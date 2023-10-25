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Орловские медики передали гуманитарный груз танкистам в зону СВО - РИА Новости, 25.10.2023
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10:23 25.10.2023 (обновлено: 11:52 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/pomosch-1905091568.html
Орловские медики передали гуманитарный груз танкистам в зону СВО
Орловские медики передали гуманитарный груз танкистам в зону СВО - РИА Новости, 25.10.2023
Орловские медики передали гуманитарный груз танкистам в зону СВО
Медики из Орловской области сформировали посылку в зону спецоперации, груз передали бойцам танкового подразделения, в котором служат орловцы, сообщили в... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T10:23
2023-10-25T11:52
надежные люди
орловская область
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Медики из Орловской области сформировали посылку в зону спецоперации, груз передали бойцам танкового подразделения, в котором служат орловцы, сообщили в пресс-службе регионального правительства. "Очередная посылка нашим бойцам сформирована при поддержке коллектива Детской поликлиники №1 Орла и лично главврача поликлиники Геннадия Захарченко, а доставку помогли осуществить сотрудники государственного областного предприятия "Орелфармация", – говорится в сообщении. Уточняется, что по поручению губернатора Орловской области Андрея Клычкова в зону спецоперации гуманитарные конвои направляются непрерывно. Очередной груз, собранный медиками, передали бойцам танкового подразделения, в котором служат орловцы. "В посылку вошли пленка и паро-тепло изоляция, термобелье, одеяла и спальные мешки, 10 рулонов утеплителя, 2 печки-буржуйки, бочка с подогревом воды, бензопила и другие инструменты", – пояснили в правительстве. Также бойцам передали запчасти для внедорожника, сетку-рабицу и продукты питания. "Спасибо медицинским работникам, всему персоналу поликлиники за такую добрую помощь ребятам. За то, что делаете нашу армию крепче и сильнее. Победный дух, народная сила – в единстве, в подвигах фронта и тыла, в любви к родной земле и заботе о ее процветании, а самое главное – в людях, в поддержке, заботе и милосердии", – написал Клычков на своей страничке в социальной сети "ВКонтакте". По данным властей, военнослужащие очень нуждаются в пиломатериалах и брусе для обустройства своих позиций. "Уже завтра для бойцов закупят все необходимые материалы и оперативно доставят им на передовую", – добавили в пресс-службе региона.
https://ria.ru/20231024/ruzhya-1905053184.html
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орловская область
Надежные люди, Орловская область
Орловские медики передали гуманитарный груз танкистам в зону СВО

Медики из Орловской области сформировали посылку в зону спецоперации

© Фото : Правительство Орловской области Разгрузка гуманитарного груза из Орловской области для бойцов спецоперации
Разгрузка гуманитарного груза из Орловской области для бойцов спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© Фото : Правительство Орловской области
Разгрузка гуманитарного груза из Орловской области для бойцов спецоперации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Медики из Орловской области сформировали посылку в зону спецоперации, груз передали бойцам танкового подразделения, в котором служат орловцы, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Очередная посылка нашим бойцам сформирована при поддержке коллектива Детской поликлиники №1 Орла и лично главврача поликлиники Геннадия Захарченко, а доставку помогли осуществить сотрудники государственного областного предприятия "Орелфармация", – говорится в сообщении.
© Фото : Правительство Орловской области Разгрузка гуманитарного груза из Орловской области для бойцов спецоперации
Разгрузка гуманитарного груза из Орловской области для бойцов спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© Фото : Правительство Орловской области
Разгрузка гуманитарного груза из Орловской области для бойцов спецоперации
Уточняется, что по поручению губернатора Орловской области Андрея Клычкова в зону спецоперации гуманитарные конвои направляются непрерывно. Очередной груз, собранный медиками, передали бойцам танкового подразделения, в котором служат орловцы.
"В посылку вошли пленка и паро-тепло изоляция, термобелье, одеяла и спальные мешки, 10 рулонов утеплителя, 2 печки-буржуйки, бочка с подогревом воды, бензопила и другие инструменты", – пояснили в правительстве.
Также бойцам передали запчасти для внедорожника, сетку-рабицу и продукты питания.
"Спасибо медицинским работникам, всему персоналу поликлиники за такую добрую помощь ребятам. За то, что делаете нашу армию крепче и сильнее. Победный дух, народная сила – в единстве, в подвигах фронта и тыла, в любви к родной земле и заботе о ее процветании, а самое главное – в людях, в поддержке, заботе и милосердии", – написал Клычков на своей страничке в социальной сети "ВКонтакте".
По данным властей, военнослужащие очень нуждаются в пиломатериалах и брусе для обустройства своих позиций. "Уже завтра для бойцов закупят все необходимые материалы и оперативно доставят им на передовую", – добавили в пресс-службе региона.
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Надежные людиОрловская область
 
 
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