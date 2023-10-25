https://ria.ru/20231025/pogibshie-1905151418.html
В Газе сообщили о более чем 6,5 тысячи погибших при израильских ударах
В Газе сообщили о более чем 6,5 тысячи погибших при израильских ударах - РИА Новости, 25.10.2023
В Газе сообщили о более чем 6,5 тысячи погибших при израильских ударах
Число погибших в ходе израильских ударов по сектору Газа превысило 6,5 тысячи, пострадали более 17,4 тысячи человек, сообщило министерство здравоохранения Газы. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T14:13
2023-10-25T14:13
2023-10-25T14:21
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
израиль
египет
катар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904858369_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ff4e15244ebce2bf8ba15681f8596571.jpg
КАИР, 25 окт - РИА Новости. Число погибших в ходе израильских ударов по сектору Газа превысило 6,5 тысячи, пострадали более 17,4 тысячи человек, сообщило министерство здравоохранения Газы."С 7 октября жертвами израильской агрессии против сектора Газа стали 6546 человек, среди них 2704 ребенка, 1584 женщины и 364 пожилых человека, ранения различной степени получили 17 439 человек", - говорится в заявлении минздрава Газы.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек.По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.Четыре заложницы удалось освободить при посредничестве Катара и Египта.
https://ria.ru/20231025/evakuatsiya-1905139432.html
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
израиль
египет
катар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904858369_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4a5a0516c3ec7bbe196af70386b72dbd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль, египет, катар
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Израиль, Египет, Катар
В Газе сообщили о более чем 6,5 тысячи погибших при израильских ударах
Минздрав Газы: число погибших при ударах Израиля достигло 6546 человек
КАИР, 25 окт - РИА Новости. Число погибших в ходе израильских ударов по сектору Газа превысило 6,5 тысячи, пострадали более 17,4 тысячи человек, сообщило министерство здравоохранения Газы.
"С 7 октября жертвами израильской агрессии против сектора Газа стали 6546 человек, среди них 2704 ребенка, 1584 женщины и 364 пожилых человека, ранения различной степени получили 17 439 человек", - говорится в заявлении минздрава Газы.
Число россиян, ожидающих эвакуацию из сектора Газа, превысило 500
Утром 7 октября Израиль
подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек.
По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Четыре заложницы удалось освободить при посредничестве Катара
и Египта
.
Ближний Восток воевать не хочет — а придется