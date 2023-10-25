https://ria.ru/20231025/pozitsiya-1905128315.html

В Кремле прокомментировали идею Макрона о создании коалиции против ХАМАС

В Кремле прокомментировали идею Макрона о создании коалиции против ХАМАС - РИА Новости, 25.10.2023

В Кремле прокомментировали идею Макрона о создании коалиции против ХАМАС

России важно сохранять свою сбалансированную позицию в отношении палестино-израильского конфликта при широкой палитре позиций в мире, она осуждает терроризм, но РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T12:49

2023-10-25T12:49

2023-10-25T12:49

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

эммануэль макрон

израиль

в мире

биньямин нетаньяху

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дмитрий песков

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. России важно сохранять свою сбалансированную позицию в отношении палестино-израильского конфликта при широкой палитре позиций в мире, она осуждает терроризм, но считает, что за него не должны нести ответственность невиновные люди, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с визитом в Израиль для встречи с премьером страны Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом. На совместной с Нетаньяху пресс-конференции Макрон выступил с предложением создать коалицию по борьбе с ХАМАС. "В данном случае мы видим, что очень широкая палитра позиций в мире. Для нас прежде всего, конечно, важно сохранять нашу позицию, которая была четко озвучена главой нашего государства. Еще раз повторяю: мы осуждаем терроризм, террористические акты, в том числе террористический акт, который был предпринят против мирных израильтян", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать идею Макрона о создании подобной коалиции. Он добавил, что Россия прекрасно знает, что такое терроризм и как с ним надо бороться. "И, конечно, же, с терроризмом в любых его проявлениях нужно бороться, но при этом не должны страдать невиновные люди. Они не должны нести ответственность за терроризм. И мы поэтому такую нашу взвешенную, сбалансированную позицию сохраняем", - добавил представитель Кремля. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

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хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, эммануэль макрон, израиль, в мире, биньямин нетаньяху, франция, дмитрий песков, россия