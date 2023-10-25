https://ria.ru/20231025/podmoskove-1905114069.html

Больницы Подмосковья получили 17 автомобилей для паллиативной службы

Больницы Подмосковья получили 17 автомобилей для паллиативной службы - РИА Новости, 25.10.2023

Больницы Подмосковья получили 17 автомобилей для паллиативной службы

В медицинские организации Подмосковья поступило 17 новых автомобилей для паллиативной службы, транспортные средства собраны на базе "Нивы", сообщает... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T12:02

2023-10-25T12:02

2023-10-25T12:02

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

балашиха

химки

андрей воробьев

светлана стригункова

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В медицинские организации Подмосковья поступило 17 новых автомобилей для паллиативной службы, транспортные средства собраны на базе "Нивы", сообщает пресс-служба Минздрава региона. Машины предназначены для работы выездных патронажных бригад: оказания медицинской помощи на дому или транспортировки пациента. Их закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта "Здравоохранение". "В Подмосковье уделяется особое внимание развитию паллиативной службы. Закупаются автомобили, в том числе 17 поставлены в этом году, работают "горячая" линия для пациентов и их родственников, координационный центр, портал "Паллиативная помощь", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба. Как отметили в ведомстве, новые санитарные автомобили созданы на базе "Нивы" для лучшей проходимости и оборудованы каталкой. Машины поставлены в Московский областной хоспис для детей, а также в больницы Химок, Балашихи, Одинцова, Пушкина и другие медучреждения. Их выведут на линию после постановки на учет и получения необходимой документации. В Подмосковье работает координационный центр и круглосуточная многоканальная "горячая" линия по оказанию паллиативной помощи жителям Московской области. По номеру телефона: +7 (498) 683-83-83 можно задать интересующие вопросы по оказанию медпомощи паллиативным пациентам.

https://ria.ru/20231024/les-1905005972.html

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балашиха

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), балашиха, химки, андрей воробьев, светлана стригункова