https://ria.ru/20231025/poliklinika-1905183885.html

Ремонт поликлиники с обслуживанием 40 тысяч человек завершают в Королеве

Ремонт поликлиники с обслуживанием 40 тысяч человек завершают в Королеве - РИА Новости, 25.10.2023

Ремонт поликлиники с обслуживанием 40 тысяч человек завершают в Королеве

Рабочие завершают ремонт поликлиники, которая обслуживает 40 тысяч жителей, сейчас идет уборка помещений и установка оборудования, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T15:59

2023-10-25T15:59

2023-10-25T15:59

королев

медучреждения

ремонт

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Рабочие завершают ремонт поликлиники, которая обслуживает 40 тысяч жителей, сейчас идет уборка помещений и установка оборудования, сообщает пресс-служба администрации Королева. Здание было построено в микрорайоне Юбилейный подмосковного Королева в 1984 году. За это время полноценного капитального ремонта в поликлинике не было ни разу. Работы ведутся по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева "Наша поликлиника", в рамках которой медучреждения приводятся к новым стандартам: удобное расположение кабинетов, понятная навигация, комфортные зоны ожидания, световые табло для отслеживания очередности, перевод документации в электронный вид. На сегодняшний день все строительные и отделочные работы в здании поликлиники выполнены полностью - проводится проверка инженерных сетей и окончательная уборка помещений. Благоустроена прилегающая территория, для удобства жителей увеличено количество парковочных мест. Специалисты уже приступили к установке рентген-оборудования, в ближайшее время поликлиника будет оснащена новой мебелью для кабинетов врачей, процедурных и зон ожидания, а также необходимой медицинской техникой. После открытия в медучреждении начнут работу новые специалисты – семь участковых терапевтов, оториноларинголог, кардиолог, врач УЗИ, акушер-гинеколог, врач функциональной диагностики, медицинские сестры.

https://ria.ru/20231024/bolnitsa-1905136551.html

королев

московская область (подмосковье)

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королев, медучреждения, ремонт, андрей воробьев, московская область (подмосковье)