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В России могут увеличить размер военных пенсий - РИА Новости, 25.10.2023
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12:35 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/pensiya-1905125421.html
В России могут увеличить размер военных пенсий
В России могут увеличить размер военных пенсий - РИА Новости, 25.10.2023
В России могут увеличить размер военных пенсий
Размер военной пенсии с 1 октября 2024 года может быть увеличен на 4,5%, рассказал журналистам председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T12:35
2023-10-25T12:35
экономика
россия
андрей картаполов
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Размер военной пенсии с 1 октября 2024 года может быть увеличен на 4,5%, рассказал журналистам председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. "Провел заседание Комитета Государственной Думы по обороне, на котором рассмотрели ряд позиций по проекту бюджета, в числе которых повышение военных пенсий, которое затрагивает более 2,7 миллиона человек. Так, совместно с Минфином принято решение с 1 октября 2024 года увеличить размер понижающего коэффициента на 3,85% до 89,32%, что позволит увеличить реальный размер пенсии на 4,5% (на расчетный уровень инфляции 2024 года)", - сказал Картаполов. Проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов будет рассмотрен Госдумой в первом чтении в четверг, 26 октября, рассмотрение во втором чтении запланировано на 15 ноября, а в третьем - 17 ноября.
https://ria.ru/20231024/pensii-1904820381.html
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экономика, россия, андрей картаполов, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Андрей Картаполов, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России)
В России могут увеличить размер военных пенсий

Глава комитета ГД заявил, что в России могут увеличить размер военных пенсий

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина читает газету на улице на лавочке в Москве
Мужчина читает газету на улице на лавочке в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина читает газету на улице на лавочке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Размер военной пенсии с 1 октября 2024 года может быть увеличен на 4,5%, рассказал журналистам председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.
«
"Провел заседание Комитета Государственной Думы по обороне, на котором рассмотрели ряд позиций по проекту бюджета, в числе которых повышение военных пенсий, которое затрагивает более 2,7 миллиона человек. Так, совместно с Минфином принято решение с 1 октября 2024 года увеличить размер понижающего коэффициента на 3,85% до 89,32%, что позволит увеличить реальный размер пенсии на 4,5% (на расчетный уровень инфляции 2024 года)", - сказал Картаполов.
Проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов будет рассмотрен Госдумой в первом чтении в четверг, 26 октября, рассмотрение во втором чтении запланировано на 15 ноября, а в третьем - 17 ноября.
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ЭкономикаРоссияАндрей КартаполовГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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