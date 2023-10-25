Больницы Подмосковья получили 17 автомобилей для паллиативной службы
© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиНовые автомобили для паллиативной службы в Московской области
Новые автомобили для паллиативной службы в Московской области
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В медицинские организации Подмосковья поступило 17 новых автомобилей для паллиативной службы, транспортные средства собраны на базе "Нивы", сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Машины предназначены для работы выездных патронажных бригад: оказания медицинской помощи на дому или транспортировки пациента. Их закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
"В Подмосковье уделяется особое внимание развитию паллиативной службы. Закупаются автомобили, в том числе 17 поставлены в этом году, работают "горячая" линия для пациентов и их родственников, координационный центр, портал "Паллиативная помощь", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, ее слова приводит пресс-служба.
Как отметили в ведомстве, новые санитарные автомобили созданы на базе "Нивы" для лучшей проходимости и оборудованы каталкой. Машины поставлены в Московский областной хоспис для детей, а также в больницы Химок, Балашихи, Одинцова, Пушкина и другие медучреждения. Их выведут на линию после постановки на учет и получения необходимой документации.
В Подмосковье работает координационный центр и круглосуточная многоканальная "горячая" линия по оказанию паллиативной помощи жителям Московской области. По номеру телефона: +7 (498) 683-83-83 можно задать интересующие вопросы по оказанию медпомощи паллиативным пациентам.