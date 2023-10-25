https://ria.ru/20231025/poliklinika-1905183885.html
Ремонт поликлиники с обслуживанием 40 тысяч человек завершают в Королеве
Ремонт поликлиники с обслуживанием 40 тысяч человек завершают в Королеве - РИА Новости, 25.10.2023
Ремонт поликлиники с обслуживанием 40 тысяч человек завершают в Королеве
Рабочие завершают ремонт поликлиники, которая обслуживает 40 тысяч жителей, сейчас идет уборка помещений и установка оборудования, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T15:59
2023-10-25T15:59
2023-10-25T15:59
королев
медучреждения
ремонт
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Рабочие завершают ремонт поликлиники, которая обслуживает 40 тысяч жителей, сейчас идет уборка помещений и установка оборудования, сообщает пресс-служба администрации Королева. Здание было построено в микрорайоне Юбилейный подмосковного Королева в 1984 году. За это время полноценного капитального ремонта в поликлинике не было ни разу. Работы ведутся по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева "Наша поликлиника", в рамках которой медучреждения приводятся к новым стандартам: удобное расположение кабинетов, понятная навигация, комфортные зоны ожидания, световые табло для отслеживания очередности, перевод документации в электронный вид. На сегодняшний день все строительные и отделочные работы в здании поликлиники выполнены полностью - проводится проверка инженерных сетей и окончательная уборка помещений. Благоустроена прилегающая территория, для удобства жителей увеличено количество парковочных мест. Специалисты уже приступили к установке рентген-оборудования, в ближайшее время поликлиника будет оснащена новой мебелью для кабинетов врачей, процедурных и зон ожидания, а также необходимой медицинской техникой. После открытия в медучреждении начнут работу новые специалисты – семь участковых терапевтов, оториноларинголог, кардиолог, врач УЗИ, акушер-гинеколог, врач функциональной диагностики, медицинские сестры.
https://ria.ru/20231024/bolnitsa-1905136551.html
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королев, медучреждения, ремонт, андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Королев, Медучреждения, Ремонт, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Рабочие завершают ремонт поликлиники, которая обслуживает 40 тысяч жителей, сейчас идет уборка помещений и установка оборудования, сообщает пресс-служба администрации Королева.
Здание было построено в микрорайоне Юбилейный
подмосковного Королева в 1984 году. За это время полноценного капитального ремонта в поликлинике не было ни разу.
Работы ведутся по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева
"Наша поликлиника", в рамках которой медучреждения приводятся к новым стандартам: удобное расположение кабинетов, понятная навигация, комфортные зоны ожидания, световые табло для отслеживания очередности, перевод документации в электронный вид.
Отделение реанимации и интенсивной терапии открылось в больнице Королева
На сегодняшний день все строительные и отделочные работы в здании поликлиники выполнены полностью - проводится проверка инженерных сетей и окончательная уборка помещений. Благоустроена прилегающая территория, для удобства жителей увеличено количество парковочных мест.
Специалисты уже приступили к установке рентген-оборудования, в ближайшее время поликлиника будет оснащена новой мебелью для кабинетов врачей, процедурных и зон ожидания, а также необходимой медицинской техникой.
После открытия в медучреждении начнут работу новые специалисты – семь участковых терапевтов, оториноларинголог, кардиолог, врач УЗИ, акушер-гинеколог, врач функциональной диагностики, медицинские сестры.