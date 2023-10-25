https://ria.ru/20231025/podmoskove-1905196013.html

План по уборке моркови в Подмосковье выполнен на 80%

План по уборке моркови в Подмосковье выполнен на 80% - РИА Новости, 25.10.2023

План по уборке моркови в Подмосковье выполнен на 80%

План по сбору моркови в Подмосковье выполнен на 80%, текущий урожай составил около 72 тысяч тонн, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T16:48

2023-10-25T16:48

2023-10-25T16:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

георгий филимонов

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. План по сбору моркови в Подмосковье выполнен на 80%, текущий урожай составил около 72 тысяч тонн, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "В регионе работы по уборке выполнены на 80%. Столовая морковь убрана с площади 1,6 тысячи гектаров. На сегодня собрали около 72 тысяч тонн моркови. Средняя урожайность составила 464 центнера на гектар", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По данным ведомства, всего в Московской области на текущий момент план по уборке овощей открытого грунта (например, капуста, морковь, свекла) выполнен на 87%. Валовый сбор составил около 236 тысяч тонн. Это на 4 тысячи гектаров больше по сравнению с показателями прошлого года. Средняя урожайность составила 345 центнеров на гектар.

https://ria.ru/20231024/les-1905005972.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), георгий филимонов