https://ria.ru/20231025/pogoda-1905120910.html

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 25.10.2023

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Порывистый ветер, осадки в виде мокрого снега и температура около 0 градусов ожидаются в Москве на выходных, может сформироваться временный снежный покров,... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T12:22

2023-10-25T12:22

2023-10-25T12:23

общество

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Порывистый ветер, осадки в виде мокрого снега и температура около 0 градусов ожидаются в Москве на выходных, может сформироваться временный снежный покров, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "Наиболее интенсивные осадки будут 28 октября, 29 уже облачная погода и небольшие осадки. Температурный режим существенно не изменится, также в ночные и дневные часы около 0 градусов, будет довольно плотный порывистый ветер... Температура воздуха в выходные дни будет градуса на 3-4 ниже климатической нормы. Мы не исключаем того, что 28 числа у нас уже сформируется временный снежный покров", - рассказала Позднякова. По ее словам, порывы ветра будут достигать 12-14 метров в секунду, осадки будут в виде мокрого снега. "Автомобилистам в эти выходные дни, если они не поменяли летнюю резину на зимнюю, лучше воздержаться от поездок, потому что не исключено, что в утренние часы 29 числа возможны гололедные явления, что создаст дополнительные проблемы на дорогах", - дополнила Позднякова.

https://ria.ru/20231020/osen-1903256099.html

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общество, москва, татьяна позднякова