Рейтинг@Mail.ru
План по уборке моркови в Подмосковье выполнен на 80% - РИА Новости, 25.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
16:48 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/podmoskove-1905196013.html
План по уборке моркови в Подмосковье выполнен на 80%
План по уборке моркови в Подмосковье выполнен на 80% - РИА Новости, 25.10.2023
План по уборке моркови в Подмосковье выполнен на 80%
План по сбору моркови в Подмосковье выполнен на 80%, текущий урожай составил около 72 тысяч тонн, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T16:48
2023-10-25T16:48
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/119075/37/1190753719_0:227:2836:1822_1920x0_80_0_0_93114da0d4430bcbc446ee5e1a79b696.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. План по сбору моркови в Подмосковье выполнен на 80%, текущий урожай составил около 72 тысяч тонн, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "В регионе работы по уборке выполнены на 80%. Столовая морковь убрана с площади 1,6 тысячи гектаров. На сегодня собрали около 72 тысяч тонн моркови. Средняя урожайность составила 464 центнера на гектар", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По данным ведомства, всего в Московской области на текущий момент план по уборке овощей открытого грунта (например, капуста, морковь, свекла) выполнен на 87%. Валовый сбор составил около 236 тысяч тонн. Это на 4 тысячи гектаров больше по сравнению с показателями прошлого года. Средняя урожайность составила 345 центнеров на гектар.
https://ria.ru/20231024/les-1905005972.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/119075/37/1190753719_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_d9cbd546532d5b614fa1f64b0ea86d36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов

План по уборке моркови в Подмосковье выполнен на 80%

© РИА Новости / Егор Еремов | Перейти в медиабанкУборка моркови на поле
Уборка моркови на поле - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Егор Еремов
Перейти в медиабанк
Уборка моркови на поле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. План по сбору моркови в Подмосковье выполнен на 80%, текущий урожай составил около 72 тысяч тонн, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
"В регионе работы по уборке выполнены на 80%. Столовая морковь убрана с площади 1,6 тысячи гектаров. На сегодня собрали около 72 тысяч тонн моркови. Средняя урожайность составила 464 центнера на гектар", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Осенний лес - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
В лесах Подмосковья с начала года провели почти 40 тысяч рейдов
24 октября, 18:24
По данным ведомства, всего в Московской области на текущий момент план по уборке овощей открытого грунта (например, капуста, морковь, свекла) выполнен на 87%. Валовый сбор составил около 236 тысяч тонн. Это на 4 тысячи гектаров больше по сравнению с показателями прошлого года. Средняя урожайность составила 345 центнеров на гектар.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Георгий Филимонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала