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В посольство Турции в Финляндии бросили дымовую шашку - РИА Новости, 25.10.2023
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19:05 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/posolstvo-1905237937.html
В посольство Турции в Финляндии бросили дымовую шашку
В посольство Турции в Финляндии бросили дымовую шашку - РИА Новости, 25.10.2023
В посольство Турции в Финляндии бросили дымовую шашку
В дипломатическое представительство Турции в Финляндии бросили дымовую шашку, жертв и пострадавших нет, ведется расследование, сообщает в среду полиция... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T19:05
2023-10-25T19:05
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 окт - РИА Новости. В дипломатическое представительство Турции в Финляндии бросили дымовую шашку, жертв и пострадавших нет, ведется расследование, сообщает в среду полиция Хельсинки. "По информации, полученной экстренным центром, у посольства Турции было замечено задымление. Полиция и спасательные службы находятся на месте, чтобы разобраться в ситуации. По наблюдениям очевидцев, перед посольством могла быть брошена дымовая шашка, которая, по оперативной информации, не вызвала конкретной опасности. Однако это не взрывчатка, и пожара на месте не было", - говорится в сообщении полиции в сети микроблогов Х. Полиция подозревает, что к инциденту может быть причастна группа людей, ведется расследование, сообщает газета Helsingin Sanomat. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен встревожена случившимся. "Я обеспокоена сегодняшним актом вандализма в посольстве Турции. Враждебные действия в отношении дипломатических представительств абсолютно неприемлемы. Полиция ведет расследование, и я надеюсь, что вскоре мы получим дополнительную информацию о случившемся.", - написала она в сети микроблогов Х.
https://ria.ru/20230918/polsha-1897041635.html
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в мире, турция, финляндия, хельсинки
В мире, Турция, Финляндия, Хельсинки
В посольство Турции в Финляндии бросили дымовую шашку

В посольство Турции в Финляндии бросили дымовую шашку, жертв и пострадавших нет

© Flickr / RowanhillФинская полиция на улице Хельсинки
Финская полиция на улице Хельсинки - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© Flickr / Rowanhill
Финская полиция на улице Хельсинки. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 окт - РИА Новости. В дипломатическое представительство Турции в Финляндии бросили дымовую шашку, жертв и пострадавших нет, ведется расследование, сообщает в среду полиция Хельсинки.
«
"По информации, полученной экстренным центром, у посольства Турции было замечено задымление. Полиция и спасательные службы находятся на месте, чтобы разобраться в ситуации. По наблюдениям очевидцев, перед посольством могла быть брошена дымовая шашка, которая, по оперативной информации, не вызвала конкретной опасности. Однако это не взрывчатка, и пожара на месте не было", - говорится в сообщении полиции в сети микроблогов Х.
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Полиция подозревает, что к инциденту может быть причастна группа людей, ведется расследование, сообщает газета Helsingin Sanomat.
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен встревожена случившимся. "Я обеспокоена сегодняшним актом вандализма в посольстве Турции. Враждебные действия в отношении дипломатических представительств абсолютно неприемлемы. Полиция ведет расследование, и я надеюсь, что вскоре мы получим дополнительную информацию о случившемся.", - написала она в сети микроблогов Х.
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