https://ria.ru/20231025/posolstvo-1905237937.html

В посольство Турции в Финляндии бросили дымовую шашку

В посольство Турции в Финляндии бросили дымовую шашку - РИА Новости, 25.10.2023

В посольство Турции в Финляндии бросили дымовую шашку

В дипломатическое представительство Турции в Финляндии бросили дымовую шашку, жертв и пострадавших нет, ведется расследование, сообщает в среду полиция... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T19:05

2023-10-25T19:05

2023-10-25T19:05

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ХЕЛЬСИНКИ, 25 окт - РИА Новости. В дипломатическое представительство Турции в Финляндии бросили дымовую шашку, жертв и пострадавших нет, ведется расследование, сообщает в среду полиция Хельсинки. "По информации, полученной экстренным центром, у посольства Турции было замечено задымление. Полиция и спасательные службы находятся на месте, чтобы разобраться в ситуации. По наблюдениям очевидцев, перед посольством могла быть брошена дымовая шашка, которая, по оперативной информации, не вызвала конкретной опасности. Однако это не взрывчатка, и пожара на месте не было", - говорится в сообщении полиции в сети микроблогов Х. Полиция подозревает, что к инциденту может быть причастна группа людей, ведется расследование, сообщает газета Helsingin Sanomat. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен встревожена случившимся. "Я обеспокоена сегодняшним актом вандализма в посольстве Турции. Враждебные действия в отношении дипломатических представительств абсолютно неприемлемы. Полиция ведет расследование, и я надеюсь, что вскоре мы получим дополнительную информацию о случившемся.", - написала она в сети микроблогов Х.

https://ria.ru/20230918/polsha-1897041635.html

https://ria.ru/20230730/voenkomat-1887249717.html

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