https://ria.ru/20231025/pogoda-1905085902.html
Москвичей предупредили о сильном понижении давления в субботу
Москвичей предупредили о сильном понижении давления в субботу - РИА Новости, 25.10.2023
Москвичей предупредили о сильном понижении давления в субботу
Атмосферное давление в Москве в субботу будет близко к рекордно низкому и составит 730 миллиметров ртутного столба, сообщила в своем Telegram-канале главный... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T09:59
2023-10-25T09:59
2023-10-25T09:59
общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Атмосферное давление в Москве в субботу будет близко к рекордно низкому и составит 730 миллиметров ртутного столба, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "В предстоящие выходные дни погодные условия в Москве будут сложными: столичная область окажется практически в центре глубокого циклона. Атмосферное давление пойдет резко вниз, и в субботу, 28 октября, достигнет значений 730 миллиметров ртутного столба - 973,3 гПа", - рассказала Позднякова. Она отметила, что оно будет близко в рекордно низкому значению для этой даты октября, который принадлежит 1985 году и составляет 729,8 миллиметра ртутного столба - 973,1 гПа. "Отсюда и осадки различной фазы и интенсивности. И скользкие дороги", - добавила синоптик.
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общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Москвичей предупредили о сильном понижении давления в субботу
В Москве атмосферное давление в субботу будет близко к рекордно низкому
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.
Атмосферное давление в Москве в субботу будет близко к рекордно низкому и составит 730 миллиметров ртутного столба, сообщила в своем Telegram-канале
главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"В предстоящие выходные дни погодные условия в Москве будут сложными: столичная область окажется практически в центре глубокого циклона. Атмосферное давление пойдет резко вниз, и в субботу, 28 октября, достигнет значений 730 миллиметров ртутного столба - 973,3 гПа", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что оно будет близко в рекордно низкому значению для этой даты октября, который принадлежит 1985 году и составляет 729,8 миллиметра ртутного столба - 973,1 гПа.
"Отсюда и осадки различной фазы и интенсивности. И скользкие дороги", - добавила синоптик.
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