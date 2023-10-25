https://ria.ru/20231025/pogoda-1905120910.html
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 25.10.2023
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Порывистый ветер, осадки в виде мокрого снега и температура около 0 градусов ожидаются в Москве на выходных, может сформироваться временный снежный покров,... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T12:22
2023-10-25T12:22
2023-10-25T12:23
общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Порывистый ветер, осадки в виде мокрого снега и температура около 0 градусов ожидаются в Москве на выходных, может сформироваться временный снежный покров, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "Наиболее интенсивные осадки будут 28 октября, 29 уже облачная погода и небольшие осадки. Температурный режим существенно не изменится, также в ночные и дневные часы около 0 градусов, будет довольно плотный порывистый ветер... Температура воздуха в выходные дни будет градуса на 3-4 ниже климатической нормы. Мы не исключаем того, что 28 числа у нас уже сформируется временный снежный покров", - рассказала Позднякова. По ее словам, порывы ветра будут достигать 12-14 метров в секунду, осадки будут в виде мокрого снега. "Автомобилистам в эти выходные дни, если они не поменяли летнюю резину на зимнюю, лучше воздержаться от поездок, потому что не исключено, что в утренние часы 29 числа возможны гололедные явления, что создаст дополнительные проблемы на дорогах", - дополнила Позднякова.
https://ria.ru/20231020/osen-1903256099.html
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общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Москвичам рассказали о погоде на выходных
В Москве в выходные ожидаются порывистый ветер и осадки в виде мокрого снега
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Порывистый ветер, осадки в виде мокрого снега и температура около 0 градусов ожидаются в Москве на выходных, может сформироваться временный снежный покров, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
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"Наиболее интенсивные осадки будут 28 октября, 29 уже облачная погода и небольшие осадки. Температурный режим существенно не изменится, также в ночные и дневные часы около 0 градусов, будет довольно плотный порывистый ветер... Температура воздуха в выходные дни будет градуса на 3-4 ниже климатической нормы. Мы не исключаем того, что 28 числа у нас уже сформируется временный снежный покров", - рассказала Позднякова.
По ее словам, порывы ветра будут достигать 12-14 метров в секунду, осадки будут в виде мокрого снега.
"Автомобилистам в эти выходные дни, если они не поменяли летнюю резину на зимнюю, лучше воздержаться от поездок, потому что не исключено, что в утренние часы 29 числа возможны гололедные явления, что создаст дополнительные проблемы на дорогах", - дополнила Позднякова.
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