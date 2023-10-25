Рейтинг@Mail.ru
В Астраханской области создадут центр помощи военным - РИА Новости, 25.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Астраханская область
Астраханская область
 
10:11 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/pomosch-1905088386.html
В Астраханской области создадут центр помощи военным
В Астраханской области создадут центр помощи военным - РИА Новости, 25.10.2023
В Астраханской области создадут центр помощи военным
Единый координационный совет по организации гуманитарной помощи военнослужащим создадут в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T10:11
2023-10-25T10:11
астраханская область
общество
астраханская область
игорь бабушкин
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882857303_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b562b5aca632b8386c5c352b28442964.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт - РИА Новости. Единый координационный совет по организации гуманитарной помощи военнослужащим создадут в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в Telegram по итогам заседания этноконфессионального совета. По его информации, национально-культурные общества и традиционные религиозные организации активно поддерживают астраханцев, участвующих в спецоперации, собирая огромное количество гуманитарной помощи. Однако она не всегда распределяется равномерно между частями, носит стихийный характер. "На совете была выдвинута инициатива создания в Астраханской области координационного совета по организации гуманитарной помощи военнослужащим. Мы понимаем, насколько важна поддержка тому, кто каждый день рискует своей жизнью ради безопасности нашей страны", - написал губернатор. Он выразил уверенность, что данная инициатива получит широкий отклик среди земляков. "Поручил администрации губернатора, министерству региональной безопасности совместно с общественными организациями сделать это в кратчайшие сроки", - отметил Бабушкин. По данным замруководителя администрации губернатора Астраханской области Егора Угарова, на сегодняшний день бойцы получили от региона уже более 550 тонн гуманитарной помощи. Сборы и доставку грузов организуют региональное правительство, районные администрации, национально-культурные общества, областное отделение партии "Единая Россия", а также инициативные группы граждан.
https://ria.ru/20231018/seti-1903616339.html
https://ria.ru/20231017/kurtki-1903447994.html
астраханская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882857303_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ccac981031af49a1c9199e5623478b6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, астраханская область, игорь бабушкин, единая россия
Астраханская область, Общество, Астраханская область, Игорь Бабушкин, Единая Россия
В Астраханской области создадут центр помощи военным

В Астраханской области создадут центр оказания гуманитарной помощи военным

© iStock.com / shellexxВид на Астрахань
Вид на Астрахань - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© iStock.com / shellexx
Вид на Астрахань. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт - РИА Новости. Единый координационный совет по организации гуманитарной помощи военнослужащим создадут в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в Telegram по итогам заседания этноконфессионального совета.
По его информации, национально-культурные общества и традиционные религиозные организации активно поддерживают астраханцев, участвующих в спецоперации, собирая огромное количество гуманитарной помощи. Однако она не всегда распределяется равномерно между частями, носит стихийный характер.
Российские военные в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
В центре детского творчества на Алтае плетут маскировочные сети
18 октября, 14:45
"На совете была выдвинута инициатива создания в Астраханской области координационного совета по организации гуманитарной помощи военнослужащим. Мы понимаем, насколько важна поддержка тому, кто каждый день рискует своей жизнью ради безопасности нашей страны", - написал губернатор.
Он выразил уверенность, что данная инициатива получит широкий отклик среди земляков. "Поручил администрации губернатора, министерству региональной безопасности совместно с общественными организациями сделать это в кратчайшие сроки", - отметил Бабушкин.
По данным замруководителя администрации губернатора Астраханской области Егора Угарова, на сегодняшний день бойцы получили от региона уже более 550 тонн гуманитарной помощи. Сборы и доставку грузов организуют региональное правительство, районные администрации, национально-культурные общества, областное отделение партии "Единая Россия", а также инициативные группы граждан.
Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Астраханские волонтеры сшили куртки для бойцов СВО
17 октября, 19:46
 
Астраханская областьОбществоАстраханская областьИгорь БабушкинЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала