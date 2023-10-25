https://ria.ru/20231025/predotvraschenie-1905271057.html

Небензя возложил предотвращение эскалации на Ближнем Востоке на ГА ООН

Небензя возложил предотвращение эскалации на Ближнем Востоке на ГА ООН - РИА Новости, 25.10.2023

Небензя возложил предотвращение эскалации на Ближнем Востоке на ГА ООН

Совбез ООН не оправдал возложенных на него надежд, теперь задача по предотвращению дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта лежит на Генассамблее,... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T23:59

2023-10-25T23:59

2023-10-25T23:59

в мире

ближний восток

израиль

василий небензя

генеральная ассамблея оон

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 25 окт – РИА Новости. Совбез ООН не оправдал возложенных на него надежд, теперь задача по предотвращению дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта лежит на Генассамблее, заявил на заседании СБ постпред России Василий Небензя. "Сожалеем, что Совет безопасности не оправдал возложенных на него надежд. Мы старались сделать все, чтобы ему помочь. Теперь задача предотвращения дальнейшей эскалации в зоне палестино-израильского конфликта стоит перед Генеральной ассамблеей", - сказал Небензя. "Поддерживаем соответствующий проект резолюции, предложенный Иорданией от имени арабской группы. Россия вошла в число его соавторов. Призываем все государства-члены поддержать его", - добавил постпред. Согласно проекту резолюции, подготовленной в ГА ООН группой арабских стран, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, Генассамблея призывает к немедленному прекращению огня, требует от всех сторон соблюдения обязательств по гуманитарному праву, в частности в том, что касается защиты мирных граждан и гражданских объектов. Проект резолюции требует немедленной, длительной и беспрепятственной доставки необходимых товаров и услуг в секторе Газа. Документ призывает немедленно обеспечить беспрепятственный доступ в Газу для сотрудников Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и других гуманитарных. Также в документе есть призыв отменить предписание Израиля к жителям Газы переместиться на юг сектора. Проект резолюции призывает к "немедленному освобождению гражданских лиц". В документе также отмечается необходимость срочного создания механизма для обеспечения защиты палестинского гражданского населения в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН.

https://ria.ru/20231025/rezolyutsiya-1905268834.html

https://ria.ru/20231025/rezolyutsiya-1905267263.html

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в мире, ближний восток, израиль, василий небензя, генеральная ассамблея оон, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году