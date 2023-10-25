https://ria.ru/20231025/pogibshie-1905151418.html

В Газе сообщили о более чем 6,5 тысячи погибших при израильских ударах

В Газе сообщили о более чем 6,5 тысячи погибших при израильских ударах - РИА Новости, 25.10.2023

В Газе сообщили о более чем 6,5 тысячи погибших при израильских ударах

Число погибших в ходе израильских ударов по сектору Газа превысило 6,5 тысячи, пострадали более 17,4 тысячи человек, сообщило министерство здравоохранения Газы. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T14:13

2023-10-25T14:13

2023-10-25T14:21

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

израиль

египет

катар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904858369_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ff4e15244ebce2bf8ba15681f8596571.jpg

КАИР, 25 окт - РИА Новости. Число погибших в ходе израильских ударов по сектору Газа превысило 6,5 тысячи, пострадали более 17,4 тысячи человек, сообщило министерство здравоохранения Газы."С 7 октября жертвами израильской агрессии против сектора Газа стали 6546 человек, среди них 2704 ребенка, 1584 женщины и 364 пожилых человека, ранения различной степени получили 17 439 человек", - говорится в заявлении минздрава Газы.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек.По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.Четыре заложницы удалось освободить при посредничестве Катара и Египта.

https://ria.ru/20231025/evakuatsiya-1905139432.html

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

израиль

египет

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль, египет, катар