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В Москве на следующей неделе ожидается резкое потепление - РИА Новости, 25.10.2023
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18:23 25.10.2023 (обновлено: 18:28 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/pogoda-1905228349.html
В Москве на следующей неделе ожидается резкое потепление
В Москве на следующей неделе ожидается резкое потепление - РИА Новости, 25.10.2023
В Москве на следующей неделе ожидается резкое потепление
Волна мощного атлантического тепла с дождями ожидается в Москве на следующей неделе, 31 октября температура будет около 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T18:23
2023-10-25T18:28
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Волна мощного атлантического тепла с дождями ожидается в Москве на следующей неделе, 31 октября температура будет около 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "На следующей неделе ожидается волна мощного атлантического тепла, которая в сопровождении дождей смоет наметившиеся следы зимы", - рассказал Тишковец. По его словам, в заключительный день октября показания термометров устремятся на штурм 10-градусной высоты.
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общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
В Москве на следующей неделе ожидается резкое потепление

В Москве на следующей неделе ожидаются тепло и дожди

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОтдыхающие на Тверском бульваре Москвы
Отдыхающие на Тверском бульваре Москвы - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Отдыхающие на Тверском бульваре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Волна мощного атлантического тепла с дождями ожидается в Москве на следующей неделе, 31 октября температура будет около 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"На следующей неделе ожидается волна мощного атлантического тепла, которая в сопровождении дождей смоет наметившиеся следы зимы", - рассказал Тишковец.
По его словам, в заключительный день октября показания термометров устремятся на штурм 10-градусной высоты.
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ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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