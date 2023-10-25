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Звезду "Кривого зеркала" Валерия Пономаренко экстренно госпитализировали - РИА Новости, 25.10.2023
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Шоубиз
 
17:47 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/ponomarenko-1905207087.html
Звезду "Кривого зеркала" Валерия Пономаренко экстренно госпитализировали
Звезду "Кривого зеркала" Валерия Пономаренко экстренно госпитализировали - РИА Новости, 25.10.2023
Звезду "Кривого зеркала" Валерия Пономаренко экстренно госпитализировали
Звезду передачи "Кривое зеркало" юмориста Валерия Пономаренко экстренно госпитализировали, сообщает Пермский Дворец культуры имени М.И.Калинина на своей... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T17:47
2023-10-25T17:47
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Звезду передачи "Кривое зеркало" юмориста Валерия Пономаренко экстренно госпитализировали, сообщает Пермский Дворец культуры имени М.И.Калинина на своей странице в ВКонтакте."В связи с экстренной госпитализацией Валерия Пономаренко в концертной программе произошли изменения: состоятся сольные выступления Николая Бандурина", – анонсировали в госучреждении предстоящий 27 октября концерт.О месте и причинах госпитализации артиста во дворце культуры не сообщили.Юмористический дуэт братьев-близнецов Александра и Валерия Пономаренко получил широкую известность в программе "Кривое зеркало" под руководством Евгения Петросяна. В 2022 году брат Александр скончался от рака, с тех пор Валерий выступает в дуэте с Николаем Бандуриным.
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Шоубиз, Знаменитости, Происшествия, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
Звезду "Кривого зеркала" Валерия Пономаренко экстренно госпитализировали

Звезду передачи "Кривое зеркало" Валерия Пономаренко экстренно госпитализировали

© Кадр программы "Кривое зеркало"Валерий Пономаренко
Валерий Пономаренко
© Кадр программы "Кривое зеркало"
Валерий Пономаренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Звезду передачи "Кривое зеркало" юмориста Валерия Пономаренко экстренно госпитализировали, сообщает Пермский Дворец культуры имени М.И.Калинина на своей странице в ВКонтакте.
"В связи с экстренной госпитализацией Валерия Пономаренко в концертной программе произошли изменения: состоятся сольные выступления Николая Бандурина", – анонсировали в госучреждении предстоящий 27 октября концерт.
О месте и причинах госпитализации артиста во дворце культуры не сообщили.
Юмористический дуэт братьев-близнецов Александра и Валерия Пономаренко получил широкую известность в программе "Кривое зеркало" под руководством Евгения Петросяна. В 2022 году брат Александр скончался от рака, с тех пор Валерий выступает в дуэте с Николаем Бандуриным.
Братья-близнецы Александр и Валерий Пономаренко - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
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