Рейтинг@Mail.ru
В Газе сообщили о более чем 6,5 тысячи погибших при израильских ударах - РИА Новости, 25.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 25.10.2023 (обновлено: 14:21 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/pogibshie-1905151418.html
В Газе сообщили о более чем 6,5 тысячи погибших при израильских ударах
В Газе сообщили о более чем 6,5 тысячи погибших при израильских ударах - РИА Новости, 25.10.2023
В Газе сообщили о более чем 6,5 тысячи погибших при израильских ударах
Число погибших в ходе израильских ударов по сектору Газа превысило 6,5 тысячи, пострадали более 17,4 тысячи человек, сообщило министерство здравоохранения Газы. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T14:13
2023-10-25T14:21
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
израиль
египет
катар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904858369_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ff4e15244ebce2bf8ba15681f8596571.jpg
КАИР, 25 окт - РИА Новости. Число погибших в ходе израильских ударов по сектору Газа превысило 6,5 тысячи, пострадали более 17,4 тысячи человек, сообщило министерство здравоохранения Газы."С 7 октября жертвами израильской агрессии против сектора Газа стали 6546 человек, среди них 2704 ребенка, 1584 женщины и 364 пожилых человека, ранения различной степени получили 17 439 человек", - говорится в заявлении минздрава Газы.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек.По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.Четыре заложницы удалось освободить при посредничестве Катара и Египта.
https://ria.ru/20231025/evakuatsiya-1905139432.html
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
израиль
египет
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904858369_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4a5a0516c3ec7bbe196af70386b72dbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль, египет, катар
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Израиль, Египет, Катар
В Газе сообщили о более чем 6,5 тысячи погибших при израильских ударах

Минздрав Газы: число погибших при ударах Израиля достигло 6546 человек

© AP Photo / Abed KhaledЖитель сектора Газа в больнице Аль-Шифа
Житель сектора Газа в больнице Аль-Шифа - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Житель сектора Газа в больнице Аль-Шифа
Читать ria.ru в
КАИР, 25 окт - РИА Новости. Число погибших в ходе израильских ударов по сектору Газа превысило 6,5 тысячи, пострадали более 17,4 тысячи человек, сообщило министерство здравоохранения Газы.
"С 7 октября жертвами израильской агрессии против сектора Газа стали 6546 человек, среди них 2704 ребенка, 1584 женщины и 364 пожилых человека, ранения различной степени получили 17 439 человек", - говорится в заявлении минздрава Газы.
Палестинец рядом с разрушенным от израильского авиаудара домом в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Число россиян, ожидающих эвакуацию из сектора Газа, превысило 500
25 октября, 13:30
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек.
По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Четыре заложницы удалось освободить при посредничестве Катара и Египта.
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
20 октября, 08:00
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСИзраильЕгипетКатар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала