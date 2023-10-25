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Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 25.10.2023
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08:27 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/pogoda-1905074255.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 25.10.2023
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачно, без осадков и не выше плюс 3 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T08:27
2023-10-25T08:27
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Облачно, без осадков и не выше плюс 3 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня синоптическая ситуация будет определяться областью повышенного атмосферного давления, которую сформирует скандинавский антициклон. Поэтому будет облачно, могут появляться неуверенные просветы, без осадков. Ветер почти штилевой, в основном крутить будет северо-восточный, восточный, не более 1-6 метров в секунду. В столице сегодня не выше плюс 1 - плюс 3, по области минус 1 - плюс 4", - рассказал Тишковец. По словам синоптика, атмосферное давление будет слабо расти и составит 750 миллиметров ртутного столба. "Сегодня такая передышка, и, может быть, большую часть завтрашнего дня, перед тем, что нас ожидает с наступлением пятницы", - добавил он.
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москва, евгений тишковец, погода
Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в среду

В Москве в среду ожидается облачная погода с температурой не выше трех градусов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Облачно, без осадков и не выше плюс 3 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация будет определяться областью повышенного атмосферного давления, которую сформирует скандинавский антициклон. Поэтому будет облачно, могут появляться неуверенные просветы, без осадков. Ветер почти штилевой, в основном крутить будет северо-восточный, восточный, не более 1-6 метров в секунду. В столице сегодня не выше плюс 1 - плюс 3, по области минус 1 - плюс 4", - рассказал Тишковец.
По словам синоптика, атмосферное давление будет слабо расти и составит 750 миллиметров ртутного столба.
"Сегодня такая передышка, и, может быть, большую часть завтрашнего дня, перед тем, что нас ожидает с наступлением пятницы", - добавил он.
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