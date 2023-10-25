Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о сильном понижении давления в субботу - РИА Новости, 25.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:59 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/pogoda-1905085902.html
Москвичей предупредили о сильном понижении давления в субботу
Москвичей предупредили о сильном понижении давления в субботу - РИА Новости, 25.10.2023
Москвичей предупредили о сильном понижении давления в субботу
Атмосферное давление в Москве в субботу будет близко к рекордно низкому и составит 730 миллиметров ртутного столба, сообщила в своем Telegram-канале главный... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T09:59
2023-10-25T09:59
общество
москва
татьяна позднякова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901019850_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_d50d7686c0545d6c7b32105c8ada4003.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Атмосферное давление в Москве в субботу будет близко к рекордно низкому и составит 730 миллиметров ртутного столба, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "В предстоящие выходные дни погодные условия в Москве будут сложными: столичная область окажется практически в центре глубокого циклона. Атмосферное давление пойдет резко вниз, и в субботу, 28 октября, достигнет значений 730 миллиметров ртутного столба - 973,3 гПа", - рассказала Позднякова. Она отметила, что оно будет близко в рекордно низкому значению для этой даты октября, который принадлежит 1985 году и составляет 729,8 миллиметра ртутного столба - 973,1 гПа. "Отсюда и осадки различной фазы и интенсивности. И скользкие дороги", - добавила синоптик.
https://ria.ru/20231024/prazdnik-1904857394.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901019850_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_029660cb4457ecd6963d2ab44ca94af4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Москвичей предупредили о сильном понижении давления в субботу

В Москве атмосферное давление в субботу будет близко к рекордно низкому

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДорожное движение в Москве
Дорожное движение в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Дорожное движение в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Атмосферное давление в Москве в субботу будет близко к рекордно низкому и составит 730 миллиметров ртутного столба, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"В предстоящие выходные дни погодные условия в Москве будут сложными: столичная область окажется практически в центре глубокого циклона. Атмосферное давление пойдет резко вниз, и в субботу, 28 октября, достигнет значений 730 миллиметров ртутного столба - 973,3 гПа", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что оно будет близко в рекордно низкому значению для этой даты октября, который принадлежит 1985 году и составляет 729,8 миллиметра ртутного столба - 973,1 гПа.
"Отсюда и осадки различной фазы и интенсивности. И скользкие дороги", - добавила синоптик.
Пустые парты в школьном классе - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
В ижевской школе отпразднуют Тыквенный Спас вместо Хэллоуина
24 октября, 10:24
 
ОбществоМоскваТатьяна Позднякова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала