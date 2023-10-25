https://ria.ru/20231025/pomosch-1905088386.html

В Астраханской области создадут центр помощи военным

В Астраханской области создадут центр помощи военным - РИА Новости, 25.10.2023

В Астраханской области создадут центр помощи военным

Единый координационный совет по организации гуманитарной помощи военнослужащим создадут в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T10:11

2023-10-25T10:11

2023-10-25T10:11

астраханская область

общество

астраханская область

игорь бабушкин

единая россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт - РИА Новости. Единый координационный совет по организации гуманитарной помощи военнослужащим создадут в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в Telegram по итогам заседания этноконфессионального совета. По его информации, национально-культурные общества и традиционные религиозные организации активно поддерживают астраханцев, участвующих в спецоперации, собирая огромное количество гуманитарной помощи. Однако она не всегда распределяется равномерно между частями, носит стихийный характер. "На совете была выдвинута инициатива создания в Астраханской области координационного совета по организации гуманитарной помощи военнослужащим. Мы понимаем, насколько важна поддержка тому, кто каждый день рискует своей жизнью ради безопасности нашей страны", - написал губернатор. Он выразил уверенность, что данная инициатива получит широкий отклик среди земляков. "Поручил администрации губернатора, министерству региональной безопасности совместно с общественными организациями сделать это в кратчайшие сроки", - отметил Бабушкин. По данным замруководителя администрации губернатора Астраханской области Егора Угарова, на сегодняшний день бойцы получили от региона уже более 550 тонн гуманитарной помощи. Сборы и доставку грузов организуют региональное правительство, районные администрации, национально-культурные общества, областное отделение партии "Единая Россия", а также инициативные группы граждан.

https://ria.ru/20231018/seti-1903616339.html

https://ria.ru/20231017/kurtki-1903447994.html

астраханская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, астраханская область, игорь бабушкин, единая россия