https://ria.ru/20231025/podderzhka-1905251662.html

Путин поблагодарил руководителей религиозных организаций за поддержку ВС

Путин поблагодарил руководителей религиозных организаций за поддержку ВС - РИА Новости, 25.10.2023

Путин поблагодарил руководителей религиозных организаций за поддержку ВС

Президент России Владимир Путин поблагодарил руководителей религиозных организаций за поддержку Вооруженных сил России, российских бойцов, членов их семей, всех РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T20:28

2023-10-25T20:28

2023-10-25T20:35

россия

специальная военная операция на украине

владимир путин

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил руководителей религиозных организаций за поддержку Вооруженных сил России, российских бойцов, членов их семей, всех тех, кто борется за страну в рамках специальной военной операции."Прежде всего, хочу вас поблагодарить, всех вас поблагодарить за поддержку Вооруженных сил Российской Федерации, за поддержку вооруженных сил России и поддержку наших бойцов, членов их семей, всех тех, кто борется за Россию в рамках специальной военной операции", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями религиозных организаций.

https://ria.ru/20231019/patriarkh-1903830314.html

россия

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2023

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россия, владимир путин