https://ria.ru/20231025/pozitsiya-1905128315.html
В Кремле прокомментировали идею Макрона о создании коалиции против ХАМАС
В Кремле прокомментировали идею Макрона о создании коалиции против ХАМАС - РИА Новости, 25.10.2023
В Кремле прокомментировали идею Макрона о создании коалиции против ХАМАС
России важно сохранять свою сбалансированную позицию в отношении палестино-израильского конфликта при широкой палитре позиций в мире, она осуждает терроризм, но РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T12:49
2023-10-25T12:49
2023-10-25T12:49
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
эммануэль макрон
израиль
в мире
биньямин нетаньяху
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дмитрий песков
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. России важно сохранять свою сбалансированную позицию в отношении палестино-израильского конфликта при широкой палитре позиций в мире, она осуждает терроризм, но считает, что за него не должны нести ответственность невиновные люди, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с визитом в Израиль для встречи с премьером страны Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом. На совместной с Нетаньяху пресс-конференции Макрон выступил с предложением создать коалицию по борьбе с ХАМАС. "В данном случае мы видим, что очень широкая палитра позиций в мире. Для нас прежде всего, конечно, важно сохранять нашу позицию, которая была четко озвучена главой нашего государства. Еще раз повторяю: мы осуждаем терроризм, террористические акты, в том числе террористический акт, который был предпринят против мирных израильтян", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать идею Макрона о создании подобной коалиции. Он добавил, что Россия прекрасно знает, что такое терроризм и как с ним надо бороться. "И, конечно, же, с терроризмом в любых его проявлениях нужно бороться, но при этом не должны страдать невиновные люди. Они не должны нести ответственность за терроризм. И мы поэтому такую нашу взвешенную, сбалансированную позицию сохраняем", - добавил представитель Кремля. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
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хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, эммануэль макрон, израиль, в мире, биньямин нетаньяху, франция, дмитрий песков, россия
ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Эммануэль Макрон, Израиль, В мире, Биньямин Нетаньяху, Франция, Дмитрий Песков, Россия
В Кремле прокомментировали идею Макрона о создании коалиции против ХАМАС
Песков: РФ важно сохранять взвешенную позицию по конфликту на Ближнем Востоке
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. России важно сохранять свою сбалансированную позицию в отношении палестино-израильского конфликта при широкой палитре позиций в мире, она осуждает терроризм, но считает, что за него не должны нести ответственность невиновные люди, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон
прибыл с визитом в Израиль
для встречи с премьером страны Биньямином Нетаньяху
и президентом Ицхаком Герцогом
. На совместной с Нетаньяху пресс-конференции Макрон выступил с предложением создать коалицию по борьбе с ХАМАС
.
Останется только один. Чем закончится война между Палестиной и Израилем
"В данном случае мы видим, что очень широкая палитра позиций в мире. Для нас прежде всего, конечно, важно сохранять нашу позицию, которая была четко озвучена главой нашего государства. Еще раз повторяю: мы осуждаем терроризм, террористические акты, в том числе террористический акт, который был предпринят против мирных израильтян", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать идею Макрона о создании подобной коалиции.
Он добавил, что Россия прекрасно знает, что такое терроризм и как с ним надо бороться.
«
"И, конечно, же, с терроризмом в любых его проявлениях нужно бороться, но при этом не должны страдать невиновные люди. Они не должны нести ответственность за терроризм. И мы поэтому такую нашу взвешенную, сбалансированную позицию сохраняем", - добавил представитель Кремля.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН
при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.