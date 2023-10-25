Небензя возложил предотвращение эскалации на Ближнем Востоке на ГА ООН
Небензя: предотвращение эскалации на Ближнем Востоке теперь лежит на ГА ООН
© AP Photo / Craig RuttleПосол России в ООН Василий Небензя
© AP Photo / Craig Ruttle
Посол России в ООН Василий Небензя . Архивное фото
ООН, 25 окт – РИА Новости. Совбез ООН не оправдал возложенных на него надежд, теперь задача по предотвращению дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта лежит на Генассамблее, заявил на заседании СБ постпред России Василий Небензя.
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"Сожалеем, что Совет безопасности не оправдал возложенных на него надежд. Мы старались сделать все, чтобы ему помочь. Теперь задача предотвращения дальнейшей эскалации в зоне палестино-израильского конфликта стоит перед Генеральной ассамблеей", - сказал Небензя.
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"Поддерживаем соответствующий проект резолюции, предложенный Иорданией от имени арабской группы. Россия вошла в число его соавторов. Призываем все государства-члены поддержать его", - добавил постпред.
Согласно проекту резолюции, подготовленной в ГА ООН группой арабских стран, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, Генассамблея призывает к немедленному прекращению огня, требует от всех сторон соблюдения обязательств по гуманитарному праву, в частности в том, что касается защиты мирных граждан и гражданских объектов.
Проект резолюции требует немедленной, длительной и беспрепятственной доставки необходимых товаров и услуг в секторе Газа. Документ призывает немедленно обеспечить беспрепятственный доступ в Газу для сотрудников Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и других гуманитарных. Также в документе есть призыв отменить предписание Израиля к жителям Газы переместиться на юг сектора.
Проект резолюции призывает к "немедленному освобождению гражданских лиц".
В документе также отмечается необходимость срочного создания механизма для обеспечения защиты палестинского гражданского населения в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН.