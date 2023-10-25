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Патриарх прокомментировал миграционную политику в Москве - РИА Новости, 25.10.2023
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Религия
 
16:21 25.10.2023 (обновлено: 17:09 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/patriarkh-1905188914.html
Патриарх прокомментировал миграционную политику в Москве
Патриарх прокомментировал миграционную политику в Москве - РИА Новости, 25.10.2023
Патриарх прокомментировал миграционную политику в Москве
Стремление к дешевизне рабочей силы в Москве не должно приводить к привлечению в Россию инокультурных мигрантов и созданию межнациональной напряженности, заявил РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T16:21
2023-10-25T17:09
москва
русская православная церковь
россия
московский педагогический государственный университет
патриарх кирилл (владимир гундяев)
религия
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Стремление к дешевизне рабочей силы в Москве не должно приводить к привлечению в Россию инокультурных мигрантов и созданию межнациональной напряженности, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Стремление заполучить дешевую рабочую силу в городе Москве не должно привлекать огромное количество людей, принадлежащих к иной культуре, к иной вере, часто не знающих русский язык и не имеющих, простите, уважения к России и к ее народу. Не о всех говорю, но ведь есть и те, кто и язык не учит. Поэтому межрелигиозная, межнациональная напряженность, которая в будущем может очень сильно ранить наше общество, формируется как бы из мелочей, которые сейчас очевидны, но завтра эти мелочи окажутся уже не мелочами", – приводит сайт РПЦ слова патриарха на встрече со студентами МПГУ. Речь, подчеркнул он, не идет об отношении Русской церкви к исламу и мусульманам, которые остаются уважительными и теплыми, а о демографических процессах, которые могут радикально изменить природу страны и государства.
https://ria.ru/20231025/perestroyka-1905030244.html
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москва, русская православная церковь, россия, московский педагогический государственный университет, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Москва, Русская православная церковь, Россия, Московский педагогический государственный университет, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Религия
Патриарх прокомментировал миграционную политику в Москве

Патриарх: дешевизна рабочей силы не должна создавать межэтническую напряженность

© РИА Новости / Денис Гришкин | Перейти в медиабанкПосетители многофункционального миграционного центра в Москве
Посетители многофункционального миграционного центра в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Денис Гришкин
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Посетители многофункционального миграционного центра в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Стремление к дешевизне рабочей силы в Москве не должно приводить к привлечению в Россию инокультурных мигрантов и созданию межнациональной напряженности, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«
"Стремление заполучить дешевую рабочую силу в городе Москве не должно привлекать огромное количество людей, принадлежащих к иной культуре, к иной вере, часто не знающих русский язык и не имеющих, простите, уважения к России и к ее народу. Не о всех говорю, но ведь есть и те, кто и язык не учит. Поэтому межрелигиозная, межнациональная напряженность, которая в будущем может очень сильно ранить наше общество, формируется как бы из мелочей, которые сейчас очевидны, но завтра эти мелочи окажутся уже не мелочами", – приводит сайт РПЦ слова патриарха на встрече со студентами МПГУ.
Речь, подчеркнул он, не идет об отношении Русской церкви к исламу и мусульманам, которые остаются уважительными и теплыми, а о демографических процессах, которые могут радикально изменить природу страны и государства.
Работа Центра содействия мигрантам - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
На незаконную миграцию объявлена охота
25 октября, 08:00
 
РелигияМоскваРусская православная церковьРоссияМосковский педагогический государственный университетПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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