https://ria.ru/20231025/pogoda-1905085902.html

Москвичей предупредили о сильном понижении давления в субботу

Москвичей предупредили о сильном понижении давления в субботу - РИА Новости, 25.10.2023

Москвичей предупредили о сильном понижении давления в субботу

Атмосферное давление в Москве в субботу будет близко к рекордно низкому и составит 730 миллиметров ртутного столба, сообщила в своем Telegram-канале главный... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T09:59

2023-10-25T09:59

2023-10-25T09:59

общество

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Атмосферное давление в Москве в субботу будет близко к рекордно низкому и составит 730 миллиметров ртутного столба, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "В предстоящие выходные дни погодные условия в Москве будут сложными: столичная область окажется практически в центре глубокого циклона. Атмосферное давление пойдет резко вниз, и в субботу, 28 октября, достигнет значений 730 миллиметров ртутного столба - 973,3 гПа", - рассказала Позднякова. Она отметила, что оно будет близко в рекордно низкому значению для этой даты октября, который принадлежит 1985 году и составляет 729,8 миллиметра ртутного столба - 973,1 гПа. "Отсюда и осадки различной фазы и интенсивности. И скользкие дороги", - добавила синоптик.

https://ria.ru/20231024/prazdnik-1904857394.html

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общество, москва, татьяна позднякова