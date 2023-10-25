https://ria.ru/20231025/podmoskove-1905196937.html
Почти 70 тысяч тонн капусты собрали в Подмосковье
Почти 70 тысяч тонн капусты собрали в Подмосковье - РИА Новости, 25.10.2023
Почти 70 тысяч тонн капусты собрали в Подмосковье
Около 70 тысяч тонн капусты собрали в Подмосковье с площади 1,4 тысячи гектаров, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T16:51
2023-10-25T16:51
2023-10-25T16:51
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Около 70 тысяч тонн капусты собрали в Подмосковье с площади 1,4 тысячи гектаров, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "В Подмосковье убрано 69,3 тысячи тонн капусты (при средней урожайности 487 центнеров на гектар). План выполнен на 81%. Овощ собрали с площади 1,4 тысячи гектаров", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. По данным ведомства, всего в Подмосковье в этом году план по уборке овощей открытого грунта выполнен на 87%. Валовый сбор составил 236 тысяч тонн, что на 4 тысячи гектаров больше по сравнению с показателями прошлого года. Средняя урожайность составила 345 центнеров на гектар.
https://ria.ru/20231025/podmoskove-1905196013.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов