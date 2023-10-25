https://ria.ru/20231025/patriarkh-1905188914.html

Патриарх прокомментировал миграционную политику в Москве

Патриарх прокомментировал миграционную политику в Москве - РИА Новости, 25.10.2023

Патриарх прокомментировал миграционную политику в Москве

Стремление к дешевизне рабочей силы в Москве не должно приводить к привлечению в Россию инокультурных мигрантов и созданию межнациональной напряженности, заявил РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T16:21

2023-10-25T16:21

2023-10-25T17:09

москва

русская православная церковь

россия

московский педагогический государственный университет

патриарх кирилл (владимир гундяев)

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774362657_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_9356ac5033b5f0c66adde37525b4cde3.jpg

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Стремление к дешевизне рабочей силы в Москве не должно приводить к привлечению в Россию инокультурных мигрантов и созданию межнациональной напряженности, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Стремление заполучить дешевую рабочую силу в городе Москве не должно привлекать огромное количество людей, принадлежащих к иной культуре, к иной вере, часто не знающих русский язык и не имеющих, простите, уважения к России и к ее народу. Не о всех говорю, но ведь есть и те, кто и язык не учит. Поэтому межрелигиозная, межнациональная напряженность, которая в будущем может очень сильно ранить наше общество, формируется как бы из мелочей, которые сейчас очевидны, но завтра эти мелочи окажутся уже не мелочами", – приводит сайт РПЦ слова патриарха на встрече со студентами МПГУ. Речь, подчеркнул он, не идет об отношении Русской церкви к исламу и мусульманам, которые остаются уважительными и теплыми, а о демографических процессах, которые могут радикально изменить природу страны и государства.

https://ria.ru/20231025/perestroyka-1905030244.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, русская православная церковь, россия, московский педагогический государственный университет, патриарх кирилл (владимир гундяев)