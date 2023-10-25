https://ria.ru/20231025/pogoda-1905074255.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 25.10.2023
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачно, без осадков и не выше плюс 3 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T08:27
2023-10-25T08:27
2023-10-25T08:27
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Облачно, без осадков и не выше плюс 3 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня синоптическая ситуация будет определяться областью повышенного атмосферного давления, которую сформирует скандинавский антициклон. Поэтому будет облачно, могут появляться неуверенные просветы, без осадков. Ветер почти штилевой, в основном крутить будет северо-восточный, восточный, не более 1-6 метров в секунду. В столице сегодня не выше плюс 1 - плюс 3, по области минус 1 - плюс 4", - рассказал Тишковец. По словам синоптика, атмосферное давление будет слабо расти и составит 750 миллиметров ртутного столба. "Сегодня такая передышка, и, может быть, большую часть завтрашнего дня, перед тем, что нас ожидает с наступлением пятницы", - добавил он.
https://ria.ru/20231025/osen-1904806578.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, евгений тишковец, погода
Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в среду
В Москве в среду ожидается облачная погода с температурой не выше трех градусов
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.
Облачно, без осадков и не выше плюс 3 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"
Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация будет определяться областью повышенного атмосферного давления, которую сформирует скандинавский антициклон. Поэтому будет облачно, могут появляться неуверенные просветы, без осадков. Ветер почти штилевой, в основном крутить будет северо-восточный, восточный, не более 1-6 метров в секунду. В столице сегодня не выше плюс 1 - плюс 3, по области минус 1 - плюс 4", - рассказал Тишковец.
По словам синоптика, атмосферное давление будет слабо расти и составит 750 миллиметров ртутного столба.
"Сегодня такая передышка, и, может быть, большую часть завтрашнего дня, перед тем, что нас ожидает с наступлением пятницы", - добавил он.
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