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Небензя возложил предотвращение эскалации на Ближнем Востоке на ГА ООН - РИА Новости, 25.10.2023
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23:59 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/predotvraschenie-1905271057.html
Небензя возложил предотвращение эскалации на Ближнем Востоке на ГА ООН
Небензя возложил предотвращение эскалации на Ближнем Востоке на ГА ООН - РИА Новости, 25.10.2023
Небензя возложил предотвращение эскалации на Ближнем Востоке на ГА ООН
Совбез ООН не оправдал возложенных на него надежд, теперь задача по предотвращению дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта лежит на Генассамблее,... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T23:59
2023-10-25T23:59
в мире
ближний восток
израиль
василий небензя
генеральная ассамблея оон
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 25 окт – РИА Новости. Совбез ООН не оправдал возложенных на него надежд, теперь задача по предотвращению дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта лежит на Генассамблее, заявил на заседании СБ постпред России Василий Небензя. "Сожалеем, что Совет безопасности не оправдал возложенных на него надежд. Мы старались сделать все, чтобы ему помочь. Теперь задача предотвращения дальнейшей эскалации в зоне палестино-израильского конфликта стоит перед Генеральной ассамблеей", - сказал Небензя. "Поддерживаем соответствующий проект резолюции, предложенный Иорданией от имени арабской группы. Россия вошла в число его соавторов. Призываем все государства-члены поддержать его", - добавил постпред. Согласно проекту резолюции, подготовленной в ГА ООН группой арабских стран, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, Генассамблея призывает к немедленному прекращению огня, требует от всех сторон соблюдения обязательств по гуманитарному праву, в частности в том, что касается защиты мирных граждан и гражданских объектов. Проект резолюции требует немедленной, длительной и беспрепятственной доставки необходимых товаров и услуг в секторе Газа. Документ призывает немедленно обеспечить беспрепятственный доступ в Газу для сотрудников Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и других гуманитарных. Также в документе есть призыв отменить предписание Израиля к жителям Газы переместиться на юг сектора. Проект резолюции призывает к "немедленному освобождению гражданских лиц". В документе также отмечается необходимость срочного создания механизма для обеспечения защиты палестинского гражданского населения в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН.
https://ria.ru/20231025/rezolyutsiya-1905268834.html
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в мире, ближний восток, израиль, василий небензя, генеральная ассамблея оон, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ближний Восток, Израиль, Василий Небензя, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Небензя возложил предотвращение эскалации на Ближнем Востоке на ГА ООН

Небензя: предотвращение эскалации на Ближнем Востоке теперь лежит на ГА ООН

© AP Photo / Craig RuttleПосол России в ООН Василий Небензя
Посол России в ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AP Photo / Craig Ruttle
Посол России в ООН Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 25 окт – РИА Новости. Совбез ООН не оправдал возложенных на него надежд, теперь задача по предотвращению дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта лежит на Генассамблее, заявил на заседании СБ постпред России Василий Небензя.
«
"Сожалеем, что Совет безопасности не оправдал возложенных на него надежд. Мы старались сделать все, чтобы ему помочь. Теперь задача предотвращения дальнейшей эскалации в зоне палестино-израильского конфликта стоит перед Генеральной ассамблеей", - сказал Небензя.
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
СБ ООН не приняла резолюцию России по Израилю и Газе
25 октября, 23:16
«
"Поддерживаем соответствующий проект резолюции, предложенный Иорданией от имени арабской группы. Россия вошла в число его соавторов. Призываем все государства-члены поддержать его", - добавил постпред.
Согласно проекту резолюции, подготовленной в ГА ООН группой арабских стран, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, Генассамблея призывает к немедленному прекращению огня, требует от всех сторон соблюдения обязательств по гуманитарному праву, в частности в том, что касается защиты мирных граждан и гражданских объектов.
Проект резолюции требует немедленной, длительной и беспрепятственной доставки необходимых товаров и услуг в секторе Газа. Документ призывает немедленно обеспечить беспрепятственный доступ в Газу для сотрудников Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и других гуманитарных. Также в документе есть призыв отменить предписание Израиля к жителям Газы переместиться на юг сектора.
Проект резолюции призывает к "немедленному освобождению гражданских лиц".
В документе также отмечается необходимость срочного создания механизма для обеспечения защиты палестинского гражданского населения в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН.
Последствия разрушений после израильского авиаудара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Небензя назвал проект резолюции США по Газе лицензией на наземную операцию
25 октября, 23:00
 
В миреБлижний ВостокИзраильВасилий НебензяГенеральная Ассамблея ООНООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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