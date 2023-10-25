https://ria.ru/20231025/pomosch-1905088386.html
В Астраханской области создадут центр помощи военным
В Астраханской области создадут центр помощи военным - РИА Новости, 25.10.2023
В Астраханской области создадут центр помощи военным
Единый координационный совет по организации гуманитарной помощи военнослужащим создадут в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T10:11
2023-10-25T10:11
2023-10-25T10:11
астраханская область
общество
астраханская область
игорь бабушкин
единая россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт - РИА Новости. Единый координационный совет по организации гуманитарной помощи военнослужащим создадут в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в Telegram по итогам заседания этноконфессионального совета. По его информации, национально-культурные общества и традиционные религиозные организации активно поддерживают астраханцев, участвующих в спецоперации, собирая огромное количество гуманитарной помощи. Однако она не всегда распределяется равномерно между частями, носит стихийный характер. "На совете была выдвинута инициатива создания в Астраханской области координационного совета по организации гуманитарной помощи военнослужащим. Мы понимаем, насколько важна поддержка тому, кто каждый день рискует своей жизнью ради безопасности нашей страны", - написал губернатор. Он выразил уверенность, что данная инициатива получит широкий отклик среди земляков. "Поручил администрации губернатора, министерству региональной безопасности совместно с общественными организациями сделать это в кратчайшие сроки", - отметил Бабушкин. По данным замруководителя администрации губернатора Астраханской области Егора Угарова, на сегодняшний день бойцы получили от региона уже более 550 тонн гуманитарной помощи. Сборы и доставку грузов организуют региональное правительство, районные администрации, национально-культурные общества, областное отделение партии "Единая Россия", а также инициативные группы граждан.
https://ria.ru/20231018/seti-1903616339.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, астраханская область, игорь бабушкин, единая россия
Астраханская область, Общество, Астраханская область, Игорь Бабушкин, Единая Россия
В Астраханской области создадут центр помощи военным
В Астраханской области создадут центр оказания гуманитарной помощи военным
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт - РИА Новости.
Единый координационный совет по организации гуманитарной помощи военнослужащим создадут в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в Telegram
по итогам заседания этноконфессионального совета.
По его информации, национально-культурные общества и традиционные религиозные организации активно поддерживают астраханцев, участвующих в спецоперации, собирая огромное количество гуманитарной помощи. Однако она не всегда распределяется равномерно между частями, носит стихийный характер.
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"На совете была выдвинута инициатива создания в Астраханской области координационного совета по организации гуманитарной помощи военнослужащим. Мы понимаем, насколько важна поддержка тому, кто каждый день рискует своей жизнью ради безопасности нашей страны", - написал губернатор.
Он выразил уверенность, что данная инициатива получит широкий отклик среди земляков. "Поручил администрации губернатора, министерству региональной безопасности совместно с общественными организациями сделать это в кратчайшие сроки", - отметил Бабушкин.
По данным замруководителя администрации губернатора Астраханской области Егора Угарова, на сегодняшний день бойцы получили от региона уже более 550 тонн гуманитарной помощи. Сборы и доставку грузов организуют региональное правительство, районные администрации, национально-культурные общества, областное отделение партии "Единая Россия
", а также инициативные группы граждан.
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