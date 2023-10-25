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Почти 70 тысяч тонн капусты собрали в Подмосковье - РИА Новости, 25.10.2023
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Новости Подмосковья
 
16:51 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/podmoskove-1905196937.html
Почти 70 тысяч тонн капусты собрали в Подмосковье
Почти 70 тысяч тонн капусты собрали в Подмосковье - РИА Новости, 25.10.2023
Почти 70 тысяч тонн капусты собрали в Подмосковье
Около 70 тысяч тонн капусты собрали в Подмосковье с площади 1,4 тысячи гектаров, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T16:51
2023-10-25T16:51
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Около 70 тысяч тонн капусты собрали в Подмосковье с площади 1,4 тысячи гектаров, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "В Подмосковье убрано 69,3 тысячи тонн капусты (при средней урожайности 487 центнеров на гектар). План выполнен на 81%. Овощ собрали с площади 1,4 тысячи гектаров", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. По данным ведомства, всего в Подмосковье в этом году план по уборке овощей открытого грунта выполнен на 87%. Валовый сбор составил 236 тысяч тонн, что на 4 тысячи гектаров больше по сравнению с показателями прошлого года. Средняя урожайность составила 345 центнеров на гектар.
https://ria.ru/20231025/podmoskove-1905196013.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов

Почти 70 тысяч тонн капусты собрали в Подмосковье

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУборка капусты. Архивное фото
Уборка капусты. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Уборка капусты. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Около 70 тысяч тонн капусты собрали в Подмосковье с площади 1,4 тысячи гектаров, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
"В Подмосковье убрано 69,3 тысячи тонн капусты (при средней урожайности 487 центнеров на гектар). План выполнен на 81%. Овощ собрали с площади 1,4 тысячи гектаров", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Уборка моркови на поле - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
План по уборке моркови в Подмосковье выполнен на 80%
25 октября, 16:48
По данным ведомства, всего в Подмосковье в этом году план по уборке овощей открытого грунта выполнен на 87%. Валовый сбор составил 236 тысяч тонн, что на 4 тысячи гектаров больше по сравнению с показателями прошлого года. Средняя урожайность составила 345 центнеров на гектар.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Георгий Филимонов
 
 
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