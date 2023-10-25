https://ria.ru/20231025/ponomarenko-1905207087.html

Звезду "Кривого зеркала" Валерия Пономаренко экстренно госпитализировали

Звезду "Кривого зеркала" Валерия Пономаренко экстренно госпитализировали - РИА Новости, 25.10.2023

Звезду "Кривого зеркала" Валерия Пономаренко экстренно госпитализировали

Звезду передачи "Кривое зеркало" юмориста Валерия Пономаренко экстренно госпитализировали, сообщает Пермский Дворец культуры имени М.И.Калинина на своей... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T17:47

2023-10-25T17:47

2023-10-25T17:47

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Звезду передачи "Кривое зеркало" юмориста Валерия Пономаренко экстренно госпитализировали, сообщает Пермский Дворец культуры имени М.И.Калинина на своей странице в ВКонтакте."В связи с экстренной госпитализацией Валерия Пономаренко в концертной программе произошли изменения: состоятся сольные выступления Николая Бандурина", – анонсировали в госучреждении предстоящий 27 октября концерт.О месте и причинах госпитализации артиста во дворце культуры не сообщили.Юмористический дуэт братьев-близнецов Александра и Валерия Пономаренко получил широкую известность в программе "Кривое зеркало" под руководством Евгения Петросяна. В 2022 году брат Александр скончался от рака, с тех пор Валерий выступает в дуэте с Николаем Бандуриным.

https://ria.ru/20230721/ponomarenko-1885486650.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

знаменитости, происшествия, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса