мы думали, что произошел прорыв, одна сторона, в основном Израиль, в последнюю минуту дает задний ход", - приводит издание слова неназванного чиновника из Египта.
Освобожденная из плена палестинского движения ХАМАС 85-летняя Йохевед Лифшиц во время пресс-конференции в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
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24 октября, 14:47
По информации должностных лиц, знакомых с ходом переговоров, ХАМАС заявил, что готово отпустить более крупную группу пленных при условия допуска в сектор Газа гуманитарной помощи и сокращения числа израильских авиаударов.
При этом представитель движения также заявил Wall Street Journal, что оно уже отказалось от некоторых своих требований, например, обменять женщин и детей из числа иностранцев на палестинских женщин и детей, которых удерживают в израильских тюрьмах. Вместо этого ХАМАС просит о поставках топлива и гумпоомщи для жителей анклава.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
США опасаются, что быстрое начало операции в Газе обернется тысячами жертв
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Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысяч человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Израильский солдат осматривает дом, поврежденный боевиками Хамаса, в кибуце Беэри, Израиль - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
СМИ: советники из США убеждают Израиль не начинать полномасштабную операцию
25 октября, 15:39
 
В миреИзраильРоссияЕгипетВладимир ПутинООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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